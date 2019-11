Cụ ông chạy xe ôm 80 tuổi bị "đồng nghiệp" đánh gãy xương, giành chỗ đón khách: Nhân chứng nói nạn nhân là người hiền lành

Sáng 12/11, người dân tại ngã tư Liễu Giai – Đội Cấn (phường Cống Vị, quận Ba Đình) phẫn nộ khi chứng kiến một cụ ông 80 tuổi làm nghề xe ôm bị một thanh niên hành hung.



Cụ ông xe ôm 80 tuổi bị đồng nghiệp đánh chảy máu, gãy xương sườn

Kể lại sự việc với PV, anh Minh cùng làm nghề xe ôm ở khu vực cho hay, sáng nay trong lúc ngồi trên xe máy tại ngã tư để đón khách, cụ ông Dương Văn Lâm (80 tuổi) bị một nam thanh niên cùng làm nghề yêu cầu phải nhường chỗ đón khách.

"Khi đó ông già giải thích điều gì đó thì liền bị thanh niên kia đánh chảy máu rất nhiều. Khi chúng tôi chạy đến thì can ngăn thì thanh niên này đã đáng ông già rất nặng rồi. Cũng may mà công an đang đi tuần đến kịp, không thì thanh niên kia đã bị người dân lao vào đánh", anh Minh kể.

Anh Minh đang thuật lại sự việc

Cũng theo anh Minh, địa điểm nạn nhân đón khách từ lâu vẫn là nơi kiếm kế sinh nhai của ông cụ. Do vừa qua ông Lâm bị ốm nên không thường xuyên xuất hiện.

Đang có mặt tại hiện trường, ông Phạm Thế Hùng (nguyên tổ trưởng tổ 7B, phường Liễu Giai – nơi gia đình ông Lâm sinh sông) cho hay: "Nhận được thông tin tôi phải chạy ra ngay để nắm tình hình. Ông Lâm hiền lành, chỉ có hai vợ chồng nghèo, kiếm được chỗ làm ăn thì lại bị tranh mất, bị đánh. Tôi gọi điện hỏi thăm thì được thông báo là bị đánh gãy 1 chiếc xương sườn".

Vết máu vẫn còn lưu lại hiện trường

Đây là nơi cụ ông thường xuyên chờ đón khách

Cả đối tượng hành hung và nạn nhân đều là chỗ quen biết

Ông Hùng tức tốc chạy đến hiện trường

Công an phường Cống Vị đang làm rõ vụ việc

Theo ghi nhận của PV, trưa cùng ngày, đối tượng hành hung ông cụ được làm rõ là Phạm Ngọc Lân (SN 1974, cùng ở phường Liễu Giai) đã được đưa về Công an phường Cống Vị để làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.