Công khai tình tứ với nhau lâu nay nhưng đây là lần đầu tiên Linh Rin có hành động này với em chồng Hà Tăng

Linh Rin và Phillip Nguyễn hiện đang là cặp đôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, em chồng Hà Tăng và bạn gái liên tục cập nhật những hình ảnh ngọt ngào, tình tứ bên nhau. Mới đây, Linh Rin còn có một hành động khiến cộng đồng mạng phải ghen tị là dành lời tán dương, khen ngợi vẻ đẹp trai của Phillip Nguyễn.

Đăng tải hình ảnh Phillip ngồi xem điện thoại, Linh Rin cảm thán: "Why are you so handsome?" (Vì sao anh lại đẹp trai như vậy chứ).

Yêu nhau cũng được một thời gian, không ít lần khiến cộng đồng mạng "ăn bánh GATO" vì những hình ảnh ngọt ngào nhưng đây là lần đầu tiên Linh Rin công khai khen ngợi vẻ điển trai của anh người yêu giàu có.

Trước đó, Linh Rin cũng thể hiện sự khéo léo khi liên tục "ghi điểm" và tạo mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong gia đình Phillip Nguyễn. Cô nàng không chỉ giúp bạn trai mua quà tặng chị dâu Tăng Thanh Hà mà còn được chị ruột của Phillip Nguyễn dạy cách làm bánh.