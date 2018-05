Cổ Lực Na Trát: Từ bông hoa Tân Cương rực rỡ tới ngôi sao bị "chửi" nhất showbiz Hoa ngữ

Mỹ nữ đẹp nhất Tân Cương và câu chuyện "bình hoa di động"

Sinh năm 1992 tại thành phố Ô Lỗ Mộc Kỳ, Tân Cường, nhờ nhan sắc trời ban, Cổ Lực Na Trát đã được định sẵn sẽ trở thành người nổi tiếng.

Từ nhỏ, Cổ Lực Na Trát đã được bố mẹ định hướng theo nghệ thuật. Chính vì thế, cô đã được cho đi học múa tại Học viện Nghệ thuật Tân Cương.

Từ năm 15 tuổi, Na Trát đã làm quen với ống kính máy ảnh bằng cách làm người mẫu cho các tiệm áo cưới, cửa hàng thời trang hay tạp chí.

Khi Na Trát vừa tròn 19 tuổi, cô thi đỗ khoa Diễn xuất, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trung Quốc.



Sở hữu nhan sắc nổi bật và chiều cao 1m72, từ khi bước vào trường học, Cổ Lực Na Trát đã nhận được sự chú ý của nhiều đạo diễn và truyền thông. Cô từng được bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất của khóa tuyển sinh năm ấy của trường Điện Ảnh Bắc Kinh. Ai đó nói rằng xinh đẹp đã là một dạng tài năng và có lẽ điều đó hoàn toàn đúng với Cổ Lực Na Trát.



Từ khi bước vào trường học cô đã vô cùng nổi tiếng nhờ nhan sắc của mình. Và rồi chẳng ai biết cô diễn hay diễn dở ra sao nhưng các kịch bản cứ đến ồ ạt trong khi nhiều sinh viên khác vẫn đang hì hục tìm chỗ đứng. Cuối năm 2011, Cổ Lực Na Trát đã được ký hợp đồng với công ty Đường Nhân - một trong những công ty giải trí quyền lực hàng đầu Trung Quốc. Người đẹp cũng nhanh chóng trở thành ngôi sao chủ lực, được công ty đẩy mạnh.

Năm 2012, chỉ 1 năm sau khi vào trường, Na Trát đã nổi tiếng ngay vai diễn đầu tay trong Hiên Viên Kiếm diễn cùng Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Đường Yên... Từ khi xuất hiện trên phim, Cổ Lực Na Trát đã chiếm trọn trái tim nhiều người nhờ nhan sắc như tiên nữ. Tuy nhiên, diễn xuất của cô nàng lại không được đánh giá cao.

Vào thời điểm ấy, nhiều người tỏ ra bênh vực Na Trát và cho rằng cô mới bước vào làng giải trí vẫn còn cơ hội tập luyện.

Sau thành công của Hiên Viên kiếm, Cổ Lực Na Trát lại chuyển hướng tập trung cho sự nghiệp điện ảnh. Cô tham gia khá nhiều phim như Câu chuyện cảnh sát 2013, Cao thủ chia tay, Black & White: The Dawn of Justice, The Boundary, Lovers & Movies... với một số vai nhỏ nhưng hoà toàn mờ nhạt. Có vẻ như con đường sang mảng điện ảnh không phải là một bước đi thành công của Cổ Lực Na Trát.

Năm 2016, Na Trát tiếp tục quay lại với mảng truyền hình với hàng loạt dự án khủng như Sơn Hải kinh, Võ thần Triệu Tử Long, Tiên kiếm kỳ hiệp 5,… nhưng đều bị chê bai về diễn xuất. Truyền thông Hoa ngữ không tiếc lời gọi Na Trát là bình hoa di động, có sắc mà không có hương. Chính vì lối diễn xuất kém, Na Trát nhận về cho mình thêm hàng tá biệt danh như "nữ hoàng mặt đơ", "trăm vai như một"...

Đóng phim tệ hại nhưng nhờ nhan sắc trời ban Cổ Lực Na Trát vẫn là ngôi sao được săn đón. Cô trở thành khuôn mặt đại diện cho nhiều quảng cáo, game online. Na Trát được xem là "nữ thần" trong làng game mobile.

Chuyện tình đầy thị phi cùng "Đại Boss" Trương Hàn và nỗ lực trưởng thành

Xinh đẹp như tiên nữ nhưng Cổ Lực Na Trát lại trở thành đối tượng "bị ghét" vì dính phải quá nhiều thị phi. Việc cô dấn thân vào làng giải trí quá đỗi dễ dàng cũng trở thành nguyên nhân bị ghét bỏ.



Thời kỳ đầu bước chân vào showbiz, Na Trát nhận nhiều chỉ trích về việc diễn dở nhưng được ưu ái đóng vai chính. Vì diễn xuất quá "đơ" nên người đẹp thường xuyên trở thành đối tượng bị công kích.

Đỉnh điểm của thị phi chính là chuyện tình đầy ồn ào với Trương Hàn. Khi Cổ Lực Na Trát và Trương Hàn công khai chuyện hẹn hò, cô bị nghi là "kẻ thứ 3" phá hoại chuyện tình cảm của Trương Hàn và Trịnh Sảng. Dù được Trương Hàn hết lòng bênh vực và bảo vệ, bản thân Cổ Lực Na Trát và chuyện tình của cô vẫn bị nhiều người ghét cay ghét đắng.

Cũng chính áp lực này khiến cho chuyện tình của Trương Hàn và Na Trát kết thúc sau 3 năm hẹn hò.

Không chỉ bị chỉ trích là người thứ 3, Na Trát còn bị ném đá vì nói dối. Thời điểm đóng Tiêu Kiếm 3, Na Trát chia sẻ cô rất sợ hãi khi đóng cảnh hôn với nam diễn viên Hồ Ca. Nguyên nhân là do cô chưa từng có người yêu, không chấp nhận đóng cảnh giường chiếu và không bao giờ mặc bikini. Theo nhiều người có lẽ thời điểm đó Na Trát muốn xây dựng hình ảnh ngọc nữ.

Tuy nhiên, ngay thời điểm Na Trát và Trương Hàn công khai yêu nhau, loạt ảnh hôn môi thân mật của cô và diễn viên Phùng Minh Triều bất ngờ bị phát tán trên mạng. Không chỉ thế, loạt ảnh sexy với bikini của người đẹp cũng được nhiều người truyền tay nhau.

Cũng từ đó, Na Trát trở thành người đẹp nói dối của làng giải trí. Na Trát còn bị chỉ trích về việc giả tạo, thường xuyên lên truyền hình khóc lóc, kể khổ.

Có lẽ vì thế, nhiều năm liền người đẹp luôn có mặt trong danh sách những ngôi sao bị ghét nhất Trung Quốc.

Thời gian qua đi, Na Trát đang ngày một nỗ lực trưởng thành hơn. Cô chọn cho mình cách đi chậm mà chắc. Ở tuổi 26, Na Trát vẫn còn đang quá trẻ để định hình lại sự nghiệp của chính mình.

Năm 2017, Cổ Lực Na Trát có bước chuyển mình khá ấn tượng. Trong dự án phim "Trạch Thiên Ký" đóng cùng Lộc Hàm, mặc dù chưa quá xuất sắc nhưng người đẹp đã thể hiện sự tiến bộ trong diễn xuất. Năm 2018 được kỳ vọng là một năm rực sáng của Cổ Lực Na Trát.

Mới đây, người đẹp lại tiếp tục làm dư luận Trung Quốc "nở mày, nở mặt" khi xuất hiện xinh đẹp như tiên nữ trên thảm đỏ Cannes. Fan hâm mộ của Na Trát hi vọng rằng với màn xuất hiện tại Cannes, người đẹp sẽ lọt vào mắt xanh của các đạo diễn quốc tế.