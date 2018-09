Cô giáo mầm non tố bị chồng cướp mất con, truy sát giữa đường trước mặt công an

Chị Tâm hoảng loạn tinh thần sau khi bị chồng đánh đập, dọa giết

Lấy dao khống chế, đánh vợ tàn nhẫn trước mặt công an

Ngày 27/9, trung tá Mai Thành Trí, Trưởng công an xã Phú An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), cho biết vừa nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Phương Tâm (27 tuổi, trú thôn Triều Thủy, xã Phú An), giáo viên trường mầm non xã An Phú, về việc bị chồng là anh Nguyễn Thành Trung (trú cùng xã) đánh đập, hành hạ, đe dọa mạng sống.

Ngoài ra, chị Tâm còn tố cáo chồng có hành vi "bắt cóc trẻ em" mà cụ thể là bắt đứa con chung mới 7 tháng tuổi giữa 2 người.

Trao đổi với PV, chị Tâm cho biết, chị kết hôn với anh Trung vào tháng 7/2017. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng kết hôn, chị Tâm về nhà bố mẹ ruột sống vì mâu thuẫn tình cảm với chồng.

"Tháng 2/2018, tôi sinh con. Tôi mong con có cha, có mẹ nên đồng ý cho Trung đến thăm con thường xuyên khi có mặt tôi ở nhà.

Tuy nhiên mỗi lần đến thăm con, anh ta thường hăm dọa, chửi mắng tôi trước mặt cha mẹ vợ", chị Tâm kể.

Theo lời kể của chị Tâm, ngày 19/9 vừa qua, Trung đến nhà bố mẹ vợ để bắt con trai mới 7 tháng tuổi về nhà mình. Chị Tâm được người nhà báo tin nên về đến nhà Trung đưa con về.

"Anh ta khóa trái cửa lại, nhốt con tôi vào bên trong không cho gặp mẹ.

Gần 2 giờ đồng hồ sau, anh ta mở cửa phòng, cầm theo con dao rồi đấm thẳng vào mặt tôi. Anh ta còn dùng tay, chân đấm, đá vào mặt và đầu, dùng dao chém vào bắp chân trái tôi", chị Tâm sợ hãi nhớ lại.

Nhiều người hàng xóm chứng kiến sự việc đã can ngăn và đưa chị Tâm đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân Tâm bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng mặt, vết chém trên bắp chân trái và một số vết bầm trên cơ thể.

Vị trí nơi Trung đạp đô xe, dùng dao khống chế, đánh đập vợ dã man trước sự chứng kiến của công an

Cũng theo chị Tâm, mới nhất, vào ngày 25/9, Trung chạy xe máy theo sau chị Tâm rồi dùng chân đạp khiến vợ té xuống đường. Tiếp đó, Trung dùng dao gí vào cổ vợ và liên tục đánh đập, chửi bới.

"Anh ta kéo đầu tôi rồi đập liên tục xuống đất, con dao thì gí vào cổ. Bà con hàng xóm và công an xã đứng chứng kiến nhưng không thể cứu tôi thoát khỏi sự hành hạ của Trung vì anh ta rất hung dữ.

Phải hơn 2 giờ đồng hồ sau, tôi mới được cứu thoát trong tình trạng hoảng loạn, vùng mặt bị phù nề và xuất huyết do ngạt thở. Tay trái bị bầm dập do ngã từ xe xuống đất, phía sau gáy chảy nhiều máu do nhiều vết đâm cắt", chị Tâm kinh hoàng nhớ lại.

Người chồng bỏ trốn khỏi địa phương!?

Ông Nguyễn Nghề (57 tuổi, bố chị Tâm) cho hay, gia đình đang rất lo sợ, bất an sau khi con rể đánh đập, dọa giết con gái mình. Theo ông Nghề, Trung là người ham mê cờ bạc nên có quan hệ với nhiều thành phần bất hảo.

"Chúng tôi phải đóng kín cửa vì sợ nó lại đến phá. Gia đình nó không ai đến thăm hỏi con tôi một tiếng.

Nó thì đánh vợ tàn nhẫn nhưng còn lên mạng khoe, đe dọa nếu kiện sẽ giết con gái tôi", ông Nghề lo lắng.

Ông Nghề lo lắng cho con gái khi liên tục bị con rể đánh đập, dọa giết

Theo ông Nghề, chị Tâm từ khi bị Trung đánh đập rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ. Chị Tâm phải nghỉ việc ở nhà điều trị.

"Tôi chỉ mong được yên ổn làm ăn, nuôi con trưởng thành. Tôi mong các cơ quan chức năng đưa con trai về lại với tôi đồng thời làm rõ hành vi vi phạm của Trung để xử lý theo pháp luật", chị Tâm bày tỏ.

Trung tá Mai Thanh Trí cho biết, hiện đang phối hợp với công an huyện để điều tra, làm rõ theo đơn tố cáo của chị Tâm. Tuy nhiên, trung tá Trí cho hay, hiện Trung đã rời khỏi địa phương.

Lãnh đạo công an xã Phú An cũng xác nhận nội dung đơn tố cáo của chị Tâm là đúng sự thật.

"Lúc Trung khống chế, đánh đập chị Tâm ngay giữa đường, công an xã, lãnh đạo địa phương và nhiều người dân đều có mặt chứng kiến. Chúng tôi phải rất vất vả mới giải cứu được chị Tâm", trung tá Trí nói.