Đẫm nước mắt ngày về của người phụ nữ sau 24 năm bị lừa bán

Chị Lan (ngồi giữa) kể lại quá trình 24 năm bị lưu lạc. ẢNH: V. ĐỒNG.

19 tuổi bị lừa bán khi đi làm thuê

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Liên (ở xóm 12, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) mấy hôm nay đông hơn thường lệ. Khi nghe tin chị Lê Thị Lan (con gái bà Liên) mất tích 24 năm vừa trở về quê nhà, người thân, hàng xóm đến chia vui, thăm hỏi gia đình bà Liên.

Vừa trở về quê nhà, chị Lan vẫn còn bỡ ngỡ bởi mọi thứ đã thay đổi nhiều. Chỉ có người mẹ gần 70 tuổi vẫn hằn sâu trong trí nhớ của chị. Trong căn nhà nhỏ, bà Liên nắm riết lấy tay con gái ngậm ngùi kể, ngày trước gia đình đông con, kinh tế chủ yếu làm ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Lan là con đầu, biết bố mẹ vất vả nên xin gia đình lên huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) ở nhà người chị họ tên là Nhung để hàng ngày đi cầy thuê, cuốc mướn kiếm thêm đồng tiền phụ gia đình. Năm 1995, khi đó Lan vừa tròn 19 tuổi thì bỗng nhiên mất tích.

Ông Nguyễn Đình Năm (cậu ruột chị Lan) chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ như in, khoảng giữa năm 1995, khi về quê giỗ ông ngoại xong thì Lan lại tiếp tục lên xã Tây Hiếu (huyện Nghĩa Đàn) để thu hoạch ruộng khoai đang làm dở. Thế nhưng, nhiều ngày sau cả gia đình không thấy Lan liên lạc về nhà".

Thấy con gái không liên lạc về nhà, bà Liên và người em gái bắt xe đến nhà Nhung để tìm Lan. Tại đây, Nhung cho biết Lan đã về nhà được mấy ngày. "Ở trên Nghĩa Đàn, ngoài người chị họ thì Lan không có ai thân tích. Bỗng nhiên Lan mất tích khiến gia đình rất lo lắng nên chia nhau nhiều ngả đi các huyện để dò la tin tức. Thế nhưng, nhiều ngày sau vẫn không có tin tức gì về con gái tôi", bà Liên nhớ lại.

Tìm mãi không thấy con nhưng bà Liên vẫn hy vọng con gái mình bình an và không nguôi nỗi nhớ. Suốt nhiều năm liền, cứ nghe tin gì về con gái là bà lại cất công đi dò la, tìm hiểu. Bỗng ngày 13/7/2019, một người trong xóm chạy đến nói với bà Liên: "Lan đang sống bên Trung Quốc. Vừa rồi Lan đăng lên mạng xã hội tìm mẹ và người thân". Bà Liên nghe tin bán tín bán nghi vì con gái đã mất tích 24 năm nay và nhiều lần đã đi tìm nhưng vẫn không được nên nhờ con dâu dò tìm thông tin trên mạng. Ít ngày sau, chị Lan đã liên lạc được với gia đình.

Chiều 18/7, được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Nghệ An, Tổ chức Rồng Xanh và Công an Trung Quốc, chị Lan được đưa về nhà trong niềm vui của gia đình, người thân.

Tận cùng nỗi đau

Nhiều năm ở xứ người nên bây giờ chị Lan nói tiếng Việt khá khó khăn, ký ức ngày trước lúc nhớ, lúc quên. Chị chỉ nhớ, năm 1995, khi đang làm công cho người chị họ tên Nhung ở huyện Nghĩa Đàn thì có một phụ nữ tên Hồng (có chồng là Thủy, hàng xóm với người chị họ) rủ về quê ở Thanh Hóa chơi. Nghĩ là hàng xóm của chị họ, lại hay sang chơi nên chị đồng ý đi cùng.

"Ở Thanh Hóa khoảng 10 ngày thì người phụ nữ này bảo sáng sớm ngày mai sẽ bắt xe để đưa tôi về nhà. Khoảng 6h sáng hôm sau, người đó cho tôi uống một cốc nước rồi tôi lịm đi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong rừng cùng một nhóm người. Đi ròng rã 4 ngày, 3 đêm rồi qua một chuyến đò thì mọi người nói đã đến được đất Trung Quốc. Lúc này tôi giật mình và biết mình đã bị lừa", chị Lan nhớ lại.

Sau đó ít ngày, chị được một người đưa lên một chuyến ô tô rồi di chuyển nhiều giờ. Khi xuống xe, chị bị nhốt trong một căn nhà cùng nhiều người nữa. Sau đó, chị Lan bị bán làm vợ cho một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với giá 3.000 nhân dân tệ. Không còn cách nào khác vì không biết tiếng, lại ở nơi xa lạ nên chị đành cắn răng chịu đựng. "Tôi sinh sống với người chồng này 13 năm, có 5 người con nhưng nỗi nhớ quê nhà, bố mẹ vẫn luôn thôi thúc tôi tìm về", chị Lan nói.

Biết tâm tư của vợ, năm 2009, người chồng Trung Quốc đã đồng ý cho chị về thăm quê nhà. Khi về đến gần biên giới, chị lại bị một người lạ mặt lừa lấy hết tiền và bán lại cho một người đàn ông khác. May mắn với chị là người đàn ông này khá tốt, không đánh đập, hành hạ chị. Sau nhiều năm sống cùng, người chồng này cũng đồng ý cho chị về quê, nhưng chị chỉ còn nhớ được ít thông tin về quê nhà là "ở đội 12, xã Nghi Thịnh và tên bố mẹ".

Khoảng đầu tháng 7/2019, khi đi dự đám giỗ của một người họ hàng bên chồng, chị Lan tình cờ gặp được một phụ nữ ở Thanh Hóa có hoàn cảnh như chị. Tuy nhiên, người này đã được chồng cho về Việt Nam nhiều lần. Người này chụp ảnh chị Lan rồi đăng lên facebook những thông tin ít ỏi mà chị Lan cung cấp để tìm kiếm người thân. Ít ngày sau, chị nhận được phản hồi với tấm hình của mẹ và gia đình. Hai ngày sau, các cơ quan chức năng đã đưa chị trở về quê nhà trong vòng tay của người thân.

Chị Lan tâm sự: "Được về quê hương, gặp lại mẹ và người thân tôi vui lắm. Nhưng bên đó tôi còn có chồng và các con. Tôi dự định sẽ ở nhà một thời gian bên mẹ và anh chị em rồi sẽ quay trở lại Trung Quốc. Vợ chồng tôi cũng đã bàn là năm nào cũng sẽ về thăm mẹ và gia đình".