Cố gắng uống những giọt nước trái cây cuối cùng, lưỡi cậu bé 7 tuổi mắc kẹt trong cổ chai

Cậu bé nhập viện trong tình trạng lưỡi mắc kẹt trong cổ chai - Ảnh: Livescience



Tiến sĩ (TS) Christoph Eich (Khoa Gây mê của bệnh viện Auf der Bult Children) ngay lập tức tìm ra cách xử lý tình trạng này dựa trên phương pháp mở chai rượu vang không cần dụng cụ chuyên dụng. Theo TS Eich, phương pháp này không cần cắt cổ chai hay ghê mê toàn thân.Livescience đưa tin, một trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại bệnh viện Auf der Bult Children (Hannover, Đức). Nạn nhân là một cậu bé 7 tuổi nhập viện hôm 31/10 trong tình trạng lưỡi mắc kẹt trong cổ chai nhiều ngày.



Trước khi tiến hành, các bác sĩ đã cho cậu bé uống thuốc an thần nhẹ. Sau đó, họ nhét một ống mỏng giữa lưỡi và cổ chai. Ống này gọi là ống thông, nó có tác dụng giải phóng chân không giả định bên trong chai. Song cách làm này không mang lại kết quả như mong đợi.

TS Eich tiếp túc bơm không khí vào chai, nối ống thông với một số ống IV và ống tiêm 20 ml rỗng. Sau vài lần bơm khí, lưỡi của cậu bé đã được giải thoát.

Lưỡi cậu bé sưng và tím tái do tổn thương mao mạch - Ảnh: Livescience

Mẹ của cậu bé cho biết, em đã cố để lấy những giọt nước ép cuối cùng trong chai nên mới rơi vào tình trạng hi hữu trên. Trước đó, người mẹ và bác sĩ khoa nhi thử cách vặn, kéo chai nhưng không mang lại hiệu quả.Tuy nhiên, do bị mắc kẹt trong cổ chai nhiều ngày nên lưỡi của cậu bé có dấu hiệu sưng và đổi màu rõ rệt do tổn thương mao mạch. Bé trai được uống thuốc giảm sưng và xuất viện 24 giờ sau đó. Các bác sĩ cho biết, lưỡi của bé sẽ trở lại bình thường sau hai tuần.

Các trường hợp lưới mặc kẹt trong cổ chai rất hiếm và chúng thường xảy ra ở trẻ em. Với những trường hợp này, trước đây các bác sĩ thường phải gây mê toàn thân cho bệnh nhân sau đó cắt bỏ chiếc chai.

Đây là lời cảnh báo các phụ huynh nên chú ý tới con trong lúc ăn uống hoặc vui chơi. Đặc biệt, khi gặp phải trường hợp trên không nên tự xử lý hoặc để lâu nhằm tránh gây tổn thương cho trẻ.