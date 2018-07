Con Cưng nói gì khi bị nghi cắt tem nhãn, gắn mác ngoại?

Công ty cổ phần Con Cưng đã lên tiếng về lùm xùm cắt tem nhãn, gắn mác ngoại mấy ngày qua.

Phản hồi về việc bị nghi cắt tem nhãn, gắn mác ngoại cho sản phẩm bán tại hệ thống, Công ty cổ phần Con Cưng cho biết, toàn bộ chứng nhận sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan với 100% nguyên liệu từ Thái Lan và các nước ASEAN được cấp bởi Sở Ngoại Thương trực thuộc Bộ Thương Mại Thái Lan.



Đối với bộ quàn áo thun bé gái được anh anh Trương Đình Công Vĩnh (39 tuổi, Q. Tân Bình, TP.HCM) mua tại cửa hàng số 788 Âu Cơ, P. 14, Q.Tân Bình (TP.HCM) và phát hiện bộ quần áo thun nói trên bị cắt tem nhãn và thay thế bằng tem mác CF (Con Cưng Fashion) được ghi xuất xứ là “Made in Thailand”, Công ty cho biết, sản phẩm trên nằm trong lô hàng được sản xuất bởi Công ty International Incorporated (Thailand) Co., Ltd, tại Thái Lan, thông qua Hợp đồng số PO2017OEM49 ký ngày 10/11/2017. Toàn bộ lô hàng theo Hợp đồng này đã được cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa bởi Sở Ngoại Thương trực thuộc Bộ Thương mại Thái Lan.

“Lô hàng này được Con Cưng đặt sản xuất dưới thương hiệu CF (Concung Fashion) tại Thái Lan và sau khi kiểm tra theo phản ánh từ khách hàng thì sản phẩm này không đạt yêu cầu để bày bán tại Con Cưng, vì vậy Con Cưng đã tiến hành thu hồi sản phẩm”, Công ty thông tin thêm.

Công ty cũng thông tin đã rà soát lại toàn bộ quy trình đặt hàng, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu vào và “nhận thấy lỗi của Con Cưng là đã không kiểm tra hết toàn bộ lô hàng”. “Chúng tôi thành thật xin lỗi Quý khách hàng. Chúng tôi đã nghiêm túc kiểm điểm nội bộ và cam kết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để không xảy ra các sai sót tương tự”, Công ty cam kết.

Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa đưa ra con số có bao nhiêu sản phẩm trong lô hàng bị lỗi, hay không đưa ra giải thích nào về thắc mắc mã vạch sản phẩm Made in Thailand nhưng lại bắt đầu bằng 0012 (không phải mã vạch Thái Lan), biên lai bán hàng cho khách hàng ghi chú có thuế giá trị gia tăng (VAT) trong đơn giá nhưng không xuất trả hoá đơn VAT khi khách hàng yêu cầu...

Đến nay, công ty đã thu hồi 5.982 sản phẩm trưng bày tại cửa hàng và gửi tin nhắn đến 3.942 khách hàng để thông báo thu hồi sản phẩm.

Liên quan tới vụ việc này, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra, làm rõ thông tin cắt tem nhãn, gắn mác ngoại, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng của Công ty cổ phần Con Cưng trên cơ sở phản ánh của khách hàng.

Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cũng cho biết, sẽ thu thập thông tin để làm rõ vụ việc.

Tổ công tác chuyên trách 334 được giao xử lý vụ việc này đang điều tra để và sẽ có kết luận chính thức.