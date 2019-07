Cục an toàn thực phẩm và Acecook Việt Nam hợp tác để nâng cao nhận thức cộng đồng

Đại diện Cục an toàn thực phẩm và Công ty Acecook Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo đó, sau lễ kí kết này, Cục an toàn thực phẩm và Công ty Acecook Việt Nam sẽ phối hợp triển khai chuỗi hội thảo nhằm truyên truyền nâng cao nhận thức cho phụ nữ về những vấn đề liên quan tới an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách để họ có thể chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe bản thân cũng như gia đình.

Tại chương trình, bà Trần Việt Nga, Cục phó cục an toàn thực phẩm cho biết: "Cục An toàn thực phẩm luôn ủng hộ và hoan nghênh sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền về ATTP và dinh dưỡng nhằm góp phần nâng cao kiến thức cho cộng đồng và đồng hành cùng với cơ quan quản lý cải thiện tình hình an toàn thực phẩm tại Việt Nam"

Cùng với đó, Ông Kajiwara Junichi – Tổng Giám Đốc Công ty Acecook Việt Nam cũng cho biết: "Là một công ty sản xuất mì ăn liền đến từ Nhật Bản, với phương châm "Cook Happiness", công ty luôn mong muốn đem đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi khách hàng, cán bộ công nhân viên và toàn xã hội. Vì vậy, không chỉ dừng lại ở cam kết về chất lượng sản phẩm, an toàn, an tâm, công ty còn chủ trương "Hỗ trợ toàn diện cho sức khỏe người tiêu dùng" thông qua việc nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới tốt cho sức khỏe, cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về dinh dưỡng, thể thao, sức khỏe… Chúng tôi nhận thấy chương trình "Sức khỏe việt Nam" do Bộ y tế vừa triển khai thực sự ý nghĩa và mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng cũng như phù hợp với chiến lược phát triển của công ty. Trong đó, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách là 02 vấn đề tiêu biểu mà chúng tôi đặc biệt quan tâm. Vì vậy, chúng tôi tin rằng với sự tham gia của Cục an toàn thực phẩm, chương trình tuyên truyền này sẽ có sức ảnh hưởng sâu rộng hơn với cộng đồng, từ đó giúp người dân có thêm kiến thức để thực hành lựa chọn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng hợp lý, đúng cách nhất".

Các đại biểu tham gia lễ kí kết

Cũng tại lễ kí kết, Ông Kajiwara Junichi – Tổng Giám Đốc Acecook Việt Nam cho biết, chương trình hợp tác lần này là tiền đề vững chắc, tạo nền móng cho những kế hoạch chiến lược dài hạn hơn, toàn diện và triệt để hơn giữa Cục an toàn thực phẩm và Acecook Việt Nam trong tương lai. Và đây là năm đầu tiên trong kế hoạch hợp tác 3 năm liên tiếp giữa Cục an toàn thực phẩm và Acecook để giúp nâng cao nhận thức cho cộng đồng về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách.

Theo đó, trong năm 2019 này hai bên sẽ tổ chức các chương trình hội thảo cung cấp thông tin cho hơn 500 phụ nữ khu vực miền bắc ở 3 tỉnh Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Kế hoạch 2020 và 2021 sẽ mở rộng thêm các tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Nam.