Dàn diễn viên "Ngọn gió đông năm ấy" sau 5 năm: Người viên mãn với hôn nhân cổ tích, kẻ vẫn lẻ bóng đi về

That "Winter, the wind blows" (Ngọn gió đông năm ấy) là một bộ phim truyền hình lãng mạn của Hàn Quốc, phát sóng tập đầu tiên vào tháng 2 năm 2013 trên kênh truyền hình SBS. Với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng, kịch bản ấn tượng cùng những cảnh phim đẹp, "Ngọn gió đông năm ấy" nhanh chóng đưa tên mình vào danh sách những bộ phim truyền hình có tỷ lệ người xem cao nhất, đồng thời tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.



Hai diễn viên chính của "Gió mùa đông năm ấy".

Bộ phim là câu chuyện về một anh chàng sống bất cần đời, một tay cờ bạc nổi tiếng bậc nhất vùng Cheongdamdong và một cô gái giàu có. Cô là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn lớn nhưng bản thân luôn cô độc và không may mắc chứng suy giảm thị lực. Hai con người gặp nhau và tình yêu giữa họ đã nảy nở.

Sau 5 năm, dàn diễn viên đã thay đổi như thế nào?

Sau 5 năm phát sóng, bộ phim vẫn có một chỗ đứng không nhỏ trong lòng khán giả. Dàn diễn viên chính của bộ phim cũng đã có nhiều thay đổi đáng kể.

1. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo hóa thân thành cô gái mù trong Ngọn gió đông năm ấy.

Trong "Ngọn gió đông năm ấy", Song Hye Kyo vào vai Oh Young, một cô gái xinh đẹp, giàu có, người thừa kế một tập đoàn lớn. Oh Young không may mắc chứng suy giảm thị lực, mắt gần như không nhìn thấy gì.

Mặc dù nắm trong tay một gia tài kếch xù, xung quanh có nhiều người vây quanh nhưng Oh Young luôn cảm thấy cô độc. Một ngày, Oh Young quyết định đi tìm người anh trai thất lạc của mình và định mệnh đã đưa Oh Young gặp gỡ Oh Soo. Câu chuyện tình yêu giữa hai con người với hai số phận khác nhau bắt đầu từ đó.

Chuyện tình giữa Song Hye Kyo và Jo In Sung trong phim gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Để hóa thân vào nhân vật cô gái mù Oh Young trong "Ngọn gió đông năm ấy", Song Hye Kyo chia sẻ cô đã phải tới trung tâm phúc lợi xã hội gặp gỡ những người khiếm thị, nghiên cứu hành động, suy nghĩ của họ để có thể cảm nhận những khó khăn, cảm xúc của những người không may bị cướp đi ánh sáng, qua đó giúp cô diễn tả nhân vật một cách chân thực nhất.

Trước khi đến với "Ngọn gió đông năm ấy", Song Hye Kyo là một diễn viên quá quen thuộc với khán giả truyền hình. Người đẹp nổi tiếng qua các bộ phim như "Trái tim mùa thu", "Thế giới họ đang sống", "Ngôi nhà hạnh phúc"…

Sau thành công của "Ngọn gió đông năm ấy", Song Hye Kyo tiếp tục tham gia vào những tác phẩm khác và nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt, với "Hậu duệ mặt trời" (2016), cái tên Song Hye Kyo một lần nữa gây được tiếng vang lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà ở các quốc gia Châu Á khác.

Song Hye Kyo là cái tên khá nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc.

Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, cuối cùng Song Hye Kyo cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Cuối tháng 10/2017, mỹ nữ kết hôn cũng nam diễn viên điển trai Song Joong Ki. Đám cưới của cặp đôi vàng làng giải trí Hàn Quốc được tổ chức hoành tráng và trở thành tâm điểm của truyền thông trong nước và quốc tế. Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng những ngày tháng hôn nhân hạnh phúc.

Chuyện tình cảm của Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực.

Song Hye Kyo đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

2. Jo In Sung

"Quý ông lịch lãm", "Mỹ nam chân dài", "Đệ nhất mỹ nam"… là những biệt danh hoa mỹ khán giả vẫn hay dùng để gọi Jo In Sung. Với chiều cao lý tưởng, gương mặt điển trai, nụ cười duyên,… Jo In Sung trở thành mẫu người yêu lý tưởng của biết bao trái tim phụ nữ.

Người trong mộng của nhiều cô gái – Jo In Sung.

Không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình, diễn xuất chân thực và giàu cảm xúc của Jo In Sung cũng được giới chuyên môn và khán giả công nhận. Nam diễn viên được biết đến qua những bộ phim nổi tiếng như: "Nonstop", "Piano", "Bắt lấy sao rơi", "The Classic", "Chuyện xảy ra ở Bali", "Ngày xuân", "Song hoa điếm", …

Jo In Sung và Song Hye Kyo trong phim.

Năm 2013, Jo In Sung bắt tay cùng Song Hye Kyo trong bộ phim truyền hình lãng mạn "Ngọn gió đông năm ấy" và nhận được nhiều sự chú ý. Trong phim, Jo In Sung vào vai Oh Soo một tay chơi có tiếng, sống bất cần đời. Vì muốn có một số tiền lớn để trả nợ, Oh Soo đã tiếp cận Oh Young và giả làm anh trai của cô. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã đưa mối quan hệ giữa Oh Soo và Oh Young phát triển theo một hướng khác. Tình yêu giữa hai con người này nảy nở, mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa.

Sau khi gây tiếng vang với "Ngọn gió đông năm ấy", Jo In Sung tiếp tục được khán giả chú qua "It’s okay, that’s love" (Chỉ có thể là yêu). Ngoài khả năng diễn xuất, Jo In Sung còn cho thấy mình là một người hài hước và đa-zi-năng khi tham gia vào các show truyền hình thực tế như 2 Days 1 Night, Infinity Challenge, Running Man…

Jo In Sung là một người khá hài hước trong gameshow thực tế.

Là một trong những mỹ nam nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc, từng có nhiều tin đồn hẹn hò nhưng hiện tại Jo In Sung vẫn đang độc thân.

3. Kim Bum

Mỹ nam sinh năm 1989 nổi tiếng qua bộ phim "Boys Over Flowers". Đây được coi là tác phẩm ấn tượng đưa cái tên Kim Bum đến gần hơn với công chúng. Trước đó, Kim Bum còn từng xuất hiện trong các tác phẩm khác như "Gia đình là số 1", "Những bà vợ lắm chiêu", "Phía đông vườn địa đàng"…

Ngoài mảng phim truyền hình, "chàng Gốm" còn thử sức mình trong một số tác phẩm phim điện ảnh khác. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của "Boys Over Flowers" đã phần nào gây khó khăn cho anh trên con đường phát triển sự nghiệp.

Kim Bum nổi tiếng qua phim Boys Over Flowers.

Tạo hình Kim Bum trong Ngọn gió đông năm ấy.

Trong "Ngọn gió đông năm ấy", Kim Bum đảm nhiệm vai Park Jin Sung – cánh tay đắc lực của Oh Soo. Tạo hình phóng khoáng, thời trang và cực nam tính của Kim Bum trong phim khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Nhân vật Park Jin Sung mà Kim Bum đảm nhiệm được đánh giá là nhân tố quan trọng giúp bộ phim hấp dẫn hơn.

Mới đây, Kim Bum công khai hẹn hò cùng Oh Yeon Seo.

Chuyện tình cảm của Kim Bum cũng khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Tháng 3 vừa qua, Kim Bum xác nhận hẹn hò với mỹ nhân Oh Yeon Seo. Chuyện tình của cặp đôi nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Trước đó, vào năm 2012, Kim Bum cũng từng công khai hẹn hò với "em gái quốc dân" Moon Geun Young. Tuy nhiên, chuyện tình đẹp như mơ của đôi trẻ đã kết thúc sau đó một năm khiến nhiều người tiếc nuối.

4. Jung Eun Ji

Cô gái đáng yêu Eun Ji trong Gió mùa Đông năm ấy.

Trong "Ngọn gió đông năm ấy", Eun Ji vào vai một cô gái đáng yêu, tinh nghịch, em gái của mối tình đầu của Oh Soo. Bên cạnh cặp đôi nam – nữ chính, cặp đôi nhân vật do Eun Ji và Kim Bum đảm nhận cũng đem lại những ấn tượng đẹp cho khán giả. Trước khi tham gia bộ phim này, Eun Ji đã từng góp mặt trong phim "Reply 1997" và bộc lộ phần nào năng khiếu diễn xuất của mình.

Eun Ji vốn xuất thân là ca sĩ, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Apink. Ngoài khả năng ca hát, Jung Eun Ji còn có khả năng sáng tác. Những tác phẩm của Eun Ji cũng được đánh giá khá cao.

Hiện Eun Ji đang tập trung nhiều vào hoạt động âm nhạc.

Sau "Ngọn gió đông năm ấy", Eun Ji còn tham gia một số bộ phim truyền hình khác như "Trot Lovers", "Cheer Up", "Untouchable". Hiện tại, Eun Ji đang tập trung vào những hoạt động âm nhạc cùng Apink.

