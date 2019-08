Đài Loan xảy ra động đất, nàng "Triệu Mẫn" An Dĩ Hiên hốt hoảng ôm chặt con trai 1 tháng tuổi

Trên trang weibo cá nhân mới đây, "Triệu Mẫn" An Dĩ Hiên đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi trải qua trận động đất mạnh 6 độ richter sáng 8/8 tại Đài Loan.

Tình địch một thời của Từ Hy Viên cho biết, lúc cảm nhận được sự rung lắc mạnh, cô chẳng suy nghĩ được gì nhiều ngoài việc chạy ngay đến phòng và ôm chặt con trai 1 tháng tuổi. Nữ diễn viên 39 tuổi ôm chặt con cho tới khi động đất chấm dứt.

An Dĩ Hiên chỉ biết ôm chặt con lúc xảy ra động đất

Ngôi sao "tân Ỷ thiên đồ long ký" bày tỏ lần này cô thực sự rất sợ hãi. May mắn cả hai mẹ con đều bình an. Bên cạnh đó, bà mẹ một con cũng hy vọng mọi người đều an toàn sau trận động đất.

Trước đó, vào ngày 18/7, nữ diễn viên An Dĩ Hiên chia sẻ hình ảnh đầu tiên của con trai. Nàng "Triệu Mẫn" xúc động cho biết đã sinh "mẹ tròn, con vuông" ở tuổi 39. "Chờ đợi rất lâu, cuối cùng mẹ cũng được gặp con. Con còn xinh xắn hơn cả hình chụp 4D. Cảm ơn mọi người đã cầu chúc cho hai mẹ con, để Lục Lục khỏe mạnh đến với thế giới này", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân.

Tháng 6/2017, cô tổ chức đám cưới với đại gia Trần Vinh Luyện tại Hawaii. An Dĩ Hiên nhiều lần chia sẻ những kỷ niệm hạnh phúc khi mang bầu như lúc chồng cô cắt móng chân hay mát-xa giúp vợ.