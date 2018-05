Công an nói gì việc đọc cho tài xế viết đơn bãi nại trong lúc tài xế không tỉnh táo?

Liên quan đến thông tin tài xế taxi Mai Linh cho rằng công an đọc cho mình viết đơn bãi nại, xin hòa giải với tài xế Mercedes trong lúc anh này không tỉnh táo, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khẳng định, đơn đề nghị không xử lý và đơn đề nghị từ chối giám định là do trực tiếp tài xế taxi Đinh Văn Điềm viết.



“Trong đơn anh Điềm cũng viết rõ là tự nguyện viết đơn, không bị ai ép buộc cả. Còn việc anh Điềm bảo do lúc đó choáng nên không nhớ rõ nội dung đơn đã viết gì là ý kiến chủ quan của anh ấy chứ không ai chứng minh được", đại diện Công an quận khẳng định.

Tài xế Điềm vẫn đang nhập viện điều trị sau nhiều ngày diễn ra vụ việc

Cùng với đó, đại diện lãnh đạo Công an phường Cầu Diễn cũng khẳng định, việc tài xế Điềm nói rằng "được cán bộ công an phường đọc cho viết vào giấy, sau này mới biết đó là đơn bãi nại, vì lúc đó không tỉnh táo" là không chính xác.

Lãnh đạo Công an phường Cầu Diễn cho hay, chiều 10/5, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an phường đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh thông tin và kết quả có sự việc xảy ra như phản ánh.

Công an phường ngay sau đó đã đưa tài xế Đinh Văn Điềm vào Bệnh viện Thể thao để điều trị, đồng thời đã lấy lời khai sơ bộ ban đầu từ tài xế Điềm tại bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ xác định Điềm bị vết thương hở ở đỉnh đầu phía sau rộng 1x2x0,5cm và xây xước ngoài da bên tai trái.

Sáng hôm sau (11/5), tài xế Điềm đã đến trụ sở Công an phường Cầu Diễn để làm việc, tường trình toàn bộ sự việc, tuy nhiên đang ghi tường trình tài xế Điềm có việc nên xin phép được về.

Đến chiều cùng ngày, tài xế Điềm quay lại trụ sở Công an phường để tiếp tục làm việc và có gặp Nguyễn Vũ Thái, tài xế Mercedes - người cầm gạch đánh anh Điềm. Lúc này, tài xế Điềm nói muốn giải quyết theo hướng hòa giải để bên đánh bồi thường thuốc men chữa trị.

Cũng theo công an phường Cầu Diễn, mặc dù lúc đó tài xế Điềm có mong muốn giải quyết vụ việc theo hướng hòa giải, nhưng Công an phường vẫn thông báo cho anh này biết, sẽ hoàn thiện hồ sơ vụ việc rồi chuyển lên Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục xử lý.

Đại diện Công an phường Cầu Diễn cũng khẳng đinh thông tin khi đến làm việc với Công an phường, tài xế Đinh Văn Điềm bị đưa sang phòng riêng và được cán bộ đọc cho chép khi viết đơn bãi nại, là không chính xác.

“Về nguyên tắc khi lấy lời khai chúng tôi phải đưa Điềm sang phòng khác để làm việc riêng, chứ không phải phòng riêng. Tại đây, cán bộ của chúng tôi chỉ hướng dẫn Điềm ghi theo biểu mẫu, còn phần nội dung thì hoàn toàn do Điềm tự viết.

Lúc đến làm việc Điềm hoàn toàn tỉnh táo, nên đã tự viết và biết mình viết gì”, đại diện Công an phường Cầu Diễn nói.

Tài xế Mercedes cầm gạch đánh lái xe taxi phun máu (Ảnh cắt từ clip)

Lãnh đạo Công an phường cho biết thêm, tại Công an phường Cầu Diễn, Nguyễn Vũ Thái đã nhận lỗi sai do nóng nảy nên đã có hành vi cầm gạch đánh vào đầu anh Điềm.

Sau khi lấy lời khai của Thái và anh Điềm, Công an phường Cầu Diễn đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc này lên Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục xử lý.

Cũng theo lãnh đạo Công an phường Cầu Diễn, khi đến làm việc với Công an quận Nam Từ Liêm, anh Điềm vẫn giữ quan điểm xử lý vụ việc theo hướng hòa giải.

“Sau này, chúng tôi cũng không hiểu lý do gì mà Điềm thay đổi quan điểm muốn tiếp tục phải xử lý vụ việc, việc này là quyền của anh Điềm”, lãnh đạo Công an phường Cầu Diễn nói.

Video: Tài xế Mercedes cầm gạch đánh lái xe taxi phun máu

Thông tin với báo chí, tài xế taxi Đinh Văn Điềm cho biết, sau khi xảy ra sự việc, tài xế Điềm được mời lên Công an phường Cầu Diễn làm việc. Công an đưa tài xế Điềm vào một phòng riêng và đọc nội dung cho anh viết.

Tài xế taxi nói vì khi đó rất đau đầu và choáng nên anh không nhớ được nội dung anh đã viết gì.

Tài xế Điềm cũng cho rằng, lúc đấy có trình bày tình trạng mình bị đau đầu và choáng, nhưng khi công an hỏi anh có viết được hay không, anh trả lời rằng viết được và họ đọc cho anh viết, anh viết theo chứ không để ý nội dung.