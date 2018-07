Dàn diễn viên "Thư ký Kim sao thế?" nói gì về cái kết viên mãn của phim?

Trong một đoạn video được đăng tải bởi Namoo Actors, công ty chủ quản của Park Min Young, nữ diễn viên đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về bộ phim Thư ký Kim sao thế?. Đây vốn là bộ phim thể loại hài lãng mạn đầu tiên mà cô có dịp tham gia. Vai diễn thư ký Kim Mi So là một trong những vai diễn kỷ niệm mà cô sẽ nhớ mãi trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Park Min Young chia sẻ cảm nghĩ về "Thư ký Kim sao thế?" sau khi phim kết thúc

Park Min Young chia sẻ: "Tôi đã cảm thấy vô cùng biết ơn và vui vẻ mỗi giây, mỗi phút mình hóa thân thành thư ký Kim Mi So. Tôi đã lo lắng, hồi hộp và rồi hạnh phúc cùng Mi So từ lúc bắt đầu quay hình đến giờ. Tôi thường nghĩ về cuộc sống giống như của Mi So, cô ấy không hề thấy căng thẳng dù luôn bận rộn với công việc thư ký riêng của mình nhưng vẫn giữ được niềm vui và hạnh phúc. Những lúc như thế, tôi lại tự hỏi mình rằng liệu có thời điểm nào tôi thấy hạnh phúc và sống vui vẻ giống như Mi So hay chưa. Mỗi ngày trên phim trường đều là những trải nghiệm thú vị với vai diễn Kim Mi So này. Và tôi nghĩ là Mi So sẽ "theo tôi" một thời gian dài nữa dù tôi không còn cơ hội hóa thân thành cô ấy nữa".

"Nguyên bản webtoon của Thư ký Kim sao thế? được rất nhiều người yêu thích chính vì vậy mà khi được chuyển thể thành phim truyền hình, phim đã nhận được rất nhiều sự mong đợi cũng như quan tâm từ phía công chúng, khán giả. Tôi đã cảm thấy rất lo lắng khi nhận lời đóng vai Kim Mi So. Đây cũng là bộ phim mà tôi đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành nó tốt nhất có thể.

Tôi không rõ là do tôi cố gắng hóa thân thành Mi So hay là do chính bộ phim này đã khiến tôi trở thành một Kim Mi So thật sự nữa. Nhiều người nói với tôi rằng tôi giống như Mi So từ trong truyện tranh bước ra ngoài đời thực vậy. Có lẽ vì thế mà bộ phim này mang một ý nghĩa rất khác, rất quan trọng đối với tôi.

Không giống như những bộ phim truyền hình khác, đây là lần đầu tiên đi đóng phim mà tôi luôn nghĩ đến việc tôi sẽ phải làm gì để cảnh quay trở nên hài hước hơn, thú vị hơn. Đây là một bộ phim mang lại niềm vui ở nhiều phương diện. Và vì phim đã nhận được rất nhiều tình yêu từ phía khán giả nên tôi chẳng dám mong chờ hay đòi hỏi thêm gì nữa".

Park Min Young cũng cho biết rằng hiện tại phim đã kết thúc và cũng đến lúc mọi người để Kim Mi So ra đi trong vui vẻ. Nữ diễn viên hứa hẹn sẽ trở lại với một dự án phim mới thật chất lượng.

Pyo Ye Jin - nữ diễn viên xinh đẹp thủ vâi cô thư ký hậu đậu Kim Ji Ah cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả thông qua video này. Cô nàng chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến đạo diễn Park Joon Hwa, biên kịch và cả các bạn diễn của mình cũng như toàn bộ ekip làm phim đã cùng tôi đồng hành với Thư ký Kim sao thế? suốt thời gian qua. Nhờ có họ mà tôi đã có những ngày làm việc vui vẻ và thú vị. Tôi thậm chí còn chưa thể tin rằng phim đã kết thúc rồi. Quãng thời gian 2 tháng trôi qua thật sự quá nhanh và tôi thấy buồn vì đã không thể xuất hiện và thể hiện cho khán giả thấy mặt tốt của mình nhiều hơn. Dù vậy tôi vẫn rất biết ơn những tình cảm và sự ủng hộ chân thành mà khán giả đã dành cho mình".

Thành viên của nhóm nhạc nam 2PM - Chan Sung đã mang đến hình tượng một hot boy công sở Go Gwi Nam đa sắc thái, duyên dáng nhưng cũng không kém phần hài hước. Tuy không xuất hiện trong video nhưng anh chàng đã chia sẻ trên trang Twitter của mình rằng: "Tập cuối của Thư ký Kim sao thế? rồi. Cảm ơn tình cảm mà các bạn đã dành cho Go Gwi Nam trong suốt thời gian qua".



Anh chàng cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình về cái kết hoàn hảo của Thư ký Kim rằng: "Tôi đã làm việc rất siêng năng khi đóng phim này đó. Giống như những gì khán giả thấy, đoàn phim lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như thế. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn diễn của mình và cả đoàn phim vì đã cùng nhau làm việc chăm chỉ. Dù vẫn còn một vài thiếu sót nhưng tôi rất biết ơn vì mọi người đã dành nhiều tình yêu cho nhân vật Go Gwi Nam".



Hwang Bo Ra - nữ diễn viên thể hiện hình ảnh một phó phòng Bong Se Ra đầy ấn tượng và nhận về rất nhiều sự yêu mến từ khán giả cho biết: "Cảm ơn mọi người vì đã dành tình yêu cho Se Ra và cặp đôi Yang Bok (Yang Cheol - Se Ra). Tôi đã có quãng thời gian vui vẻ làm việc cùng những con người tuyệt vời. Tôi sẽ tiếp tục nghiệp diễn của mình và làm việc thật chăm chỉ. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim mới sắp tới của tôi - Vagabond".



Hẳn là khán giả vẫn chưa quên được hình tượng "anh trai mưa" Lee Sung Yeon điển trai, chân dài lại ga lăng hết mực do nam diễn viên trẻ Lee Tae Hwan thủ vai. Anh chàng cũng chia sẻ cảm nghĩ khi bộ phim mình tham gia đi đến điểm cuối cùng: "Tôi đã tham gia đoàn phim được 3 tháng và thời gian quả thật đã trôi qua rất nhanh. Cảm ơn các staff và bạn diễn vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Dù chỉ là quãng thời gian ngắn nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều".



Cuối cùng là Kang Ki Young, nam diễn viên thủ vai quân sư quạt mo của Lee Young Joon - giám đốc Park Yoo Sik. Cũng như các diễn viên khác, anh chàng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã yêu mến Thư ký Kim sao thế? nhiều như vậy. Để giữ phim đi theo nguyên bản từ bộ webtoon, từ đạo diễn, biên kịch đến các diễn viên đều đã làm việc rất chăm chỉ.



Nam diễn viên tiết lộ rằng đoàn phim đã phải làm việc dưới cái nóng mùa hè cực kỳ oi bức nhưng tất cả mọi người đều hoàn thành rất tốt công việc của mình. "Thật buồn vì phim đã hết nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp diễn xuất của mình, đặc biệt là những dự án mà tôi sắp sửa tham gia. Xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé", Kang Ki Young hài hước nhắn nhủ khán giả.