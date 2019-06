Công an đến nhà đón thí sinh ngủ quên đi thi: "Sao lại nghi kị sự tử tế"

Hai ngày qua, cộng đồng mạng "dậy sóng" hình ảnh đại úy Vũ Đức Lợi - Phó trưởng Công an phường Minh Khai (TP.Hà Giang) dùng xe máy, đến tận nhà thí sinh Trần Thị Yến (ở tổ 5 phường Quang Trung, TP.Hà Giang) đánh thức thí sinh này đang "say sưa ngủ" và chở đến điểm thi THPT quốc gia đúng giờ.

Có nhiều người cho rằng hành động trên rất đẹp, cảm động, rất nhân văn, nhưng không ít người cho đó là "diễn", cách sắp xếp để PR. Vì những nghi vấn sau: Thứ nhất, trong khoảng thời gian chuẩn bị, cả nước có hàng trăm trường hợp bỏ thi, nhưng tại sao mỗi thí sinh này được truy tìm, được đón cho kịp giờ thi.

Thứ 2, lúc chiến sĩ "hộ tống" thí sinh ngủ quên đi thi, tại sao có nhiều phóng viên, báo chí chụp ảnh, đưa tin vậy, trong khi các điểm trường khác không có phóng viên nào?...

Tuy nhiên, với những phóng viên trực tiếp đưa tin tại hiện trường, họ có suy nghĩ thế nào về ý kiến trên?.

Phóng viên Chí Tuệ (báo Tuổi Trẻ) là người có mặt tại điểm thi THPT Lê Hồng Phong sáng 26.6, ghi lại những hình ảnh đại uý Lợi "hộ tống" thí sinh ngủ quên đi thi - cho biết, sáng hôm đó, 6h anh có mặt tại điểm thi này để tác nghiệp.

Khi thí sinh vào phòng thi cũng là lúc cánh cổng trường đóng lại. Nhóm phóng viên gồm các báo Tuổi Trẻ, Người đưa tin, Lao Động, VTC News, Vnexpress, Tiền Phong... ngồi một góc ngay sát cổng trường viết bài. Khoảng 7h10-7h15, nhóm phóng viên thấy một thầy giáo hớt hải chạy ra cổng trường, nói với các đồng chí công an đang làm nhiệm vụ có thí sinh tên Yến (nhà ở gần Trường tiểu học Quang Trung) chưa thấy đến điểm thi.

"Thấy vậy, chúng tôi chạy đến hỏi xem tình hình thì một đồng chí công an áo xanh đã lấy xe đi luôn. Chúng tôi cuống cuồng tìm cách bám theo sau. Đến Trường tiểu học Quang Trung, tôi thấy chiến sĩ công an chở theo một em học sinh cầm trên tay bút, thước, giấy tờ thi THPT. Tôi liền lấy máy ảnh ra chụp.

Công an “hộ tống” thí sinh ngủ quên đi thi.

Tôi cũng nhắn tin cho phóng viên Hữu Dánh (báo VTC News) trực ở cổng trường để "săn ảnh" và phỏng vấn chiến sĩ công an về sự tình câu chuyện"- phóng viên Chí Tuệ kể và cho biết, anh thấy đây là câu chuyện hay, cần tuyên truyền để nêu gương người tốt việc tốt, "nhắc nhở" thí sinh lưu ý hơn khi đi thi, tránh trường hợp đáng tiếc như em P.T.S - cũng vì ngủ quên mà không được vào thi ở điểm thi Trường chuyên Hà Giang.

Theo phóng viên Chí Tuệ, anh rất buồn khi nhiều người nói chiến sĩ công an kia đang "diễn kịch" và nhóm phóng viên tác nghiệp ở Hà Giang là những người PR cho ngành giáo dục Hà Giang.

"Tại sao phóng viên có mặt và chụp được những hình ảnh đó? Như tôi nói đó chỉ là ngẫu nhiên khi chọn địa điểm để làm.

Tại sao chiến sĩ công an tìm nhà thí sinh Yến nhanh thế? Vì trước đây, đại úy Vũ Đức Lợi là Phó trưởng Công an phường Minh Khai, phụ trách địa bàn - nơi nữ sinh này ở.

Hà Giang năm nay, ngoài việc bố trí lực lượng an ninh vòng trong trực 24/24h, ở điểm thi nào cũng bố trí công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh bên ngoài từ đầu giờ đến hết giờ thi mỗi buổi", phóng viên báo Tuổi Trẻ cho hay.

Chia sẻ với Lao Động, phóng viên Hữu Dánh (báo VTC News) mong muốn, mọi người không nên "đánh bùn sang ao", nghi kỵ lòng tốt và sự tử tế của chiến sĩ công an "hộ tống" thí sinh ngủ quên đi thi. Bởi, xung quanh ta còn rất nhiều câu chuyện đẹp, nhân văn như thế.