Cô giáo mầm non đá văng học sinh 4 tuổi ngay cửa lớp gây phẫn nộ, hành động sau đó của cô càng không thể chấp nhận

Theo tin tức buổi tối Qilu, mới đây tại một trường mầm non ở Lâm Nghi, Sơn Đông, Trung Quốc đã xảy ra vụ giáo viên mầm non bạo hành một bé gái 4 tuổi. Trong video mà trường mầm non này cung cấp, cô giáo không biết vì lý do gì đã thẳng chân đá văng 1 bé gái 4 tuổi rồi vứt ghế và ba lô của bé ra hành lang, đóng chặt cửa không cho bé gái và một bé trai vào lớp học.



Bé gái 4 tuổi bị cô giáo thẳng chân đá bay ra hành lang. Trước đó, cô giáo này đã vứt hết ba lô và ghế ngồi của em bé ra ngoài.

Sự việc xảy ra vào lúc 11h20 ngày 31/10, sau giờ ăn trưa ở lớp mẫu giáo và phụ huynh của bé gái có được bằng chứng này từ video hành lang của lớp học.

Không biết vì lý do gì mà cô giáo đã vứt ba lô và ghế của bé gái ra ngoài cửa lớp. Khi bé nhặt đồ của mình và chuẩn bị bước vào lớp thì cô giáo giơ chân đá bay ra hành lang.

Video cảnh bé gái bị cô giáo đá văng ra khỏi cửa lớp.

Không dừng lại ở việc bạo hành thể xác học sinh, theo lời kể, cô giáo sau khi đá đã không cho bé vào lớp học mà bắt đứng ngoài hành lang tới tận chiều.

Mẹ của học sinh này khi xem lại video đã tức giận tới gặp cô giáo và tát cô một cái vào mặt đồng thời gọi cảnh sát tới để giải quyết.

Cô giáo giơ chân đá học sinh mẫu giáo ngã dúi dụi ngoài hành lang.

Theo mẹ của bé gái, ban đầu nhà trường nói sẽ bồi thường gia đình 3.000 nhân dân tệ (gần 10 triệu đồng) nhưng cô kiên quyết không đồng ý và đòi gọi cảnh sát. Sau khi sự việc xảy ra, con gái cô nhất định không chịu đi học, khi ngủ vẫn còn khóc vì sợ.

Giải thích về hành động bạo lực của cô giáo, đại diện trường mẫu giáo cho rằng: "Giáo viên lúc đó không kiểm soát được cảm xúc và đã đánh trẻ quá tay". Ngay sau đó, nhà trường đã cho cô giáo thôi việc.

Người đứng đầu trường cho biết đã bồi thường cho gia đình 22.000 nhân dân tệ (hơn 70 triệu đồng) và cả hai bên ký cam kết không mang vụ việc ra tòa kiện. Ngoài ra nhà trường còn trả lại hơn 8.000 nhân dân tệ (hơn 26 triệu đồng) tiền học phí mà gia đình bé gái đã đóng.

Theo Sohu