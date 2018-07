Đã 53 tuổi, người phụ nữ Hàn Quốc vẫn sở hữu làn da đến lớp trẻ cũng phải ganh tị nhờ quy trình chống lão hóa 8 bước này

Tuổi tác là kẻ thù của làn da nhưng dường như không thể chiến thắng được người phụ nữ 53 tuổi này. Là một bác sỹ chuyên khoa mắt bận rộn, lại là mẹ của 3 người con nhưng bà Park Meegyeong vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho làn da sáng khỏe, mịn màng; thậm chí nhiều người trẻ còn chẳng thể bì kịp. Và chắc hẳn, bạn cũng sẽ tò mò không biết, người phụ nữ luống tuổi này có những bí quyết tuyệt diệu thế nào cho làn da. Vậy thì đừng bỏ qua quy trình làm đẹp 8 bước vô cùng hữu ích dưới đây của bà Park Meegyeong nhé!

Bà Park Meegyeong cùng con gái, đã 53 tuổi nhưng vẫn sở hữu làn da căng mướt, tươi sáng và trẻ trung đến ngỡ ngàng.

Bước 1: Làm sạch da

Thay vì làm sạch da 2 lần theo quy trình làm đẹp truyền thống của Hàn Quốc, người phụ nữ này rửa mặt đến 3 lần với duy nhất một loại sản phẩm: xà bông 100% tự nhiên không chất phụ gia hóa học. Bà Park chia sẻ: "Gần đây tôi mới khám phá ra sự kỳ diệu của quả noni (quả nhàu) và thành phần chiết xuất từ loại quả này vô cùng hữu hiệu trong việc chống lão hóa. Tôi thường rửa mặt 3 lần lặp đi lặp lại bằng sản phẩm xà bông này cùng nước ấm. Nó giúp loại bỏ cặn trang điểm mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của làn da. Tôi mới chỉ mua duy nhất một hộp xà bông chiết xuất quả noni của thương hiệu Venezia trong chuyến du lịch cùng gia đình tại đảo Boracay, Philippines và tôi ước mình đã mua nhiều hơn thế".

bà mẹ lão hóa 36848352_1894349850616252_3638685615882502144_n Xà bông chiết xuất quả noni của Venezia.

Bước 2: Dùng toner

"Sau khi rửa mặt, tôi không lau khô bằng khăn mà ngay lập tức xịt toner lên làn da vẫn còn ướt, việc cấp ẩm cho da ngay sau khi làm sạch là vô cùng quan trọng và tôi không bao giờ lơ là hay để phí một giây phút nào trong quá trình chăm sóc da". Người phụ nữ này còn tỉ mỉ đến mức bà chỉ xịt chứ không thoa toner để tránh bàn tay mình chạm lên da vì thao tác này sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập, dễ gây mụn. Bà cũng chia sẻ: "Tôi cũng thích toner được đựng trong lọ tối màu để không bị biến chất vì ánh sáng mặt trời. Và đương nhiên, khi sản phẩm hết hạn, tôi sẽ lập tức vứt chúng đi. Gần đây tôi thường dùng toner Benton Snail Bee High Content Skin do con gái tôi giới thiệu".

Benton Snail Bee High Content Skin.

Bước 3: Dùng serum hoặc essence

"Tôi luôn hào phóng với làn da khi thoa serum. Buổi sáng, tôi dùng serum vitamin C như Professional-C Serum của Obagi, sản phẩm được chồng tôi là một bác sĩ thẩm mỹ khuyên dùng. Buổi tối, tôi thường chăm sóc da bằng serum Estee Lauder Advanced Night Repair".

Obagi Professional-C Serum.

Estee Lauder Advanced Night Repair.

Bước 4: Dưỡng ẩm

Bà Park Meegyeong có làn da rất khô và mỏng nên nếu không dưỡng ẩm đúng cách, làn da sẽ dễ chảy xệ và những nếp nhăn trở nên hằn sâu hơn: "Đó chính là lý do vì sao, tôi dưỡng ẩm cho da vô cùng nghiêm túc", bà chia sẻ. Thay vì xịt khoáng, bà Park thoa kem dưỡng ẩm có kết cấu nhẹ 2 – 3 lần/ngày. Với kem dưỡng ẩm, tiêu chí lựa chọn của bà gồm: có thể bơm ra từ lọ chứa để hạn chế bàn tay tiếp xúc với da; có kết cấu nhẹ để không làm bít tắc lỗ chân lông ngay cả khi thoa nhiều lớp dưỡng; một sản phẩm thực sự mang đến cảm giác tươi mát và ẩm mướt.

Klairs Rich Moist Soothing Cream.

Bà cũng chia sẻ thêm: "Tôi dùng kem dưỡng ban đêm và ban ngày khác nhau. Buổi sáng là loại kem nhẹ dịu cho da Klairs Rich Moist Soothing Cream còn buổi tối là sản phẩm Goodal Moisture Barrier Cream có kết cấu dày hơn nhưng điểm đặc biệt là tôi luôn thêm bột ngọc trai vào kem dưỡng ẩm. Bởi lẽ, bột ngọc trai giúp làm sáng da, làm mờ vết thâm nám, thậm chí còn làm mềm và săn da, rất hiệu quả cho việc chống lão hóa".

Goodal Moisture Barrier Cream.

Bước 5: Dùng dầu dưỡng da nền thực vật tự nhiên (plant-based oil)

"Tôi đã thêm dầu dưỡng vào quy trình chăm sóc da của mình được 25 năm và vô cùng ưu ái loại dầu chứa ceramide (một loại lipid đặc biệt được tìm thấy ở màng tế bào). Tôi thoa dầu dưỡng 2 lần/ngày, sáng và tối cho vùng da mặt, cổ, tay, nhưng có khi là bất cứ lúc nào cảm thấy da mình khô. Tôi luôn chờ cho đến khi kem dưỡng ẩm ngấm sâu vào da rồi mới thoa dầu dưỡng để tránh cung cấp dầu cho da quá nhiều cùng một lúc. Một số người sẽ e ngại với dầu dưỡng và tránh bôi nó lên vùng chữ T vì sợ gây nhờn, còn tôi thì vẫn sẽ sử dụng nhưng chỉ thoa một lớp mỏng".

Bà Park không bao giờ bỏ qua dầu dưỡng trong quy trình chăm sóc da của mình.

Bước 6: Chống nắng

"Kẻ thù chính gây lão hóa da chính là ánh nắng mặt trời. Tôi thoa kem chống nắng mỗi ngày, ngay cả vào cuối tuần khi không trang điểm. Nếu phải ra ngoài, dù là có chút việc vặt thôi nhưng tôi sẽ đội mũ chống nắng rộng vành và đeo kính râm to bản để ngăn các nếp nhăn xuất hiện ở vùng quanh mắt và trán". Hiện tại bà Park đang dùng kem chống nắng Obagi Professional - C Suncare chứa chất chống oxy hóa và vitamin C để bảo vệ da khỏi ánh nắng và loại bỏ các nếp nhăn. Khi tìm mua sản phẩm, bà Park chỉ chọn duy nhất sản phẩm chứa tinh dầu giúp mang đến mùi thơm tự nhiên chứ hoàn toàn không dùng loại có hương liệu nhân tạo hay chất làm dày.

Obagi Professional - C Suncare.

Bước 7: Tẩy da chết

Cách 3 ngày, bà Park thường tẩy da chết một lần vào buổi sáng và dùng sản phẩm dạng gel tẩy để vừa giúp cấp ẩm cho da trong khi nhẹ nhàng lấy đi các tế bào chết giúp làn da được tái tạo tốt hơn, trở nên tươi sáng, mịn màng.

Bước 8: Đắp mặt nạ

Cũng như bao người phụ nữ Hàn Quốc khác, đắp mặt nạ cũng là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da của bà Park. Người phụ nữ này thường đắp mặt nạ 1 tuần/lần, mỗi lần không quá 20 phút và ưu ái những sản phẩm chứa HA cùng chiết xuất quả lựu như Missha Speedy Solution Brightening Eye Patch cho mắt và Skinfood Black Pomegranate Gel Mask cho da mặt.

Missha Speedy Solution Brightening Eye Patch cho mắt.

Skinfood Black Pomegranate Gel Mask cho da mặt.

Ngoài quy trình 8 bước trên, bà Park cũng luôn thực hiện những nguyên tắc và duy trì các thói quen lành mạnh để đảm bảo những điều tốt nhất cho làn da như:

- Tránh tối đa việc chạm tay lên mặt

Đối với bà Park, đây là nguyên tắc số một trong quy trình chống lão hóa. Ngoại trừ lúc rửa mặt và dưỡng ẩm, bà rất hiếm khi chạm tay lên da, đặc biệt là vùng mắt. Bà Park còn thường xuyên giặt chăn màn, ga gối và thậm chí đặt một chiếc khăn sạch lên gối khi ngủ để ngăn vi khuẩn thâm nhập vào da.

- Trang điểm nhẹ và chăm sóc bản thân

Thay vì tìm kiếm những loại mỹ phẩm hay kỹ thuật để điểm tô cho khuôn mặt thì bà lại tập trung vào chăm sóc cho da thêm khỏe mạnh và chỉ trang điểm rất nhẹ khi cần. Bà Park không bao giờ uống rượu hay hút thuốc, bà cố gắng ngủ sớm, ăn nhiều rau, uống trà xanh thay café, tập yoga và thiền để có được làn da khỏe mạnh dù tuổi đã không còn trẻ.

Nguồn: The Klog