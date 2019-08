Công an thông tin nguyên nhân ban đầu vụ học sinh trường Gateway tử vong

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 trường Quốc tế Gateway tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón, trao đổi với báo chí tối 6/8, đại diện Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, cơ quan công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường (Bệnh viện E) để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé tử vong là do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường. Hiện, cơ quan Công an quận đang tiếp tục phối hợp cùng cơ quan pháp y khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ có thông báo sớm nhất cho người thân cháu bé và cơ quan báo chí.

Cơ quan chức năng có mặt tại bệnh viện E để điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong của học sinh lớp 1 trường Gateway. (Ảnh: Lao Động)





Cũng trong tối 6/8, trường Quốc tế Gateway đã yêu cầu lái xe buýt, cô phụ trách xe buýt và đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt đến trường để làm việc. Tại đây, cả lái xe và cô phụ trách đều đã viết tường trình về sự việc. Đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt xác nhận đã để quên cháu bé trên xe.

Buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm lớp thấy học sinh vắng mặt khi điểm danh.

Đại diện nhà trường, bà Trần Thị Hồng Hạnh cũng đã lên tiếng xác nhận sự việc và nhận trách nhiệm.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin ban đầu qua báo cáo nhanh từ Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu lãnh đạo trường quốc tế Gateway phải phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và lo hậu sự cho bé trai xấu số./.