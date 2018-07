Có nàng công sở nào "bình dân" như thư ký Kim, cả kho túi hiệu tính sơ qua cũng lên tới 700 triệu

Kim Mi So - nàng thư ký xinh đẹp trong "Thư ký Kim sao thế" vẫn đang là nhân vật được quan tâm hết mực xuyên suốt cách tập phim được phát sóng. Phong cách của thư ký Kim sang chảnh, kiêu kỳ mà vẫn rất gần gũi với các chị em công sở. Từ đầu phim đến giờ, người xem luôn ấn tượng về một nàng thư ký duyên dáng thanh lịch, đến sở làm lúc nào cũng chỉn chu với áo blouse cùng chân váy bút chì tôn dáng.

Tô điểm cho những bộ cánh duyên dáng đến sở làm Kim Mi So khéo chọn các món nữ trang thanh mảnh, nhỏ xinh, cùng với đó là cả danh sách dài các mẫu túi xách tinh tế thanh lịch dành riêng để diện cùng đồ công sở.

Đúng là không gì có thể qua nổi mắt fan, qua từng tập phim từng set đồ mà Kim Mi So diện, "dân tình" còn bóc giá được từng thiết kế túi xách của nàng thư ký xinh đẹp này. Mỗi ngày Kim Mi So lại thay một chiếc túi, mỗi bộ đồ lại chọn một thiết kế hợp gu đi kèm. Thậm chí nhiều người còn bông đùa, tưởng đâu gia cảnh bình dân, nhà còn phải đi thuê thế mà Kim Mi So lại sở hữu cả loạt túi hiệu đắt giá. Chiếc đắt nhất cũng lên tới hơn 80 triệu đồng, trong khi rẻ nhất thì cũng phải 7-8 triệu chứ chẳng ít.

Thiết kế túi vuông đứng dáng với tông màu nêu nền nã đến từ thương hiệu BARCELONA có giá $1,750 - khoảng 39 triệu đồng được thư ký Kim diện xuyệt tông cùng áo blouse màu nâu cùng chân váy bút chì sáng màu. Có thể thấy không chỉ trang phục hay trang sức mà cả túi xách cũng thể hiện được gu thời trang tinh tế của cô.

Thêm một thiết kế túi màu nâu trang nhã được thư ký Kim ưu ái cho phong cách công sở của mình. Chiếc túi hiệu SALVATORE FERRAGAMO có giá không hề đơn giản chút nào 2,200$ - khoảng hơn 48 triệu đồng.

Là một cô nàng thư ký bình dân, thậm chí nhà còn đi thuê thế mà người hâm mộ vẫn soi ra được cả loạt túi hiệu đắt giá trong tủ đồ của cô. Chiếc túi với tông màu đen phối màu thú vị này là của hãng VALEXTRA 3,550$ - khoảng 78 triệu đồng.

Có vẻ như nàng thư ký xinh đẹp của chúng ta mỗi ngày đi làm lại diện một chiếc túi khác nhau, mà chiếc nào cũng đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Thiết kế túi mini hai tông màu này là của JIMMY CHOO có giá 1,495$ - khoảng 33 triệu đồng.

Kim Mi So luôn chọn túi xách xuyệt tông với trang phục để tạo điểm nhấn tinh tế thanh lịch cho tổng thể. Ví dụ như set đồ này, cô diện sơmi trắng cùng chân váy bút chì với tông xanh baby, chiếc túi đeo vai nhỏ xinh với thiết kế siêu nữ tính được cô nàng diện cùng là SALVATORE FERRAGAMO có giá 1,390$ - khoảng hơn 30 triệu.

Không thể không nhắc đến chiếc túi xinh xắn hình bán nguyệt mang tên CHLOÉ Nile Minaudière, Off White này, nhìn nhỏ nhắn thế thôi nhưng nó lại có giá những 1,490$ - khoảng 33 triệu đồng.

Liệu có cô thư ký nào sang chảnh như thư ký Kim, toàn diện túi giá vài chục triệu chứ chẳng chơi. Chiếc túi hiệu CHRISTIAN DIOR dòng Diorama cũng là một trong những thiết kế đắt giá trong BST túi hiệu của cô. Giá của chiếc túi hiện tại là 3,400$ - khoảng 75 triệu đồng.

Rẻ nhất chắc là chiếc túi đeo vai màu nude đến từ hãng MICHAEL KORS dòng Whitney Medium Satchel, nhưng nó cũng chỉ rẻ hơn so với các thiết kế mà cô sở hữu chứ mức giá của nó cũng là 348$ - khoảng 7,5 triệu đồng.

Chiếc túi hộp màu ghi nền nã của MCM dòng Patricia Park Avenue Leather Satchel vừa gọn gàng lại đứng dáng rất hợp với phong cách thanh lịch của thư ký Kim. Chiếc túi cũng được xếp vào mẫu "vừa tiền" nhất trong tủ đồ của cô, 942$ - khoảng 20,7 triệu đồng.

Một thiết kế khác đến từ hãng CHLOÉ với dòng Nile Bracelet quai kim loại tròn sang chảnh. Chiếc túi từng chinh phục không biết bao nhiêu sao từ Âu đến Á. Thiết kế có giá 1,690$ - khoảng 37 triệu đồng.

Đến công sở với loạt túi xách đứng dáng, khi đi dã ngoại cùng cả công ty, Kim Mi So thoải mái năng động với thiết kế túi trắng của TOD'S. Nhìn thế thôi nhưng chiếc túi cũng có giá không hề đơn giản 1,450£ - khoảng 64,4 triệu đồng.

Độc đáo và thú vị nhất có lẽ là thiết kế túi màu nude với kiểu dáng góc cạnh của LOEWE Puzzle. Với giá 2,450$ - khoảng 60 triệu, một mức giá quá xa xỉ với một nàng công sở thông thường.

Đến cả chiếc túi đeo vai màu trắng nhỏ xinh đơn giản của VALEXTRA Twist Shoulder cũng có giá những 2,550$ - khoảng 56 triệu đồng.

Đúng là thư ký Kim mỗi ngày dùng một chiếc túi hiệu. Thiết kế đến từ thương hiệu SALVATORE FERRAGAMO với giá 1,990$ - khoảng 43,7 triệu đồng cũng là một chiếc túi được Kim Mi So yêu thích.

Tủ đồ của cô có một vài chiếc túi bình dân hơn so với những thiết kế giá vài chục triệu ở trên. Ví dụ như mẫu túi dáng hộp màu nâu hiệu JOY GRYSON này có giá 349$ - khoảng 7,6 triệu đồng.

Nhỏ xinh, nhẹ nhàng và điệu thì thôi rồi, chiếc túi FENDI dòng Kan I Medium màu hồng ngọt ngào này tuy dáng mini xinh xắn nhưng no lại có mức giá mà nàng công sở nào nghe qua cũng e ngại 3,400$ - khoảng 74,8 triệu đồng.