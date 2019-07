Con trai đau đớn bỏ thi THPT Quốc gia vì cha sát hại mẹ: Lời chối tội của người chồng

Lời chối tội

Ngày 3/7, trả lời PV Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Tô Văn Mai (47 tuổi) trú thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Theo Đại tá Dũng, ông Mai sẽ bị điều tra về hành vi Giết người. "Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục công việc của mình", vị này nói.

Căn nhà - nơi xảy ra sự việc. Đám giỗ gia tiên lại thêm đám ma. Cảnh tượng người trong một nhà tước đi mạng sống của nhau khiến ai ai cũng nghẹn lòng.

Vụ án đau lòng, xót xa xảy ra ở tỉnh Quảng Nam vào khoảng 12h ngày 25/6. Thời điểm này, tại nhà ông Mai đang chuẩn bị công việc để lo đám giỗ gia tiên.

Trong lúc ông Mai làm gà thì ông và vợ là bà Võ Thị B. (45 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn. Nguồn cơn sự việc chỉ đơn giản là 2 bên chưa thống nhất được sẽ làm đám giỗ mấy mâm, mời bia hay rượu. Do có chút hơi men trong người, ông Mai đã không làm chủ được bản thân. Người này cầm dao (dao làm gà trong tay) xông đến đâm vợ khiến bà này tử vong.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, sau sự việc xảy ra, cơ quan này đã nhanh chóng có mặt thu thập chứng cứ, điều tra. Ban đầu, ông Mai khai ném con dao trúng vào người bà B. dẫn đến nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, qua đấu tranh cùng với kết quả khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác, điều tra viên xác định khai báo trên là gian dối. Có thể do ông này quá sợ sau sự việc. Cuối cùng, ông Mai thừa nhận đã dùng dao đâm chết vợ từ phía sau chứ không phải ném.

Đau đớn, xót xa

Gia đinh tổ chức tang lễ cho người mẹ, người vợ xấu số.

Cũng liên quan đến sự việc, ngoài chuyện đau lòng kể trên, PV báo điện tử Người Đưa Tin còn ghi nhận được góc khuất xót xa. Đó là chuyện, em Tô Văn Phú (học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú) - con của ông Mai và bà B. phải bỏ dở kỳ thi quan trọng nhất đời người - thi THPT Quốc gia sau khi chứng kiến vụ thảm sát do chính cha mình gây nên.

Trưa ngày xảy ra vụ việc, Phú vừa thi xong môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 trở về. Tại nhà, em tranh thủ ăn trưa để tiếp tục môn thi buổi chiều. Tuy nhiên, tai họa ập đến, chứng kiến cảnh cha ra cầm dao tước đi mạng sống của mẹ trước mắt, Phú không chịu nổi cú sốc nên đã bỏ dở kỳ thi.

Ông Vũ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quế Thọ nói với PV rằng, trường THPT Trần Phú và ngành giáo dục rất đau xót trước sự việc. Hiện, các cơ quan này đang tiến hành các thủ tục xem xét xét tốt nghiệp cho Phú.

Được biết, gia cảnh của gia đình này khó khăn. Để nuôi các con ăn học, ông Mai đi làm ăn xa, vợ ông làm ở nhà. Ngoài Phú, còn có một cô em gái học cấp 2. Giờ đây, mẹ mất, cha khó thoát cảnh tù tội, Phú trở thành trụ cột bất đắc dĩ của gia đình.