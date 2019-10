Cô giáo ở Quảng Bình đưa 2 nữ sinh bị xâm hại đi tố giác

Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình hôm nay cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ Hoàng Văn Bốn (SN 1984, trú tại thôn Đồn, xã Vạn Ninh) và Ngô Đình Phước (SN 1992, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Vạn Ninh) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, vào chiều 26/10, cô N.T.H.T. và Tr.T.T.T., giáo viên một trường THCS trên địa bàn xã Vạn Ninh đã dẫn hai cháu C.T.N.L. (SN 2005) và Tr. T. X. (SN 2005) trú cùng xã đến trình báo về việc cháu X. bị Bốn nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu và cháu L. bị Phước thực hiện hành vi tương tự.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Công an đồn Nam Long và Công an xã Vạn Ninh tiến hành lấy lời khai của cháu X. và L., đồng thời triệu tập đối tượng Bốn và Phước đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phước và Bốn đã thừa nhận việc giao cấu với 2 bé gái ở cùng xã. Cũng trong ngày hôm nay, cơ quan điều tra đã đưa các nạn nhân đi giám định.