Con gái lớn của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My khoe ảnh lúc 12 tuổi, dân mạng bình phẩm dậy thì thành công là có thật

Nữ nghệ sĩ Diễm My vốn vẫn được người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ khi có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc bên ông xã doanh nhân và hai cô con gái xinh đẹp. Trong đó, con gái lớn là Catherine Thùy My dường như gây ấn tượng hơn cả với vẻ ngoài trí thức, sang trọng và đặc biệt thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Thùy My chụp ảnh cùng mẹ Diễm My.

Cô nàng thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Sẽ có nhiều người tự hỏi không biết hồi còn nhỏ trông Thùy My như thế nào. Cô nàng mới đây đã trả lời bằng một tấm ảnh chụp lúc 12 tuổi. Khi ấy, My đang tham gia một ván cờ vua với gương mặt vô cùng nghiêm túc.

Thùy My năm 12 tuổi.

Nhìn vào tấm ảnh này, cộng đồng mạng đã không khỏi gật gù cho rằng Thùy My đúng là đã dậy thì thành công. Ngày bé My nhỏ con và hơi gầy thì bây giờ cả gương mặt và thân hình đều đầy đặn, giàu sức sống. Thêm vào đó, chất "Tây" của Thùy My thật sự là hiếm có cô gái nào đọ lại được.