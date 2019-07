Cô nàng hủy hôn vì chồng sắp cưới nợ tình cũ 200 triệu không trả, dân mạng tranh cãi dữ dội khi biết thêm 1 chi tiết

Người ta đến với nhau chỉ vì yêu nhau, nhưng khi chia tay lại có muôn vàn lý do. Thế nên mới có chuyện cứ dăm bữa nửa tháng, cộng đồng mạng được phen ngã ngửa với những nguyên nhân tan vỡ "trời ơi đất hỡi" của các cặp đôi.

Và mới đây, MXH lại phải xôn xao thêm lần nữa với lý do chia tay và hủy hôn không kém phần đặc biệt: Chồng sắp cưới nợ người yêu cũ 200 triệu không trả.

Câu chuyện chia tay vì chồng sắp cưới nợ người yêu cũ 200 triệu nhưng không trả khiến dân mạng xôn xao.

Được biết, cô nàng giấu tên nói trên và chồng sắp cưới đã chuẩn bị đám cưới vào tháng 10 (âm lịch) tới đây. Thế nhưng cô vẫn quyết định hủy hôn và chia tay. Nghe qua thì có vẻ dễ hiểu nhưng câu chuyện lại không hề đơn giản như thế.

Theo đó, cô gái cũng tự nhận luôn mình chính là người thứ 3 xen vào mối quan hệ giữa chồng sắp cưới và người yêu cũ. Dù cô biết họ có qua lại nhưng anh chồng sắp cưới kia lại liên tục khẳng định họ sắp chia tay vì có quá nhiều lục đục.

"Em đã từng muốn dừng lại, vì em nghĩ đời còn nhiều sự lựa chọn, anh ta chẳng xuất sắc đến mức em phải đánh đổi cả sự trong sạch của mình để lấy vị trí người thứ ba. Nhưng rồi cô người yêu cũ kia nói chia tay trước cộng thêm việc anh ta hết sức van nài, hứa sẽ tốt với em nên em vẫn tiếp tục" - cô nàng kể lại. Ngoài ra cô cũng thừa nhận rằng vì thấy chồng sắp cưới đã mua xe, có nhà ở Hà Nội nên mới đồng ý yêu và lấy vì nghĩ như thế là ổn định cũng như tốt cho tương lai sau này.

Tuy nhiên đời không như là mơ và chẳng có chuyện gì dễ dàng như thế được. Cô nàng đã phát hiện ra mọi chuyện sau khi xem tin nhắn của chồng sắp cưới với người yêu cũ. Cô cho biết ngoài chuyện cãi cọ như bao cặp đôi khác thì có một chi tiết khiến cô rất sốc: Người yêu cũ của chồng sắp cưới bảo trả 200 triệu tiền chạy quảng cáo nhưng anh ta chỉ "Đã xem" chứ không trả lời.

Cuối cùng, vì đòi không được nên cô người yêu cũ đành phải nhắn tin cho nhân vật chồng sắp cưới kia với nội dung: "Em không muốn nói nhiều, thôi em biếu anh chỗ đấy, làm ăn cho tốt và sống có đạo đức hơn, nhé!".

Sau khi phát hiện mọi chuyện, cô nàng của chúng ta đã hỏi lại chồng sắp cưới để xác minh thì anh ta lại có phản ứng không thể bất ngờ hơn: "Anh ta làm ầm lên, bảo sao lại hỏi chuyện người yêu cũ, sao lại xem điện thoại của anh ta, không tôn trọng quyền riêng tư. Em chỉ hỏi đúng một câu: "Anh trả chưa? Và có ý định trả không, nếu chưa?". Anh ta đáp: "Người ta đã không đòi nữa thì sao phải trả?".

Em thật sự phát rồ lên và bọn em cãi nhau một trận rất to. Anh ta bảo em là: "Anh đã lấy đồng nào của em chưa, để trả nợ? Chuyện của anh liên quan gì em không?". Và thế là em quyết định chia tay.

(Ảnh minh họa)

Cô nàng cũng không quên đưa ra 4 lý do cho quyết định chia tay của mình:

"Một là vì em cảm thấy xen vào chuyện tình cảm của người khác, dù có phải lỗi của mình tham lam hay lỗi người đàn ông lăng nhăng, thì nó cũng là việc không đáng tự hào.

Hai là kể cả anh ta không bắt em gánh nợ cùng, nhưng cưới nhau rồi ai đảm bảo anh ta không bằng cách nọ hay cách kia càng thêm nợ nần và lấy tiền của nhà em để trả?

Ba là yêu đến mấy đi chăng nữa em vẫn không thấy tin tưởng loại người chà đạp lên người khác để đến với mình. Nếu không có chuyện 200 triệu kia em có thể mắt nhắm mắt mở được, vì mình cũng không thanh cao gì. Nhưng có thêm khoản nợ này, em thấy anh ta tệ hại, bội nghĩa, xấu tính thật sự.

Bốn là vì câu nói "Người ta không đòi nữa, việc gì phải trả". Nhiều người sẽ nghĩ đáng lẽ em phải thấy sướng vì anh ta tiết kiệm được một khoản lớn, thay vì trả nợ sẽ "đắp" lên người em. Nhưng ăn tiền của thiên hạ như thế, em nuốt không trôi".

Đương nhiên, với quyết định như vậy, cô nàng đã phải chịu sự đả kích nặng nề từ những người xung quanh: bố mẹ từ mặt, xóm giềng mắng là "con dở hơi". Thế nhưng cô cho biết mình vẫn tự hào về quyết định của mình. Thậm chí cô còn tự tin gửi lời nhắn đến cả anh chồng "hụt" lẫn cô người yêu cũ kia: "Hạnh phúc là thứ đáng để đấu tranh, nhưng không phải để cướp giật. Em thật lòng mong bạn gái kia sẽ sống tốt và gặp nhiều may mắn. Còn chồng hụt, trả nợ đi!".

Ngay lập tức vụ hủy hôn ly kì này đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã nhiệt tình ủng hộ quyết định này của cô nàng:

- Vẫn còn rất tỉnh táo đấy em. Chúc em nhiều thành công!

- Trong hàng ngàn lý do để chia tay thì bạn lại chọn lý do buồn cười nhất. Nhưng thôi cũng là thông minh. Chúc mừng!



- Bỏ đi mà làm người nha. Chúc chị không (vô tình) làm người thứ 3 một lần nào nữa và có hạnh phúc của bản thân nha!

Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng cô nàng chia tay chỉ là vì sợ phải gánh số nợ 200 triệu kia thôi:

- Thật ra chị vẽ vời ra 4 lý do để chống chế chứ lý do thứ 2 mới là thật chứ gì. Chứ nếu như chị nghĩ được như lý do 1, 3, 4 thì chị đã không đến với anh này rồi. Thực dụng nhưng cứ phải cố giả vờ là mình tốt này nọ làm gì.

- Vì có nhà có xe mà gật đầu, vì sợ mang nợ mà lắc đầu chứ thanh cao, lương tâm hay đạo đức thì đã không như vậy từ đầu rồi.

- Vì xe vì nhà mà gật đầu đồng ý. Vì sợ mang nợ về sau mà chia tay. Biết người ta còn trong mối quan hệ với người yêu mà vẫn nhắn tin nghe nó rót mật còn gì. Người thứ 3 thì vẫn mãi là người thứ 3 thôi. Sợ rước hoạ vào thân thôi chứ yêu đương gì!

Hiện tại, bài viết vẫn đang thu hút sự chú ý rất lớn của dân mạng.