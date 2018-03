Cô giáo phải quỳ xin lỗi phụ huynh tường trình những gì?

Ngày 7-3, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Long An đã cử cán bộ tìm hiểu xác minh sự việc cô giáo B.T.C.N đang công tác tại Trường Tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) phải quỳ gối trước mặt 3 phụ huynh suốt 40 phút vì đã phạt con họ quỳ gối trong giờ học.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi sự việc xảy ra, cô N. đã có tường trình gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Bến Lức khẳng định cô đã phải quỳ gối đủ 40 phút, phụ huynh mới chịu cho cô về lớp.

Theo tường trình của cô N., sáng 28-2, khi cô ghé qua văn phòng, thầy hiệu trưởng hỏi cô: "Phụ huynh có gặp chưa?". Cô N. trả lời chưa và không biết nội dung gặp là gì. Khi cô N. định đi lên lớp, 4 phụ huynh đến và cùng hiệu trưởng về phòng phó hiệu trưởng làm việc. Tại đây, phụ huynh hỏi cô N. dạy được bao lâu? "Thời gian cô dạy có 1 tháng mà có lời nói, hành động khiến học sinh không dám đi học". Cô N. giải thích nhưng phụ huynh không đồng ý. Lúc này, có phụ huynh hỏi: "Tại sao bắt cả lớp quỳ, cô cho quỳ vậy bao nhiêu lần rồi?. Cô nói đi. Con tôi có lỗi gì hay không mà cho quỳ?". Khi cô N. giải trình thì một người nam cho là gương mặt của cô không có gì là biểu hiện của sự hối lỗi.

Tường trình của cô giáo B.T.C.N

Cũng theo tường trình của cô N., trong quá trình làm việc, cô và ban giám hiệu thấy hành động của mình sai nên xin lỗi và hứa khắc phục không để tình trạng xảy ra nhưng phía phụ huynh nhất quyết không chấp nhận lời xin lỗi mà yêu cầu trường phải đổi lớp, đổi giáo viên... "Phụ huynh nam cứ nhắc đi nhắc lại: "Con tôi không có lỗi cô bắt quỳ, bây giờ cô có lỗi cô quỳ đi. Cô quỳ được tôi coi như chuyện này giải quyết xong". Cô N. viết trong tường trình.

Ngoài ra, tường trình của cô N. cũng nêu: "Bản thân đứng trước sức ép lớn từ phụ huynh và hiệu trưởng cũng không có ý gì về thái độ phụ huynh. Sau đó, nhìn đồng hồ đến giờ ra chơi nên tôi hẹn phụ huynh 9 giờ, khi học sinh vào lớp sẽ thực hiện. Đến 9 giờ hiệu trưởng nói đi dự giờ và một phụ huynh ra về thì phụ huynh nam nói là đến giờ và đang chờ tôi làm. Tình huống không còn đường lui và bản thân non nớt làm để mọi việc giải quyết xong nên tôi đã quỳ trong thời gian 40 phút"...