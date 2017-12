Có hay không chuyện Trương Ngọc Ánh, Kim Lý, Hồ Ngọc Hà tham gia The Face 2018?

aFamily.vn>Giải trí

Ngay sau thông tin Mutilmedia mua lại bản quyền sản xuất The Face Việt Nam, nhiều lời đồn đoán về danh tính dàn huấn luyện viên mới đã được tung ra. Trong đó, đáng chú ý có thông tin cho rằng Mutilmedia đang thương thảo với Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh, Võ Hoàng Yến để mời họ vào ghế nóng huấn luyện viên. Ngoài ra, Kim Lý cũng được nhắm đến cho vai trò host.

Nhiều khán giả thích thú mong đợi, bởi trước khi hẹn hò với Hồ Ngọc Hà, Kim Lý từng có khoảng thời gian qua lại trên mức tình bạn với Trương Ngọc Ánh. Nếu bộ ba Hà Hồ - Kim Lý - Trương Ngọc Ánh cùng góp mặt trong The Face - Vẻ đẹp thương hiệu 2018, màn ảnh nhỏ nhiều khả năng sẽ đón "bom tấn thị phi". Ngoài ra, nếu tính về yếu tố chuyên môn, cả Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh lẫn Võ Hoàng Yến đều quá dày dạn kinh nghiệm để ngồi vào chiếc ghế nóng. So với những Minh Tú, Lan Khuê hay Hoàng Thùy của The Face 2017, Hà - Ánh - Yến nổi trội hơn 1 bậc.

Dẫu vậy, một số người xem lại không kỳ vọng quá cao vào chuyện Kim Lý sẽ tham gia The Face, bởi Kim Lý nói tiếng Việt không tốt. Khi xuất hiện trước truyền thông, anh chàng vẫn thường xuyên dùng tiếng Anh để giao tiếp. Trong một vai trò cần nói tiếng Việt nhiều như The Face thì Kim Lý là lựa chọn không thích hợp.

The Face Việt Nam đã sản xuất được 2 mùa là 2016 và 2017. Với 2 mùa này, Cát Tiên Sa là đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng. Đến năm 2018, bản quyền bất ngờ chuyển về tay Mutilmedia - đơn vị sản xuất Vietnam's Next Top Model. Nói về chuyện chuyển giao đột ngột này, bà Trang Lê - đại diện của Mutilmedia chia sẻ: "Chúng tôi là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đặt vấn đề mua bản quyền "The Face" ngay từ khi chương trình mới bắt đầu phát sóng mùa đầu tiên tại Mỹ. Thời điểm đó chúng tôi cũng phải mất một thời gian khá dài để đàm phán khá chi tiết về chương trình, sau đó hợp đồng đã được hoàn tất và chỉ còn bước cuối cùng là ký hợp đồng nữa thôi nhưng rồi chúng tôi đã để tuột mất cơ hội sở hữu chương trình này. Tuy nhiên trong năm nay, đơn vị nắm bản quyền phân phối chương trình này là tập đoàn EndemolShine đã bất ngờ liên lạc với chúng tôi và ngỏ ý muốn chào bán bản quyền "The Face" cho chúng tôi".