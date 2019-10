Công thức chọn cà vạt cho chồng đơn giản đảm bảo nàng nào cũng làm được

Cà vạt là một phụ kiện không thể thiếu dành cho các anh khi đi làm hoặc đi dự những sự kiện quan trọng. Thế nhưng chọn cà vạt như nào cho đẹp và phù hợp nhiều khi các ông chồng cũng không biết cách.

Vì thế cách chị em hãy thể hiện tình yêu thương với chồng bằng việc chọn cà vạt cho các anh nhé!



Chọn cà vạt theo dáng người và độ tuổi



Cà vạt được chia ra làm nhiều kích thước khác nhau và tùy vào dáng người của chồng, các chị em nên chọn loại cà vạt sao cho cân đối. Người có thân hình mập nên mặc đồ rộng, người có thân hình mảnh mai hơn thì nên mặc đồ ôm và vừa vặn. Các chị em cũng nhớ rằng cần áp dụng quy tắc này trong việc chọn cà vạt.

Tùy vào thân hình của chồng mà các nàng chọn kích thước cà vạt phù hợp nhé!

Nếu chồng có thân hình to nên chọn cà vạt có độ rộng 7 đến 9cm. Nếu chồng có thân người vừa phải, trung bình thì nên chọn cà vạt có độ rộng 6 đến 8cm. Và nếu chồng có form người nhỏ nhắn một chút thì các nàng nên chọn loại cà vạt có độ rộng 6 - 7,5cm.



Các chị em cũng có thể chọn bản của cà vạt theo độ tuổi của chồng nữa nhé. Nếu chồng của các chị em dưới 32 tuổi thì nên đeo cà vạt bản nhỏ, chồng từ 33 tuổi đến 50 tuổi đeo cà vạt bản trung bình, chồng từ 51 tuổi trở lên nên đeo cà vạt bản to.

Ngoài ra nếu chồng bạn có chiều cao khiêm tốn, không sử dụng cravat màu sắc sặc sỡ hay nếu chồng bạn quá cao nhưng lại gầy thì không nên chọn cà vạt quá đậm, vì nó sẽ khiến người xung quanh chú ý đến khuyết điểm về vóc dáng của anh nhà.

Chọn cà vạt theo màu áo



Sau khi chọn được kích cỡ cà vạt phù hợp các chị tiếp tục chọn màu sắc và họa tiết của cà vạt theo màu của áo nhé!

Đối với áo sơ mi trắng: Áo sơ mi trắng rất dễ kết hợp với các màu cà vạt nên các nàng có thể tùy ý chọn màu cà vạt theo ý thích hay sở thích của chồng. Nhưng nếu chàng mặc vest thì cần ưu tiên màu cà vạt trùng với tông màu áo vest. Ngoài ra nếu chiếc áo sơ mi trắng của chồng bạn lại có in những hoa văn hoặc họa tiết chìm thì bạn nên chọn một chiếc cà vạt trơn màu.

Áo sơ mi trắng rất dễ kết hợp với các loại cà vạt.

Đối với áo sơ mi trơn màu: Nếu chồng mặc áo sơ mi trơn màu bạn có thể chọn cà vạt kẻ hoặc có hoa văn, nhưng lưu ý là chiếc cà vạt cần có màu sắc hài hòa với áo để không bị lệch tone. Một số gợi ý cho các nàng khi chồng mặc áo sơ mi trơn màu như sau: Áo sơ mi hồng - cà vạt màu xanh tím than, màu đỏ; áo sơ mi xanh dương - cà vạt màu xanh tím than, màu đỏ mận, màu nâu; áo sơ mi xanh da trời - cà vạt màu xanh tím than, màu xám; áo sơ mi nâu - cà vạt màu đen; áo sơ mi vàng - cà vạt màu vàng, màu màu đỏ mận; áo sơ mi xám - cà vạt màu đen, màu xám.



Với những chiếc áo sơ mi trơn màu, các chị em nên có sự phối màu hài hòa giữa cà vạt và áo.

Đối với áo sơ mi kẻ sọc: Bạn nên chọn cho chồng mình cà vạt trơn màu tương phản để tạo hiệu ứng dễ chịu. Bên cạnh đó với loại áo này chị em mình có thể chọn cà vạt có họa tiết chấm bi hoặc đường kẻ chéo, hình lập thể cho các ông chồng nhé. Tuy nhiên, nếu chọn cà vạt sọc thì bạn cần lưu ý là chọn kẻ sọc lớn hơn kẻ sọc áo sơ mi.

Đối với áo sơ mi kẻ caro: Những chiếc cà vạt trơn màu sẽ thích hợp nhất đối với áo sơ mi kẻ caro. Bạn nên chọn cho chồng cà vạt theo màu đậm nhất trên màu áo.

Hình ảnh gợi ý khi chàng mặc áo sơ mi kẻ sọc hoặc sơ mi kẻ caro.

Lưu ý: Nếu bạn muốn phối trang phục áo hoa và áo caro với cà vạt, tốt nhất bạn không nên chọn cà vạt có màu quá sắc sặc sỡ vì nó sẽ khiến chồng bạn trở nên lòe loẹt và kém sang. Các nàng cũng đừng quên là cà vạt có họa tiết hoa lá cây cỏ không phù hợp lắm khi đến công sở hay các cuộc gặp gỡ quan trọng.

Hãy luôn có sự tiết chế về màu sắc trong việc chọn cà vạt cho chồng.

Chọn mua cà vạt như thế nào?



Đầu tiên là về chất vải, cà vạt có thể được làm từ nhiều chất liệu như lụa, cotton, linen, wool, cashmere hay các loại sợi tổng hợp. Cà vạt có chất liệu làm bằng lụa 100% mềm mại nên là ưu tiên hàng đầu. Bạn có thể thử xem chất lượng vải của cà vạt có tốt không bằng việc kéo nhẹ hai đầu để xem sau đó cà vạt có quay về hình dáng ban đầu không?

Các nàng nên chọn mua cà vạt lụa cho chồng nhé!

Khi chọn mua cà vạt, bạn nên chọn những chiếc cà vạt có độ sần nhất định, bề mặt như vậy để ma sát, giúp giữ nút thắt chắc và đẹp. Khi bạn cầm cà vạt lụa thì chiếc cà vạt phải êm mịn và dày dặn. Hãy kiểm tra kỹ về đường chỉ may sao cho cà vạt không bị đứt chỉ hay may lỗi. Miếng vải lót của cà vạt cũng rất quan trọng, hãy nhớ là một chiếc cà vạt tốt sẽ được lót vải từ đầu đến cuối.

Một chiếc cà vạt có chất liệu tốt sẽ tạo ra nút thắt chắc và đẹp.

Bạn nên chọn loại cà vạt có độ thẳng chỉn chu. Hãy kiểm tra bằng cách quàng chiếc cà vạt vào khuỷu tay, đầu hẹp hơn của chiếc cà vạt phải nằm sau điểm chính giữa của đầu kia, có như vậy, khi đeo, chiếc cà vạt mới nằm thẳng trên ngực.

Các nàng cũng nên lưu ý đừng vội cắt bỏ vòng nhãn hiệu được may ở phần cuối của cà vạt, vì nó có tác dụng giữ cho cà vạt luôn thẳng thớm.