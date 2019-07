"Con nói chở cháu đi chơi một lát rồi về, sao giờ con với cháu không về nữa?"

Chiều 10/7, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục làm việc với tài xế Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 em nhỏ đi xe đạp điện tử vong vào tối 9/7, trên địa bàn xã Cẩm Huy.



Bước đầu, công an đã nhận định tai nạn xảy ra do tài xế Tùng điều khiển ô tô không làm chủ được tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến đâm vào xe đạp điện do 3 em Nguyễn Thị H. (12 tuổi), Nguyễn Thị D. (12 tuổi) và Trần Hữu Đ. (4 tuổi), cùng trú tại xã Cẩm Nam (Cẩm Xuyên)chở nhau chạy phía trước, làm cả 3 em tử vong.

Gia đình em H. và D. ở đối diện nhau. Rất đông người thân, hàng xóm đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Từ lúc nghe tin con gặp nạn, bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1972, mẹ em D.) như ngã quỵ. Bà nằm trên giường gào khóc con gái, rồi đấm tay vào ngực mình để tự trách bản thân. Sợ bà Nguyệt không chịu được cú sốc lớn này, người thân phải luôn túc trực để chăm sóc.

Người thân kể, chiều qua (9/7), D. xin mẹ chở cháu Đ. (4 tuổi, là con chị gái đầu của D.) đi xem ông đánh bóng chuyền. Khi đi, D. sang chở bé H. (nhà đối diện) cùng đi. Đến khoảng 19h, người thân ở nhà nhận tin cả 3 cháu gặp nạn tử vong, ai nấy đều sốc, không tin đó là sự thật.

Được biết, D. là con gái thứ 4 của bà Nguyệt. Trong 3 nạn nhân, cháu Đ. là con trai của chị Nguyễn Thị Oanh (chị gái đầu của D.). 4 năm trước, chị Oanh kết hôn và sinh được 2 người con một trai, một gái. Chị Oanh sau đó đã gửi bé Đ. lại cho bà Nguyệt chăm sóc rồi cùng chồng vào miền Nam làm ăn.

"Một năm bố mẹ nó chỉ về vài lần, nhưng tối nào cũng gọi về. Bà Nguyệt chăm cháu Đ. từ nhỏ đến giờ. Giờ gặp nạn, bà ấy không biết sống sao. Bố mẹ cháu Đ. cũng đang từ trong Nam về. Thật xót xa, cùng lúc mất đi một người con, một người cháu", một người thân ngồi cạnh bên bà Nguyệt chia sẻ.

Mỗi lúc tỉnh dậy, bà Nguyệt lại gào khóc gọi tên con, cháu.

Nằm trên giường trong nhà, thỉnh thoảng bà Nguyệt tỉnh dậy lại gào khóc gọi tên con, cháu. "Chiều qua con nói chở cháu đi chơi một lát rồi về, sao giờ con với cháu không về nữa con ơi. Bố mẹ biết sống sao giờ", người đàn bà nghẹn ngào.

Trở về từ nghĩa trang để chuẩn bị lo thủ tục mai táng cho con, ông Nguyễn Đình Thắng (bố em D.) ngồi gục bên bàn thờ con khóc nức nở. Nhiều người lại đỡ ông Thắng dậy nhưng không được. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ai cầm được nước mắt.

Người thân đau đớn trước nỗi đau quá lớn.

Đối diện với nhà em D. là nhà của nạn nhân H. Căn nhà nhỏ vốn bình yên nay tang thương bởi tiếng khóc ai oán.

Người thân cho biết, em H. là con gái út trong gia đình có 3 anh em. Gia đình H. có hoàn cảnh khó khăn, anh trai của H. bị suy thận nhiều năm nay, còn chị gái đang đi học tại Đà Nẵng.

"Anh trai của H. bị suy thận nên ông Tuấn (bố của H.) vừa hiến 1 quả thận cho con trai đợt tháng 3 vừa rồi, giờ sức khoẻ yếu.

Tối qua, nghe tin em H. gặp nạn, cả 2 bố con ra hiện trường nhưng sốc quá nên vết mổ chảy máu lại, mọi người lại phải gọi xe đưa anh trai của H. ra Hà Nội cấp cứu. Tội nghiệp lắm", anh Chiến (người thân em H.) nói.

Sức khỏe yếu lại chịu cú sốc lớn khiến ông Tuấn như người mất hồn.

Từ lúc nghe tin con gặp nạn, ông Nguyễn Đình Tuấn (bố H.) như người mất hồn. Sức khỏe đang yếu lại gặp phải cú sốc lớn nên ông Tuấn chỉ ngồi bên bàn thờ con. Chốc lát, ông Tuấn lại bật khóc.

Níu lấy chân bàn thờ con, ông Tuấn nức nở khóc: "Bố biết sống sao bây giờ. Hôm qua con còn ở nhà đi chơi mà giờ bố gọi con con không trả lời nữa. Sao ông trời không để tôi chết thay con, con ơi là con".

Người thân không khỏi xót thương cho các nạn nhân còn trẻ tuổi, cũng là anh em họ hàng với nhau.

Trong sáng 10/7, ông Khuất Việt Hùng - Phó Trưởng Ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các nạn nhân.

Sau khi thăm hỏi các nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng có buổi làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên và đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.