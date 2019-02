Năm Hợi thường được xem là một năm tốt và những người sinh tuổi Hợi là người được hưởng an nhàn, sung túc. Không quá lời khi nói rằng showbiz Việt đang có một thế hệ "heo vàng" đắt giá khi có rất nhiều mỹ nhân Việt cùng sinh năm 1995. Điều đặc biệt đó là ở thời điểm hiện tại, họ đều sở hữu số tài sản cùng danh tiếng mà nhiều người mơ ước. Tất nhiên, chặng đường của họ không hề giống nhau và cũng chẳng phải chỉ có hoa hồng.



Bước chân vào làng giải trí cùng ngôi vị Quán quân đầu tiên của cuộc thi Giọng hát Việt, cô gái sinh năm 1995 - Hương Tràm có vẻ như đã có một xuất phát điểm vô cùng hoàn hảo. Chiến thắng này là "đòn bẩy" giúp cô gái 17 tuổi này trở thành cái tên được mọi sân khấu ca nhạc trong Nam ngoài Bắc săn đón. Thành công gõ cửa cuộc đời Hương Tràm rất sớm và thị phi… cũng vậy.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng quang, khi Hương Tràm còn đang ngất ngây trên đỉnh cao của mình thì cô bất ngờ gây chấn động làng giải trí với bức tâm thư tố huấn luyện viên Thu Minh - người thầy có công đưa cô chạm tới ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2012.

Những ồn ào lời qua tiếng lại khiến hình ảnh Hương Tràm bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù đúng dù sai thì việc học trò công khai "tố" thầy cũng đi ngược lại những gì mà người Việt vẫn luôn dưỡng dục con em mình.

Khi ồn ào chuyện mâu thuẫn thầy trò vừa dịu xuống, scandal lại tiếp tục "làm bạn" với Hương Tràm, và lần này liên quan tới… dao kéo. Từ một cô gái có thân hình mũm mĩm, Hương Tràm bất ngờ lột xác thon gọn, theo đuổi phong cách gợi cảm. Hiển nhiên, những thay đổi bất ngờ của Hương Tràm không thể tránh khỏi nghi vấn về việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Đáp trả nghi vấn của mọi người, Hương Tràm mạnh miệng: "Nếu ai không tin có thể đến gặp Hương Tràm để nhéo mũi, nựng má, kiểm tra xem Tràm có giải phẫu thẩm mỹ chưa". Lời nói vẫn còn nguyên trên mặt báo nhưng sau đó ít lâu, đoạn video Hương Tràm trong phòng phẫu thuật thẩm mỹ bất ngờ lan tràn trên mạng xã hội. Từ đó, người ta gọi cô là "người đẹp nói dối".

Những năm tháng đầu sự nghiệp, thị phi chưa một ngày rời bỏ Hương Tràm. Ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa dứt, người đẹp liên tiếp xuất hiện trên mặt báo vì những bộ đồ phản cảm, không hợp tuổi. Đỉnh điểm là việc Hương Tràm bị cơ quan quản lý nghệ thuật cấm diễn 3 tháng, phạt hành chính 10 triệu đồng. Không quá lời khi nói rằng, hành trình nổi tiếng của Hương Tràm đi kèm với hai chữ thị phi.



Không quá ồn ào như Hương Tràm nhưng Huyền My - nàng Á hậu xinh đẹp cũng không ít lần gây bão tố. Ngày ấy, Huyền My được xem là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị Hoa hậu. Thế nhưng, trước đêm chung kết diễn ra, những hình ảnh một cô gái mặc nội y trình diễn trong quán bar bất ngờ gọi tên Huyền My. Mặc dù thực hư của bức ảnh chưa được làm rõ nhưng có lẽ dù ít dù nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của người đẹp tại thời điểm ấy.

Rời Hoa hậu Việt Nam 2014 với ngôi vị Á hậu, những tưởng con đường showbiz của Huyền My sẽ thênh thang hơn, nhưng hóa ra nó không hề êm đềm như vậy. Người đẹp từng thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn chưa gặt hái được thành công như ý muốn. Huyền My từng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới với tư cách nước chủ nhà và dừng chân tại Top 10. Cô cũng ôm tham vọng lấn sân sang mảng phim ảnh khi tham gia đóng phim tại Myanmar nhưng cũng không thật sự nổi bật.

Không chỉ vậy, nàng hậu lại liên tiếp gặp phải những scandal không đáng có. Một trong những ồn ào thu hút nhất chính là scandal bị bạn thân tố giật người yêu. Trước tin đồn hướng về mình, Huyền My chia sẻ rằng cô rất tiếc khi mình vô tình bị cuốn vào một vụ việc quá kỳ lạ, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình. Để bảo vệ danh dự, Huyền My đã ủy quyền cho luật sư riêng của mình vào cuộc nhằm làm sáng tỏ sự việc.



Nhưng nói về scandal, có lẽ chẳng ai vượt qua được Angela Phương Trinh. Nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ, Angela Phương Trinh được kỳ vọng sẽ trở thành ngọc nữ của làng giải trí Việt. Thế nhưng, thay vì ghi dấu ấn từ những bộ phim thì Angela Phương Trinh lại khiến người ta nhớ tới mình vì những ồn ào. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao, "bà mẹ nhí" khi tấn công con đường diễn xuất chuyên nghiệp bất ngờ "lột xác" hoàn toàn. Không còn ngây thơ, trong sáng, Angela Phương Trinh thuở 17 khiến khán giả ngao ngán vì hình tượng gợi cảm hay thậm chí phản cảm, không hợp tuổi.

Nhắc tới Angela Phương Trinh, có những thời điểm khán giả hoàn toàn quên mất cô đang đóng phim gì, vai diễn ra sao mà chỉ nhớ những ồn ào chuyện ăn mặc thiếu vải, nghi án cặp kè đại gia nối đuôi nhau lên báo. Từ ngôi sao triển vọng, Angela Phương Trinh trở thành "nữ hoàng thị phi" mới của showbiz Việt.



Không nhắc tới Hòa Minzy trong "bộ sưu tập" thị phi có lẽ là điều thiếu xót. Sở hữu khuôn mặt đẹp, giọng hát nội lực - dường như ông trời đã ban cho Hòa Minzy tất cả điều kiện cần để trở thành người nổi tiếng.

Thế nhưng, hành trình sự nghiệp của Hòa Minzy lại không hề thuận buồm xuôi gió. Khởi đầu sự nghiệp, nhắc tới Hòa Minzy, người ta chỉ biết chuyện tình yêu của cô với chàng cầu thủ nổi tiếng. Khi mọi chuyện dần yên ổn, danh tiếng của Hòa Minzy bắt đầu được gây dựng, cô nhận được đánh giá cao từ các nhà sản xuất với vô số lời mời ở các sân khấu ca nhạc đình đám.

Thế nhưng, Hòa Minzy lại bất ngờ trở thành "Hòa Sorry" khi liên tiếp vướng vào những scandal thái độ. Từ ồn ào vụ đột nhập hậu trường của nhóm nhạc Hàn Quốc cho tới không ít lần bị chỉ trích vì thái độ ngôi sao chảnh chọe, Hòa Minzy vượt lên dẫn đầu danh sách những ngôi sao thị phi của showbiz Việt trong năm 2018.



Theo quan niệm của ông bà ta thì năm tuổi (năm sinh gắn với con giáp theo vòng tuần hoàn) sẽ là một năm đầy thử thách trong công việc cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, năm tuổi cũng là bước đệm cho sự thành công, là cơ hội vàng cho những ai nhanh trí nắm bắt thời cơ.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ Hương Tràm chính là "chú lợn vàng" thành công nhất so với dàn mỹ nhân cùng độ tuổi. May mắn một điều rằng, Hương Tràm dám nhìn nhận lại những sai lầm trong quá khứ để từ đó hoàn thiện và chỉn chu hơn với sự nghiệp.

Đi qua bao sóng gió, Hương Tràm tâm sự: "Tôi không thích câu nói "Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép". Cuộc đời này chưa bao giờ cho phép bạn sai cả. Cứ vịn vào tuổi trẻ, sự bồng bột của mình mà mắc sai lầm sao? Tôi đã từng như thế đó, nghĩ mình trẻ và thích thể hiện những gì mình muốn, mình thích mà đi từ cú vấp này đến cú ngã khác. Và kết quả là tôi đã từng bị quay lưng, tưởng như sự nghiệp tiêu tan.

Những cú tát cuộc đời đó khiến tôi nghiệm ra, mình phải hạn chế sai càng nhiều càng tốt, dù mình trẻ hay không trẻ. Ngay cả khi ý thức được điều đó, cả đời bạn vẫn sẽ sai hoài như thường chứ đừng ở đó mà "cứ sai đi". Định hướng như thế sẽ rất lệch lạc tư tưởng! Và hôm nay, tôi thẳng thắn đối mặt về tuổi trẻ của mình vì tôi hi vọng những bạn trẻ khác khi bước vào showbiz, cũng hãy luôn tỉnh táo, đừng như tôi ngày xưa".

Angela Phương Trinh cũng vậy, Trinh của ngày hôm nay đã trưởng thành, điềm đạm và không còn những dại khờ, nông nổi của một Angela Phương Trinh - "nữ hoàng thị phi" ngày nào.

Angela Phương Trinh của tuổi 24 không phải là Trinh của tuổi 17 luôn coi "tiền là tất cả, lúc nào cũng muốn mình thật hot". Trinh của tuổi 24 có thể bớt hot, có thể làm ít đi nhưng lúc nào cũng mong được ở bên những người thân yêu, để sau này không phải nói hối tiếc vì bất cứ điều gì cả.

Có lẽ vì thế, khái niệm "tỏa sáng" với Angela Phương Trinh không phải là sự thăng hoa trong sự nghiệp hay đạt được thành tựu gì. "Tỏa sáng" với cô đơn thuần là yêu thương bản thân mình, yêu thương người thân và làm hết sức mình để chẳng bao giờ phải nói lời nuối tiếc với thanh xuân.

"Trinh mơ nhiều, làm hoa hậu, làm ca sĩ, làm rất nhiều ai đó ngoài kia. Đó là Trinh của nhiều năm về trước. Còn Trinh hiện tại, chỉ muốn là con ngoan của mẹ, chị tốt của em gái mà thôi", Trinh tâm sự.

Còn Huyền My, người ta gọi cô là Á hậu "nhạt nhòa" của showbiz Việt. Bởi bao năm qua, người đẹp vẫn ôm khư khư cho mình một hình ảnh như vậy. Ở tuổi 24, Huyền My vẫn còn đủ thời gian để tìm thấy điều mình thật sự cần và nơi mình được tỏa sáng.

Nói về chuyện này, Huyền My từng tâm sự: "Tôi đang rất nỗ lực để thay đổi hình ảnh trong mắt của chính mình và của khán giả vì bản thân rất sợ bị một màu. Tôi luôn tìm tòi và không ngại thử sức để giúp mình có những trải nghiệm trong mọi lĩnh vực khác nhau".

Về phía mình, Hòa Minzy đã đi qua một năm 2018 với vô số ồn ào mà có lẽ cô chỉ ước rằng chúng chưa bao giờ xuất hiện. Thế nhưng, nhiều người tin rằng với tính cách mạnh mẽ của mình, Hòa Minzy có thể nỗ lực thay đổi mọi thứ và tìm thấy hình ảnh thật sự của chính mình.

Hãy cùng chờ đợi, "những chú lợn vàng" của showbiz Việt tỏa sáng trong năm Kỷ Hợi này.