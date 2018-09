“Cơn bão” MV với chất lượng và sự đầu tư khủng đổ bộ Vinpearl – Trọn niềm vui tháng 9

Chàng “soái ca” 9x sở hữu loạt clip triệu view gây "sốt" Hoàng Minh Tuấn với MV [VP - 202] Let's Smile một lần nữa lại truyền cảm hứng đến với giới trẻ rằng: ”Hãy cười thật tươi và đừng quên lan toả nó đến với mọi người xung quanh bạn nhé!“ Let's Smile and come to Vinpearl!!!