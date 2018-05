Dàn tài tử cực phẩm xứ Hàn năm xưa đồng loạt trở lại: Người vẫn đẹp như tạc, kẻ gầy quắt xuống sắc đáng thất vọng

So Ji Sub năm xưa khiến chị em luỵ tim vì dáng vẻ bất cần và gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, tuy nhiên đến nay anh đã thay đổi với hình ảnh ấm áp hơn. Tất nhiên vóc dáng to cao, đồ sộ như người mẫu nước ngoài của So Ji Sub vẫn như xưa