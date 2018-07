Có một thứ mà bất kỳ ai kể cả là sao hạng A Hollywood dính vào cũng: Kẻ phải trả giá bằng mạng sống, người tan tành sự nghiệp

Demi Lovato



Trưởng thành từ dàn sao Disney lừng lẫy một thời, sở hữu tài năng và ngoại hình xinh đẹp, thế nhưng không phải ai cũng biết cô từng phải trải qua một thời thơ ấu đầy chông gai.

Những vấn đề về tâm lý từ môi trường xung quanh như bị bạn bè bắt nạt, trầm cảm, gia đình lục đục, bố cũng là người nghiện đã kéo cô đến với việc sử dụng cocaine như một sự giải thoát.

Vào năm 2011, cô đã phải vào trung tâm cai nghiện và và nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình, cô đã trở lại với âm nhạc 1 năm sau đó với bản hit Skyscraper.

Đến năm 2013, cô lại đi theo lối mòn và phải vào trung tâm cai nghiện lần thứ 2 ở Los Angeles và cũng dành gần 1 năm tại đây.

Qua ABC News, Demi chia sẻ rằng: "Tôi từng không thể sống quá 30 phút mà không dùng cocaine, và còn đem theo cả khi đi máy bay. Về cơ bản thì tôi sẽ lén đem theo chúng và chờ cho đến khi mọi người ngủ say rồi lẻn vào nhà vệ sinh dùng thuốc. Mọi thứ vất vả thế đấy."

Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng như những lùm xùm về chất kích thích đã đi vào dĩ vãng thì đột nhiên vào tháng 6 vừa qua, cô đã gây sốc khi cho phát hành ca khúc Sober như một lời thú tội với cha mẹ và người hâm mộ cho sự tái nghiện của mình.

Tình trạng có vẻ trở nên nguy kịch hơn khi vào ngày 24/7 Demi đã phải nhập viện khẩn cấp vì sốc thuốc và hiện đang được bác sĩ và người nhà tận tình chăm sóc.

Lindsay Lohan

Ghi dấu ấn sớm với công chúng ngay từ tuổi 11 với vai diễn trong bộ phim The Parent Trap và đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp trong The Mean Girls năm 18 tuổi đã khiến cô có một cuộc sống trác tang sa đọa ngay sau đó với hàng loạt vụ lùm xùm, trong đó phải kể đến việc nghiện ma túy.

Cô lần đầu tiên bị bắt giữ vào năm 2007 khi lái xe trong tình trạng say xỉn, kéo theo đó là một chuỗi tháng ngày dài ra tù vào tội liên tục vì nghiện ngập, trộm cắp. Thậm chí cô từng tiết lộ rằng bản thân chi tới tận 5000 đô-la mỗi tuần cho việc sử dụng ma túy.

Hình ảnh say xỉn đến ngao ngán của cô nàng

Rất may mắn thay, giờ đây cô đã có quyết tâm làm lại cuộc đời của mình và có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Sau chuyến thăm trại tị nạn ở Syria, cô tuyên bố muốn nhận con nuôi chứ không muốn lập gia đình.

Britney Spears

Theo người nhà nữ ca sĩ chia sẻ, bởi ảnh hưởng từ người cha nên ngay từ 13 tuổi, Britney đã bắt đầu sử dụng rượu và dần làm quen với ma túy năm 14 tuổi. Thế nhưng, giai đoạn tăm tối nhất đời ca sĩ phải kể đến năm 2007, sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân bất thành.

Cô không những mất quyền nuôi con mà còn phải trả 20 triệu để được tự do. Kể từ lúc đó, người ta liên tục bắt gặp cô trong tình trạng say xỉn, tiệc tùng sa đọa, thậm chí không còn mặc nội y.

Người hâm mộ có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh nổi loạn trọc đầu với một loạt xì căng đan như tấn công phóng viên, vào trại cai nghiện của công chúa nhạc Pop một thời điểm đó.

Rất may mắn thay, nhờ nỗ lực của bản thân, ngày nay người hâm mộ đã thấy được hình ảnh của một Britney Spears với cuộc sống vui tươi, hạnh phúc cùng các con của mình.

Marilyn Monroe

Sau lần thứ ba lên xe hoa với nhà biên kịch Arthur Miller, Marilyn đã ngay lập tức mang thai. Niềm vui chưa đến được bao lâu thì sóng gió đã ập tới khi cô nghe tin mình mang thai ngoài tử cung. Kể từ đó, cuộc hôn nhân đã dần rạn nứt và chuỗi ngày dài đắm chìm trong rượu và chất kích thích của cô đã bắt đầu.

Vào ngày 5/8/1962, dư luận trong nước cũng như quốc tế bàng hoàng khi nghe tin cô đột ngột qua đời. Kết quả điều tra ban đầu cho biết cô đã sử dụng quá liều thuốc an thần. Đây thực sự là một mất mát to lớn đối với nền giải trí của Mỹ.



5. Whitney Houston

Khác với mọi người, nữ ca sĩ huyền thoại được giáo dục trong một môi trường hoàn toàn trong sạch với xuất thân con nhà nòi khi có mẹ là ca sĩ nhạc Soul gạo cội. Chính chồng cô – Bobby Brown là người đã lôi kéo cô đến với con đường của cái chết trắng.

Bobby đã từng vô số lần hầu tòa, nộp phạt, bị bắt giam vì say xỉn, nghiện ngập. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa Whitney vẫn hết mực yêu thương và bảo vệ chồng mình. Nữ danh ca cuối cùng cũng sa vào con đường của chồng mình.

Trong chương trình Oprah Winfrey Show, nữ danh ca quá cố từng công khai tuyên bố bản thân đang đấu tranh với việc nghiện cocaine trong sự nghiệp của mình. Người ta đã thấy rất nhiều hình ảnh gầy xác xơ của bà khi xuất hiện, giọng ca nội lực ngày nào cũng đã mất đi do ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc.

Vào năm 2012, thi thể của bà đã được tìm thấy trong bồn tắm. Theo các báo cáo của nhân viên điều tra, bệnh tim và cocaine là 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc bà qua đời.