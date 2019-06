Con trai đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay vừa chào đời đã trở thành "ngôi sao mạng xã hội", chỉ một nụ cười làm bao trái tim tan chảy

Dù là người đam mê ẩm thực hay không thì hẳn là ai cũng biết đến chương trình truyền hình thực tế MasterChef (Vua đầu bếp) đình đám, mà đã nói đến MasterChef mà không nhắc đến huyền thoại đầu bếp thế giới Gordon Ramsay quả là một thiếu sót lớn.

Gordon Ramsay là vị bếp trưởng tài năng, một trong những gương mặt quen thuộc và ăn khách nhất của các chương trình truyền hình ẩm thực, thành công và sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng cùng hàng loạt giải thưởng danh giá. Không chỉ có một sự nghiệp thành công sáng chói, ít ai biết rằng Gordon Ramsay còn có một mái ấm vô cùng hạnh phúc với 5 đứa con.

Cậu bé Oscar James Ramsay trông lí lắc, đáng yêu.

Tháng 4 vừa qua, đầu bếp 52 tuổi Gordon Ramsay và vợ Tana, 44 tuổi, đã hân hoan chào đón đứa con thứ 5 của mình ở độ tuổi "đáng ngưỡng mộ".

Ngày giới thiệu con với thế giới, Gordon còn hài hước viết trên mạng xã hội rằng: "Sau 3 giải thưởng BAFTA (viết tắt của The British Academy of Film and Television Arts - Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc) và một giải Emmy, cuối cùng chúng tôi cũng đã giành được một giải Oscar. Xin chào mừng Oscar James Ramsay, cậu nhóc chào đời đúng 12h58 phút ngày 4/4, vừa kịp để ăn trưa".

Cậu bé có khuôn mặt giống hệt bố.

Trước đó, cặp đôi đã có 4 đứa con Megan, 21, Matilda, 17 và cặp song sinh Jack và Holly, 19 tuổi.

Vừa mới chào đời, cậu nhóc Oscar Ramsay đã được chị gái Matilda lập cho tài khoản Instagram và chẳng mấy chốc đã trở thành ngôi sao mạng xã hội. Đến nay tài khoản của cậu bé đã có gần 100.000 lượt theo dõi, thậm chí cậu nhóc còn có "fan hâm mộ" theo dõi là Brooklyn Beckham.

Mới đây, một đoạn video được đăng tải lên Instagram thu hút hàng chục ngàn lượt xem khiến nhiều cư dân mạng "đứng ngồi không yên" vì độ đáng yêu của cậu bé. Nhiều người nhận xét Oscar Ramsay có khuôn mặt "già đời" giống hệt bố, nụ cười toe toét nhìn thoáng qua là biết người của gia tộc Ramsay.

