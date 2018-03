Đàm Thu Trang đã làm gì khiến Cường Đô La không còn vô tư xuất hiện cạnh Hà Hồ như thời Hạ Vi?

Kể từ ngày 14/2/2018, doanh nhân phố núi Cường Đô La đã chính thức ra mắt bạn gái mới với công chúng: cựu người mẫu kiêm ca sĩ Đàm Thu Trang. Người hâm mộ sẽ không còn phải thêm hai chữ "tin đồn" khi nói về bạn gái Cường Đô La nữa.

Cách Cường ra mắt bạn gái cũng hết sức thú vị. Một bức ảnh chụp ở quán ăn vỉa hè, hai người ngồi đối diện hai bên, cùng nhìn vào ống kính. Không có nụ hôn nào, không có cái nắm tay nào, không có ánh nhìn tình nào. Chỉ có một dòng chú thích không thể "sở hữu" hơn: "Chúng tôi 14/2/1018". Đó là lời xác nhận lẫn phong thái của những cặp đôi đã yêu nhau đủ lâu, đủ sâu. Để không cần tới một cử chỉ phô trương chứng minh cho một mối quan hệ mà ai cũng biết rồi. Điều đó cũng có nghĩa, họ từ lâu đã không còn là một cuộc tình mới nở.

Nhưng vẻn vẹn mới có 6 tháng tính từ ngày tin đồn chồng cũ Hà Hồ có "tân bạn gái" được loan ra. Đàm Thu Trang gần đây cũng thừa nhận mới yêu đại gia phố núi được nửa năm. Có nửa năm, nhưng 4 tháng trước, cả hai đã công khai việc đính hôn trên mạng xã hội. Tức chỉ hai tháng yêu đương, Đàm Thu Trang đã có một danh phận chính thức bên người đàn ông đào hoa bậc nhất giới đại gia. Điều mà Tăng Thanh Hà, Hồ Ngọc Hà lẫn Hạ Vi chưa từng có được.

Những hình ảnh Đàm Thu Trang cập nhật trên trang cá nhân, cùng những loạt hình paparazzi cho thấy Đàm Thu Trang đã về chung nhà với Cường Đô La từ lâu.

Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, đích thân Cường Đô La ra tận Lạng Sơn đón mẹ vợ và em vợ tương lai vào Sài Gòn ăn Tết với gia đình anh. Sau Tết, cũng đích thân anh đưa mẹ vợ và em vợ tương lai về tận Lạng Sơn một cách chu đáo nhất.

Chưa hết, hai ngày qua, Cường Đô La đưa Đàm Thu Trang theo mình trong hành trình phượt siêu xe xuyên Việt mà anh tổ chức thường niên được 7 năm qua. Trong suốt 7 năm ấy, Đàm Thu Trang là người phụ nữ đầu tiên được ngồi ghế phụ đồng hành trên chiếc siêu xe của đại gia phố núi. Không phải Hà Hồ, cũng chẳng phải Hạ Vi. Đó cũng là một lời khẳng định ngầm đầy hãnh diện của Cường Đô La trước những người anh em bạn bè của mình rằng: Đàm Thu Trang - cô ấy là người phụ nữ của tôi.

Mối quan hệ của họ thực sự là mối quan hệ của vợ chưa cưới và chồng chưa cưới, hoàn toàn không phải cặp đôi yêu nhau thông thường.

Nhưng điều này mới là quan trọng. Đó là trong 6 tháng qua, đã có ai nhìn thấy Cường Đô La xuất hiện cạnh Hà Hồ hay chưa?

Có. Và đó là lần duy nhất: dịp Tết Trung thu ở trường Subeo.

Trước hết phải nhắc lại rằng, mối quan hệ của Cường Đô La với Hoa khôi xứ Lạng bị rò rỉ vào đầu tháng 8, cũng là thời điểm cả hai chính thức yêu nhau. Chỉ sau đó khoảng chục ngày, Hồ Ngọc Hà lên báo tâm sự rất vô tư rằng: "Cường Đô La nhiều lần rủ tôi về sống chung để Subeo có em gái."

Những hình ảnh vui vẻ của Cường - Hà từ "thời Hạ Vi" này vĩnh viễn không còn bị bắt gặp "thời Đàm Thu Trang".

Thế là người hâm mộ được phen thúc giục, gán ghép, cổ vũ, hi vọng cặp đôi Cường - Hà sẽ quay về với nhau. Thì dù đã chia tay được 2 năm, họ vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau. Cường sẵn sàng làm "cứu tinh" đánh lạc hướng dư luận mỗi khi Hà Hồ bị "ném đá" trong cuộc tình ồn ào với đại gia kim cương. Anh vui vẻ tham gia các sự kiện cùng vợ cũ, vui vẻ tái ngộ vợ cũ liên tục với lí do vì con trai Subeo, mặc những cảm xúc hờn ghen đến điên cuồng của Hạ Vi trên trang cá nhân. Rồi khi Cường vừa chia tay Hạ Vi, Hà Hồ đã rạng rỡ ngồi trên xe Cường đi ăn cùng Cường và bạn Cường. Hà Hồ cũng hớn hở gọi Cường là "bạn tri kỉ", cũng vồn vã nhắn nhủ Cường: "Người mà anh đắm say từ nay: để em tìm cho."

Rồi khi Cường tự tìm được Đàm Thu Trang, thì Hà Hồ lên báo khoe việc Cường thường nửa đùa nửa thật rủ cô về chung sống để... sinh thêm con gái.

Đến dịp Trung thu, Hà Hồ đăng bức ảnh chụp cùng Subeo và Cường Đô La lên trang cá nhân. Cùng ngày, Cường đăng clip con trai vui Trung thu ở trường. Đàm Thu Trang đã nhấn nút "like" cho clip Cường đăng, và từ chối tương tác với bức ảnh "gia đình hạnh phúc" Hà đăng. Một ngày sau đó, cô đăng lên mạng dòng trạng thái ngắn gọn: "Vâng, anh đã sai!"



Chỉ có vậy, và Cường vĩnh viễn không xuất hiện cạnh Hà Hồ trong bất kì bức hình công khai nào trên mạng xã hội trong suốt thời qua.

Đàm Thu Trang đã làm gì khiến người đàn ông đào hoa, đa tình và lụy tình là Cường Đô La phải nể sợ, không dám vô tư vui vẻ cùng vợ cũ? Đó thực sự là một bí mật. Điều mà công chúng thấy là Đàm Thu Trang đã... không thèm làm gì.

Cô không hề bày tỏ cảm xúc đặc biệt nào trên trang cá nhân. Không bóng gió, không nói xéo, không động chạm. Tuyệt đối không ai hay biết hay có bằng chứng nào trên mạng xã hội về mối quan hệ của cô với chồng cũ Hà Hồ. Cho đến tận ngày chính Cường Đô la công khai khoe một bức hình Đàm Thu Trang từ xa.

Đàm Thu Trang đã không làm gì cả. Không hấp tấp lên mạng mắng mỏ ai kia vô duyên. Càng không sốt sắng khẳng định quyền sở hữu với đại gia phố núi. Cũng chẳng bày tỏ những tâm tư buồn nản, chán chường, úp mở để người ta chú ý. Cô yêu Cường Đô La bằng thái độ bình thản, "thuận tự nhiên", không ồn ào, không phô bày, không tuyên ngôn.

Và đó có phải là lý do khiến Cường Đô La chủ động khóa lại mối quan hệ "tri kỉ" với vợ cũ? Hay chính cách Đàm Thu Trang ân cần bên Subeo, thay Cường Đô La đưa cậu bé đi chơi, chăm sóc cậu bé mỗi lúc anh và Hà Hồ đều bận rộn đã khiến vị CEO của tập đoàn Quốc Cường Gia Lai cảm động và nể vì? Bởi tìm được một người phụ nữ có thể chấp nhận sự hiện diện của Subeo mọi lúc mọi nơi đã khó, tìm được người có thể yêu thương và chăm sóc Subeo càng khó hơn, chí ít là Cường đã không tìm thấy điều đó ở Hạ Vi?

Đàm Thu Trang liên tục bị bắt gặp dắt tay Subeo đi chơi riêng hay đi cùng Cường Đô La, điều mà Hạ Vi chưa từng làm.

Tất nhiên 6 tháng chưa thể nói lên được điều gì về một mối quan hệ. Song, sự thay đổi trong cách ứng xử với bạn gái của Cường Đô La cho thấy Đàm Thu Trang có một vị trí đặc biệt đối với anh. Hay nói đúng hơn thì, Cường vẫn vậy, chỉ có vị trí của những người phụ nữ trong trái tim Cường là thay đổi. Khi vị trí ấy đủ cao, Cường sẽ ứng xử một cách tương xứng.