Cuối cùng thì "quốc công bảo bối" đã chết mà không cần Dương Mịch - Nguyễn Kinh Thiên tiễn 1 đoạn đường

Tập 51 - 52 của phim truyền hình Phù Dao vừa lên sóng vào tối 26/7 với loạt diễn biến khiến khán giả đau lòng. Vì muốn giết chết Vân Ngân và Tông Việt (Lại Nghệ) nên quốc công Tề Chấn (Lưu Dịch Quân) đã bán rẻ linh hồn mình cho điện chủ Phi Yên.

Trong trận giao chiến sinh tử, khi Tề Chấn suýt một kiếm giết chết Tông Việt thì Tề Vận bất ngờ xuất hiện. Không chút ngại ngần, nàng đưa thân mình đỡ lấy nhát kiếm và chết ngay trên chính đôi tay của cha mình. Ôm xác con gái vào lòng, Tề Chấn vô cùng căm phẫn, ông bật khóc nức nở và nói rằng tất cả những việc làm gian ác từ trước đến nay đều vì một mục đích duy nhất là bảo vệ Tề Vận.

Tề Chấn đau khổ sau khi tự tay giết chết con gái.

Cho rằng Tông Việt hại chết con mình, Tề Chấn lao đến chưởng chàng thêm một phát chí mạng. Nhưng do trước khi ra đi, Tề Vận đã gửi bảo vật long lân giáp lại cho Tông Việt nên chàng may mắn thoát chết. Đến nước này, Tề Chấn mới hiểu rằng hóa ra Tề Vận đã chết vì tình yêu. Tâm nguyện duy nhất của cô con gái còn đó, Tề Chấn dù có hận Tông Việt đến mấy cũng không thể nào giết chàng được. Trong cơn thống khổ đến tột cùng, Tề Chấn đã tự sát. Một đời lừng lẫy tiếng tăm, cuối cùng Tề Chấn đã qua đời một cách âm thầm lặng lẽ. Không một ai có thể giết ông, mạng sống của ông là do ông tự kết liễu.

Vân Ngấn và Tông Việt đau khổ sau khi Tề Chấn và Tề Vận qua đời.

Về phần Chiến Bắc Dã, với sự hỗ trợ đắc lực của đội quân bí ẩn, chàng đã vượt ngàn dặm xa tiến đánh đến cổng thành nước Thiên Sát. Do tin nhầm Phù Dao (Dương Mịch), vua nước Thiên Sát là Chiến Nam Thành đã giao mọi binh quyền cho nàng. Tiếp đến, Phù Dao giả vờ liên kết với Vô Cực, lấy vạn binh mã đem ra đánh với Chiến Bắc Dã.

Chiến Bắc Dã dẫn binh vào chiếm hoàng thành.

Vào phút cuối cùng, Phù Dao bất ngờ "lật mặt", thuyết phục bá quan văn võ hãy đầu hàng vì Chiến Nam Thành là một vị hung quân, không thể mang đến no ấm cho bách tín nước Thiên Sát. Đúng lúc này, Chiến Bắc Dã uy dũng xuất hiện, khép lại câu chuyện tranh đoạt vương triều bằng cách tha chết cho Chiến Nam Thành. Ngờ đâu, Chiến Nam Thành lòng dạ hiểm độc đã toan tính mưu sát Chiến Bắc Dã. Nhưng may mắn thay, trước khi hắn làm điều này, đã có một vị đại thần ra tay giết hắn chết vì không chịu nổi thói hống hách, ngang tàng.

Chiến Nam Thành cuối cùng đã biết mình tin nhầm Phù Dao.

Chiến Nam Thành qua đời, Chiến Bắc Dã lên ngôi hoàng đế.

Cuối tập 52, Chiến Bắc Dã đã lên ngôi hoàng đế nước Thiên Sát, tuy nhiên chàng lại không vui vì Nhã Lan Châu bị sư phụ của mình bắt cóc. Trước đó, Nhã Lan Châu lại hiểu nhầm rằng Bắc Dã chỉ là thương hại mình, người chàng yêu chính là Phù Dao.