Đã bắt được kẻ ôm vũ khí nóng cố thủ trong nhà ở Nghệ An

Nghi can Lê Ngọc Sơn được bắt từ tầng 2 ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng (TP Vinh, Nghệ An) dẫn giải xuống tầng 1 rồi đưa ra chiếc xe ô tô màu trắng chở về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra.

Quang cảnh bắt giữ nghi can Lê Ngọc Sơn. Ảnh: Đắc Lam

Sau khi bắt nghi can được lên chiếc xe này. Ảnh: Đắc Lam

0 giờ 00 ngày 2-10, lực lượng công an và cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm căn nhà trên và thu giữ các vũ khí, hung khí.

Cảnh sát vẫn đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường căn nhà.

Trước đó, trưa 1-10, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cùng lực lượng chức năng thực hiện việc bắt nghi can đang ở trong căn nhà bên đường Hồng Bàng (TP Vinh). Nghi can mang theo vũ khí nóng đã chống lực lượng thi hành công vụ và cố thủ trong căn nhà.

Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động đến để bao vây, phong tỏa đường, tiến hành siết chặt, bắt nghi can.