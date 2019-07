Đà Nẵng: 500 người dân dọa kiện Chủ tịch phường vì... hàng rởm

Ngày 27/7, tin từ UBND quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, đơn vị này đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan xử lý vụ việc liên quan đến việc 500 người dân bức xúc vì mua phải hàng kém chất lượng.

Trước đó, hàng trăm người dân phường An Khê, quận Thanh Khê bức xúc kéo nhau UBND phường An Khê để phản ánh, phản đối vì cho rằng mình bị công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Truyền thông Toàn Cầu (có địa chỉ tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bán hàng kém chất lượng.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi người dân cáo buộc Chủ tịch UBND phường An Khê phải chịu trách nhiệm, vì cho rằng chính vị lãnh đạo này đã ký giấy cho công ty Toàn Cầu được phép tiếp thị, bán sản phẩm cho người dân

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, số lượng người dân phản ánh lên đến khoảng 500 người, hầu hết là phụ nữ. Trước sự phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, UBND phường An Khê đã tiến hành đối thoại với người dân.

Người dân cho biết sẵn sàng kiện Chủ tịch UBND phường An Khê vì ký giấy, giới thiệu công ty Toàn Cầu đến bán hàng.

Trả lời người dân, ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường An Khê thừa nhận trách nhiệm của địa phương là thiếu giám sát trong việc bán hàng của công ty Toàn Cầu.

Theo ông Thái, các cơ quan chức năng đã kiểm tra xử lý công ty Toàn Cầu với 4 sai phạm: Bán không đúng vị trí; không có giấy phép của sở Công thương TP.Đà Nẵng, UBND quận Thanh Khê; bán hàng kém chất lượng; bán hàng không có bảo hành, không có hóa đơn chứng từ...

Cũng theo Chủ tịch UBND phường An Khê, hiện UBND phường đang tạm giữ 540 triệu đồng của công ty Toàn Cầu.

Nói về giải pháp, UBND phường Anh Khê cho hay, công ty Toàn Cầu đồng ý khắc phục bằng cách "hỗ trợ" thêm 500.000 đồng đối với người mua hàng trị giá 2,5 triệu đồng và 300.000 đồng đối với người mua hàng trị giá 1,5 triệu đồng.

Còn hàng hóa móp méo, hư hỏng thì được đổi lại. Đối với mặt hàng khác thì không hỗ trợ, cá nhân không đồng ý có thể vào tỉnh Bình Dương kiện công ty Toàn Cầu.

Hàng hóa bị người dân trả lại.

Trước những thông tin, giải pháp mà lãnh đạo UBND phường An Khê đưa ra, rất đông người dân bức xúc, nhất mực không đồng tình. Theo họ, phía công ty phải trả lại tiền chứ không có chuyện "hỗ trợ".

"Trách nhiệm này phải thuộc về UBND phường An Khê khi ký giấy cho công ty Toàn Cầu giới thiệu sản phẩm và bán cho người dân. Nếu phường giải quyết không thỏa đáng thì chúng tôi làm đơn kiện UBND phường, chứ bảo chúng tôi vào Bình Dương kiện công ty là vô trách nhiệm”, một người dân cho biết.

Theo phản ánh của người dân An Khê, ngày 11/7, họ nhận giấy thông báo của chính quyền địa phương về việc đến nhà văn hóa khu vực để được giới thiệu sản phẩm, mua hàng khuyến mãi của công ty Toàn Cầu. Hàng hóa chủ yếu là nồi cơm điện, máy xay sinh tố, bếp từ, nồi áp suất, ấm đun nước dùng điện… Có khoảng 500 người dân đã mưa hàng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Do có văn bản của chính quyền, thông báo của tổ dân phố nên người dân tin tưởng và đi xem, mua. Nhưng rồi, khi mua về dùng chỉ vài ba ngày thì tất cả mới tá hỏa phát hiện đây là hàng kém chất lượng, móp méo.