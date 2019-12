Cover nhạc của AKMU, Jisoo (BLACKPINK) bị netizen chê tơi bời vì hát quá yếu

Hôm 4/12, BLACKPINK đã tổ chức thành công buổi biểu diễn mở màn cho Dome tour In Your Area tại Nhật Bản, thu hút 55.000 khán giả đến tham dự.

Biển lightstick của BLACKPINK đã phủ hồng toàn bộ concert để cổ vũ nhiệt tình cho 4 cô gái nhà YG.

Tại sân khấu này, BLACKPINK đã có nhiều tiết mục cực kỳ ấn tượng. Bên cạnh đó, nhiều màn cover của các thành viên cũng được gửi đến người hâm mộ.

BLACKPINK thực hiện thành công concert Tokyo Dome lớn nhất trong sự nghiệp.

"Biển" lightstick phủ kín khu vực diễn ra concert.

Sau concert, fancam biểu diễn của BLACKPINK cũng như các thành viên đã được fansite nhanh chóng tung ra. Mới đây nhất, đoạn fancam ghi lại màn trình diễn của Jisoo (BLACKPINK) khi cover ca khúc How can I love the heartbreak, you're the one I love (AKMU) đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.

How can I love the heartbreak, you're the one I love - Jisoo (BLACKPINK)

Tuy nhiên trái với sự kỳ vọng của nhiều khán giả, chất giọng yếu, đôi chỗ bị hụt hơi của Jisoo đã khiến không ít người bày tỏ sự thất vọng và chê bai giọng hát của chị cả nhóm BLACKPINK.

Nhiều cư dân mạng chê bai giọng hát của Jisoo (BLACKPINK).

Bất chấp những ý kiến trái chiều, cộng đồng Blink (tên fan BLACKPINK) vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn của Jisoo, đồng thời không quên lên tiếng bênh vực cho nữ thần tượng khi bị chê hát yếu.

Người hâm mộ lên tiếng bênh vực Jisoo.

Trên thực tế, Jisoo vốn sở hữu giọng hát husky trầm, đầy khác biệt nên việc thể hiện How can I love the heartbreak, you're the one I love của AKMU sẽ ít nhiều gặp khó khăn khi ca khúc này đòi hỏi phải có tông giọng cao.

Tuy nhiên công bằng mà nói, giọng hát của Jisoo đã có sự tiến bộ rất nhiều. So với thời điểm mới ra mắt, nữ thần tượng đã có thể tự tin thực hiện các ca khúc solo mà không nhờ đến sự hỗ trợ của các thành viên. Hy vọng trong thời gian tới, Jisoo sẽ tiếp tục trau dồi thêm thanh nhạc để sớm được YG cho debut solo.