Đăng ảnh cưới đẹp như mơ tại Paris, ông xã Lan Khuê ngọt ngào tỏ tình: "Anh yêu em"

Mới đây, Hoa khôi Lan Khuê cùng ông xã Tuấn John liên tục đăng tải những bức ảnh cưới lãng mạn được cả hai chụp trong chuyến đi du lịch châu Âu vừa qua.

Chia sẻ những tấm ảnh đẹp như mơ trên trang cá nhân, John Tuấn Nguyễn ngọt ngào: "True love in the 'cities of love'. Anh yêu em".

Ảnh cưới của Lan Khuê được chụp theo phong cách trắng - đen, cổ điển và lãng mạn.

Lan Khuê xinh đẹp như một nàng công chúa giữa Paris - thành phố của tình yêu.

Khoảnh khắc Lan Khuê hạnh phúc bên ông xã cùng lời tỏ tình ngọt ngào của Tuấn John khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Dù cả hai mới chính thức yêu nhau từ đầu năm nay song chồng mới cưới của Lan Khuê không ngần ngại khẳng định tình yêu anh dành cho cô là "tình yêu đích thực".

Đây cũng là lần đầu tiên doanh nhân Tuấn John viết công khai ba chữ "Anh yêu em" trên mạng xã hội. Sau lễ đính hôn lãng mạn, dường như ông xã doanh nhân của Lan Khuê ngày càng cởi mở hơn trong việc thể hiện tình cảm dành cho người vợ xinh đẹp của mình.

Tuấn John hạnh phúc bên vợ mới cưới.

Hình ảnh ngọt ngào của Lan Khuê và ông xã khiến fan của cả hai vui mừng gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Không ít những lời nhắn nhủ được gửi riêng cho Tuấn John: "Cậu hãy chăm sóc mợ nhé. Bọn con gửi mợ ở cậu", "Quá đẹp, quá lãng mạn", "Chú à hãy ở bên cạnh chăm sóc chị ấy thật tốt nhé. Mong chú sẽ làm cho chị ấy hạnh phúc thật sự"...