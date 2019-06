Cứ bảo "đừng bán xăng cho chị em" nhưng thực tế đàn ông hay phụ nữ lái xe tốt hơn? Khoa học đã có câu trả lời rồi đây

Đã ngồi lên bất kỳ phương tiện giao thông nào, ai cũng muốn mình có một chuyến đi thật sự an toàn, thoải mái. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc ở "tay lái lụa" và cái đầu tập trung cao độ của tài xế. Hầu hết mọi người đều công nhận rằng một tài xế giỏi là người lái xe an toàn, không nóng tính. Nhưng có một điều gây tranh cãi, không biết bao giờ mới có hồi kết ấy là đàn ông hay phụ nữ lái xe tốt hơn. Đa số lập luận cho rằng phụ nữ chân yếu tay mềm, thần kinh không vững thì đương nhiên không thể lái xe chuẩn hơn đàn ông được.

Có một điều gây tranh cãi không biết bao giờ mới có hồi kết, ấy là đàn ông hay phụ nữ lái xe tốt hơn?

Không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác bởi giới nào thì cũng có người này kẻ kia, thế nhưng khoa học đã đưa ra một vài thống kê đáng chú ý để bạn thay đổi cách nhìn về việc lái xe an toàn.

Tài xế nam có xu hướng gặp tai nạn nhiều hơn

Dữ liệu từ Viện Bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS) cho thấy các tài xế nam có xu hướng gặp nhiều tai nạn hơn nữ giới. IIHS, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động độc lập, chuyên giảm thiểu tai nạn xe hơi, cũng phát hiện ra rằng 71% số ca tử vong do tai nạn xe máy trong năm 2017 là nam giới. Mặc dù khoảng cách đã được thu hẹp, nhưng hầu như mỗi năm, từ năm 1975 đến 2017, số ca tử vong do tai nạn mà tài xế là nam nhiều hơn gấp đôi số ca tử vong do tai nạn mà tài xế là nữ, theo thống kê của IIHS.

Ảnh minh họa.

Điều này vẫn đúng ngay cả khi bạn tính đến độ tuổi. Số vụ tai nạn gây tử vong trong năm 2017 đối với nam cao hơn 53% so với nữ. Thêm vào đó, nhiều đàn ông trong độ tuổi từ 16 đến 29 bị tai nạn nghiêm trọng hơn so với nữ trong cùng nhóm tuổi.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sở dĩ có những sự khác biệt này là vì nam giới thường lái xe đường dài nhiều hơn phụ nữ và có những hoạt động rủi ro, như tăng tốc hoặc uống rượu rồi lái xe.

Phụ nữ có thể kém tự tin khi cầm lái

Mặc dù các tài xế nam gặp tai nạn nhiều hơn, nhưng các nghiên cứu khác cho thấy phụ nữ cũng không phải là "tài xế hoàn hảo". Các nhà nghiên cứu từ Viện nghiên cứu giao thông của Đại học Michigan đã nghiên cứu các vụ tai nạn giao thông trong hơn 20 năm và thấy rằng các nữ tài xế có nhiều khả năng va chạm, gây tai nạn với các tài xế nữ khác hơn là đàn ông. Tuy nhiên, nghiên cứu không giải thích lý do cho kết luận này.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ ít tự tin ngồi sau tay lái hơn nam giới. Một nghiên cứu từ Đại học California tại Los Angeles (UCLA) khám phá mối liên hệ giữa các kỹ năng của người mới lái xe và các biến số khác nhau, bao gồm cả giới tính, cho thấy các sinh viên nữ là những người lái xe kém tự tin hơn nam giới.

Vậy thì đàn ông hay phụ nữ lái xe tốt hơn?

Giới tính chỉ là một yếu tố khi nói đến việc lái xe an toàn, cùng với những người khác như tuổi tác và thậm chí cả thời gian trong ngày khi mọi người lái xe. Một nghiên cứu cho thấy cả hai giới đều có nguy cơ tai nạn cao hơn khi lái xe vào ban đêm, nhưng nam giới vẫn có nguy cơ cao hơn vào mọi thời điểm trong ngày. Chất lượng lái xe cũng thay đổi dựa trên địa hình hoặc khu vực, vì không phải con đường nào cũng giống nhau.

Dữ liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) cho thấy, bang Utah, Mississippi và Montana có tỷ lệ tử vong do tai nạn cao, không liên quan đến giới tính. Nó cho thấy rằng mọi người nên học và thực hành thói quen lái xe an toàn thay vì quan tâm đến việc ai lái xe tốt hơn.



Và cho dù bạn là ai và sống ở đâu thì hãy luôn nhớ rằng "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà".

(Nguồn: Reader's Digest)