Cuộc đời của hai anh em sinh đôi nổi tiếng Hollywood: Người thì đẹp như tượng tạc, người lại bị bại não suýt chết khi vừa ra đời

Nhưng điều ít ai biết chính là Ashton Kutcher có một người anh em sinh đôi. Bạn không xem lầm đâu. Là một người anh em sinh đôi khác trứng tên Michael Kutcher. Ngày 7/2/1978, Michael và Ashton ra đời. Trong khi Ashton nặng đến hơn 4kg thì Michael chỉ nặng hơn 1,8kg.



Anh em nhà Kutcher khi bé.

Không may mắn như Ashton, dù là anh em sinh đôi nhưng Michael lại không nhận cùng một loại gen như Ashton. Michael chẳng những bị bại não mà còn mắc phải bệnh cơ tim phì đại. Anh phải trải qua lần đại phẫu để ghép tim khi mới 13 tuổi. Bước đi của Michael cũng bị suy yếu và khả năng nói chuyện cũng vậy. Không chỉ thế, Michael còn gặp vấn đề về vận động ở phần cơ thể bên phải, tai trái bị điếc 80% và phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật điều trị chứng đục thủy tinh thể.



Khi kể lại những câu chuyện xoay quanh ngày mình ra đời, Mike nhớ lại: "Bác sĩ nói với bố mẹ tôi: "Anh chị nên đặt tên rồi rửa tội cho bé đi. Bé không thể vượt qua được"". Nhưng đến tận 41 năm sau, Michael vẫn sống khỏe, sống vui và hết lòng giúp đỡ cộng đồng.

Michael và Ashton lúc nào cũng thân thiết.

Anh em Michael và Ashton vô cùng thân thiết với nhau. "Chúng tôi là anh em song sinh và Michael chính là bạn thân của tôi", Ashton đã từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn. Nam diễn viên thậm chí còn theo học tại trường Đại học Iowa ngành Kỹ thuật Y sinh với mong muốn có thể tìm được phương pháp chữa trị bệnh tim cho Michael.



Michael nhớ lại, ngày cả hai còn bé, khi mới học cấp 1, Ashton cùng chơi bóng rổ với những đứa trẻ khác. Michael cũng có mặt. Thế nhưng khi đến lượt mình, cậu bé Michael đã quay lưng bước đi vì cho rằng mình chẳng thể nào ném được quả bóng vào rổ. Thế nhưng lúc đó Ashton đã khuyên: "Em có thể làm mọi thứ mình muốn. Anh chẳng thể ném cú bóng này thay em. Mẹ chẳng có ở đây, mẹ không thể làm thay cho em. Đây là thử thách của em. Đừng để khiếm khuyết của bản thân trở thành rào cản. Đây mới là trở ngại của em".

Anh em Kutcher khi lớn.

Dĩ nhiên, Michael chẳng thể ném quả bóng vào rổ dù đã cố gắng, nhưng những lời nói của Ashton luôn trong tâm trí của anh suốt bao nhiêu năm và nó đã giúp anh vượt qua nhiều tình huống khá chông gai, cũng như tìm kiếm được hướng đi cho tương lai mình. Michael tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh và Marketing từ trường Đại học Mount Mercy ở Iowa, Mỹ.



Giờ đây, Michael - người đàn ông từng 2 lần chết hụt - không chỉ được biết đến là anh em song sinh của Ashton mà anh còn là người đại diện của tổ chức Reaching for the Stars - tổ chức giúp đỡ trẻ em bị bại não. Michael đã cùng với tổ chức của mình giúp đỡ rất nhiều trẻ em đang mắc phải căn bệnh này. Không chỉ vậy, Michael còn thường xuyên có những buổi trò chuyện truyền cảm hứng, hi vọng đến với mọi người khắp nước Mỹ.

Michael và con trai

Ashton từng tiết lộ với ABC News rằng Michael đã thay đổi ảnh hưởng, thay đổi cuộc sống của Ashton theo chiều hướng tích cực. Anh nói: "Chúng ta được tạo ra theo nhiều cách khác nhau nhưng tất cả chúng ta đều có khả năng như nhau để yêu thương mọi người. Michael đã dạy tôi như thế".



Nhiều người vẫn hay nói vui rằng anh em nhà Kutcher chính là định nghĩa cho cụm từ "cuộc đời đầy bất công". Thế nhưng bạn thấy đấy, anh em Kutcher dù bắt đầu với sự khác biệt một trời một vực, dù khởi đầu của Michael có vất vả và chông gai hơn Kutcher thế nhưng giờ đây, Michael vẫn rất thành công và sống một sống đầy hạnh phúc.

Không quan trọng bạn bắt đầu như thế nào, quan trọng là bạn nỗ lực và phấn đấu ra sao trong cuộc sống của mình, bạn nhé!

(Tổng hợp)