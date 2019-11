“Cùng Brother nói không với túi nylon”: Việc làm nhỏ, hiệu quả lớn

Chiến dịch phát túi vải thân thiện với môi trường thay cho túi nylon tại các chợ

"Zero waste" – Bạn đã sẵn sàng để sống xanh?



Ước tính mỗi năm có khoảng 500 tỷ – 1000 tỷ túi nylon được sử dụng ở khắp mọi nơi trên Trái đất. Không thể phủ nhận, sử dụng túi nylon rất tiện và rất rẻ, vì thế chúng ta luôn "sẵn tay" lấy túi và cũng sẵn tay vứt túi không chút đắn đo. Túi nylon là hiểm hoạ đối với sinh vật biển, ảnh hưởng đến đất và cây trồng, với thời gian phân hủy từ 50 đến 100 năm và khó phân huỷ hoàn toàn (chúng sẽ trở thành những mảnh vi nhựa được động vật tiêu thụ, và theo chuỗi thức ăn, sẽ quay trở lại cơ thể của chúng ta) thậm chí, khi bị đốt, túi nylon cũng thải ra độc chất tương tự chất độc màu da cam.

Và hằng ngày, chúng ta tiếp nhận vô số thông tin về việc môi trường sống đang kêu cứu. Không những vậy, bạn còn có thể thấy tận mắt những dòng sông ngập rác, không khí đặc quánh khói bụi công nghiệp... Rác thải nhựa trong quá trình sinh hoạt của con người chính là một trong những nguồn gốc dẫn đến hệ lụy này. Ô nhiễm môi trường đã trở thành vấn đề cấp thiết cần sự chung tay và ý thức của mỗi người.

Túi nylon từ lâu vẫn là lựa chọn "hoàn hảo" tại các khu chợ truyền thống

Khi tình trạng ô nhiễm môi trường càng trầm trọng hơn thì sức khỏe của chúng ta cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế mà lối sống xanh – nói không với rác thải nhựa đang trở thành trào lưu và phong cách sống mới trên toàn thế giới nhằm cứu lấy môi trường sống của nhân loại. Bạn đã sẵn sàng chung tay để giải cứu môi trường từ hôm nay?

Brother Việt Nam sẵn sàng cùng bạn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, biến lời nói thành hành động

Được thành lập từ năm 1908 tại Nhật Bản, đến nay Brother đã có 17 nhà máy, 52 công ty hoạt động ở 44 quốc gia trong nhiều khu vực khác nhau. Brother đã hiện diện 20 năm tại Việt Nam và là nhãn hiệu hàng đầu cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường in ấn, in nhãn và may thêu.

Brother luôn thể hiện trách nhiệm xã hội qua các hoạt động cộng đồng.

Trước những báo động về ô nhiễm môi trường sống toàn cầu, ngoài việc đảm bảo việc sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chung, nằm trong khuôn khổ quản lý và giảm thiểu các tác động đến môi trường, Brother còn có trách nhiệm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến tất cả nhân viên tại Brother Group. Với phương châm thực hiện trách nhiệm cộng đồng chính là con đường làm biến đổi trách nhiệm thành tài sản vô giá, hãng Brother đã biến lời nói thành hành động bằng chiến dịch "Cùng Brother Nói Không Với Túi Nylon" kêu gọi ý thức cho tất cả nhân viên và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Chỉ trong một thời gian ngắn, các nhân viên công ty và người thân đã may gần 1000 túi vải bằng chính máy may gia đình Brother với thiết kế xinh xắn và đặc biệt là sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, để dành tặng các cô bác tại các khu chợ truyền thống, giúp các mọi người hiểu hơn về lợi ích của việc giảm thiểu rác thải nhựa, thay túi nylon bằng túi vải đi chợ hằng ngày.

Chiến dịch nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng

Chiến dịch được diễn ra vào sáng chủ nhật, ngày 27/10/2019 vừa qua tại 4 khu chợ lớn ở TP.HCM gồm Chợ Bà Chiểu, Chợ Tân Định, Chợ Vườn Chuối và Chợ Bến Thành. Brother Việt Nam đã trao túi tận tay các cô bác anh chị, thu gom lại các loại túi nhựa, túi nylon mà mọi người đang sử dụng, chia sẻ những tác hại của túi nylon, rác thải nhựa và kêu gọi mọi người tại các khu vực chợ bảo vệ môi trường, cùng đồng hành với Brother Việt Nam xây dựng một môi trường xanh sạch.

Chiến dịch diễn ra tại Chợ Bà Chiểu và các khu chợ lớn

Với những chia sẻ đầy nhiệt huyết về ý thức bảo vệ môi trường cùng với những món quà được trao đi, Brother Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các cô bác cũng như các anh chị tiểu thương, ban quản lý chợ. Đây là một dấu hiệu tốt đẹp, giúp Brother Việt Nam nuôi dưỡng và có thêm động lực để xây dựng, mở rộng chiến dịch trong tương lai.

Cùng Brother "Nói Không Với Túi Nylon" ngay hôm nay để tất cả chúng ta được sống và làm việc trong một môi trường an toàn, xanh sạch đẹp!

#NoiKhongVoiTuiNylon #BrotherVietnam

#SayNoToPlasticBags #BaoVeMoiTruong