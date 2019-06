Đáng bị “ném đá” nhất về bộ skincare của Kylie Jenner chính là sự thiếu vắng khó hiểu của kem chống nắng

Sau khi ra mắt dòng mỹ phẩm dưỡng da của riêng mình mang tên Kylie Skin, cô nàng Kylie Jenner cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Ngay từ bộ mỹ phẩm mở màn, Kylie Skin đã gặp nhiều thị phi từ việc scrub tẩy da chết có chứa vỏ hạt óc chó hay việc cô chủ quảng cáo sữa rửa mặt không có tâm. Tuy nhiên, đáng bị ném đá nhất trong bộ skincare này có lẽ phải nói đến sản phẩm: Kem chống nắng.



Trước tiên nói về scrub và sữa rửa mặt vốn bị nhiều người chê bai. Với scrub, dù dùng vỏ hạt óc chó nhưng sản phẩm được đánh giá khá mịn, người dùng có thể mix thêm cùng dầu tẩy trang để tránh da bị chà xát quá mạnh. Còn với sữa rửa mặt từng bị ném đá vì Kylie quảng cáo không có tâm, nhưng thực tế sản phẩm này cũng được đánh giá cao vì khả năng làm sạch tốt, có thể dùng để tẩy trang.





Trong khi đó, bộ mỹ phẩm của Kylie lại thiếu hụt sản phẩm quan trọng nhất là kem chống nắng. Là một trong 3 bước chăm sóc da thiết yếu (làm sạch – dưỡng ẩm – chống nắng) nhưng không hiểu vì lý do gì, Kylie Jenner lại hoàn toàn bỏ qua việc chống nắng trong bộ skincare đầu tiên.

Bên cạnh đó, trong sản phẩm của cô lại được "lấp đầy" với những sản phẩm như kem mắt, kem dưỡng hay toner vốn không quá cần thiết. Đặc biệt, trong bộ mỹ phẩm này còn có cả serum Vitamin C. Vẫn biết seurm vitamin C là sản phẩm làm đẹp quan trọng, nhưng nếu chỉ dùng serum vitamin C mà không dùng kem chống nắng thì làn da còn bị hủy hoại nhiều hơn.

Chính vì vậy, nhiều người đã lên tiếng "ném đá" Kylie Jenner khi không sản xuất kem chống nắng.





Ra cả loạt sản phẩm nhưng Kylie Skin lại vừa thừa vừa thiếu: có cả loạt những món không quá cần thiết nhưng lại thiếu kem chống nắng thiết yếu.

Kylie Jenner ra bộ chăm sóc da có cả vitamin C mà lại không có kem chống nắng. Không biết nó sẽ hoạt động kiểu gì.

Sản xuất serum vitamin C, sản phẩm có AHA/BHA mà lại không nhắc mọi người dùng kem chống nắng. Họ muốn mọi người bị cháy nắng trong hè này sao.

Chống ánh sáng xanh là gì khi mà không có kem chống nắng/ Khi nào thì kem chống nắng sẽ được ra mắt.

Tuy nhiên, trong video mới nhất, Kylie đã hé lộ về những sản phẩm sắp ra mắt tiếp theo của Kylie Skin, trong đó nhiều người dự đoán cô sẽ sản xuất kem chống nắng để bù đắp cho thiếu sót nghiêm trọng trước đó.





Trong video mới nhất của Kylie Jenner, nhiều người dự đoán cô sẽ sản xuất kem chống nắng để bù đắp thiếu sót trước đó

Nguồn: Twitter, Allure