Đám cưới rình rang của nữ ca sĩ Malaysia đình đám một thời, cô dâu bụng to vượt mặt nhưng tuổi tác của chú rể mới gây ngỡ ngàng

Những ngày vừa qua, tin tức về đám cưới của cô gái trẻ 29 tuổi và người chồng của cô không chỉ gây xôn xao dư luận ở Malaysia mà còn thu hút sự chú ý của nhiều người khắp châu Á, bởi danh tiếng và sự chênh lệch tuổi tác của cô dâu và chú rể. Bởi lẽ, chú rể không phải là một chàng trai trẻ trung mà là người đàn ông 71 tuổi. Trong ngày trọng đại của mình, cô dâu cũng không ngần ngại tiết lộ đang mang bầu 6 tháng, dự sinh vào tháng 9.

Được biết, nhân vật chính trong đám cưới chính là nữ ca sĩ Malaysia đình đám một thời - Samantha Ee Kai Chee và chồng của cô là doanh nhân giàu có Datuk Tai Huat Chang.

Cô dâu 29 tuổi tổ chức đám cưới với đại gia 71 tuổi.

Hôn lễ của nữ ca sĩ Samantha được tổ chức tại khách sạn 5 sao tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 5/6 mới đây với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Ngoài việc Samantha là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng, điều khiến dư luận bàn tán nhiều hơn cả chính là tuổi tác của cặp vợ chồng. Samantha sinh năm 1990, trong khi chồng cô 71 tuổi.

Samantha là thành viên của nhóm nhạc Four Goldern Princess (Tứ thiên kim) từng khá nổi tiếng ở Malaysia, có đông đảo fan trong nước và Trung Quốc. Nhóm nhạc đình đám một thời này có 4 thành viên, hoạt động từ năm 1995, được biết đến qua các ca khúc tiếng Malaysia và cả tiếng Anh như Lemon Tree, Jambalaya, Mamma Mia, Rhythm of the rain.



Samantha là thành viên của nhóm nhạc Four Goldern Princess (Tứ thiên kim) từng khá nổi tiếng ở Malaysia.

Nhóm từng phát hành hơn 30 album. Năm 2008, Tứ Thiên Kim tan rã vì các thành viên theo đuổi công việc riêng.



Khi thông tin về đám cưới mới được tiết lộ, dư luận đã bàn tán xôn xao cho rằng nữ ca sĩ này lấy chồng hơn nhiều tuổi vì tiền. Bởi ông Datuk Tai Huat Chang là đại gia có tiếng ở nước này, ông là Chủ tịch công ty G.E Mining Sdn Bhd - chuyên về các dự án khai thác luyện kim...

Cô dâu, chú rể rạng rỡ trong ngày trọng đại.

Trước những lời chỉ trích từ dư luận, bạn của cô dâu bác bỏ tin đồn rằng: "Đây là lần đầu tiên kết hôn của ông Tai Huat Chang, Samantha Ee Kai Chee hạnh phúc là được. Kết hôn là việc riêng của hai người. Những người không quen biết muốn nói gì là việc của họ. Quan trọng hai người hòa hợp, sống hạnh phúc". Còn 2 nhân vật chính không có bất kỳ giải thích nào.



