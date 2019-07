Cô gái tố ông chủ trẻ, đẹp trai quỵt tiền lương, bị chó của chủ cắn mà mặt chủ tỉnh bơ xong cho nghỉ việc không một lý do

Những câu chuyện về ông chủ và người làm thuê cùng những đồng lương ít ỏi luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bởi phần đa mọi người đều đi làm cho nên rất hiểu cái cảm giác cả tháng bỏ ra biết bao công sức nhưng đến cuối cùng lại bị quỵt tiền một cách trắng trợn.

Như câu chuyện dưới đây được kể bởi bạn Thái Vy về chị gái của bạn tên là Z.L là một ví dụ. Được biết, Z.L đã đạt thỏa thuận làm công việc biên tập video cho một người tên là N.V nhưng mới làm được tháng đầu tiên thì không may gặp sự cố bị chó cắn. Tuy nhiên khi Z. nói chuyện với người chủ này để xin đi khám thì anh ta lại không đồng ý mà sau đó còn bị cho nghỉ việc không lý do và không được trả tiền lương. Sự việc hiện đang khiến cho Z. cực kỳ bức xúc và tổn thương.

Sự việc được Thái Vy đăng trên trang cá nhân của mình.

Câu chuyện có thể được tóm tắt như sau: Bắt đầu từ ngày mùng 5 của tháng 7 thì Z. đi làm cho N.V với nhiệm vụ dựng clip để đăng lên fanpage. Mức lương thỏa thuận là 15 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên khi Z. đi làm đến ngày 23 thì bị chó nhà V. cắn nhưng thay vì lo lắng cho nhân viên thì V. lại tỏ thái độ thờ ơ và nói rằng chó nhà mình đã tiêm phòng dại rồi nên cứ chờ 15 ngày nữa xem sao.

Z. sau đó cảm thấy lo lắng nên mới xin phép V. cho nghỉ nửa buổi để đi tiêm phòng thì lúc này V. khó chịu ra mặt. Trước khi Z. về, V. còn nói với theo là lương của cô như vậy là không xứng đáng, ngày mai lên đi làm thì nói chuyện lại về vấn đề tiền lương. Sau khi khám xét cẩn thận, Z. quay lại làm thì V. lại nói Z. nghỉ việc, không cần lên làm nữa.

Z. có hỏi là khi nào sẽ nhận được lương những ngày cô đi làm thì không ngờ V. lại nói Z. đã nghỉ việc không lý do và thêm một câu rằng: "Em làm hỏng việc của anh mà còn đòi lấy lương?". Đến hiện tại, V. cũng vẫn chưa trả tiền cho Z. và lại còn buông những lời nói vô cùng nặng nề với em gái của Z. khi cô này thay mặt chị để nói chuyện.

Z.L. cô gái bị ông chủ quỵt tiền lương trong câu chuyện.

Những tin nhắn qua lại của hai bên.

Được biết, thỏa thuận ban đầu của Z. và V. là mỗi ngày phải làm 150 clip để đưa lên fanpage nhưng khi qua thử máy thì giảm xuống còn 100 clip. Z. rất vui vẻ nhận việc vì đây là chuyên môn của cô. Tuy nhiên khi vừa mới làm chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện.

Và khi sự cố xảy đến thì điều khiến cho Z. và em gái của cô bực tức nhất chính là thái độ của V. lúc Z. bị chó cắn. Đường đường là người thuê lao động nhưng khi nhân viên bị tổn hại thì lại không mảy may lo lắng bất cứ điều gì, cũng không đưa người đi khám, không ứng lương cho nhân viên tới cơ sở y tế. Thêm vào đó, khi nhân viên xin nghỉ tự đi khám thì lại tỏ ra khó chịu, không hài lòng. Một người làm chủ như vậy quả thật khiến cho ai cũng cảm thấy bức xúc.

Tin nhắn mà Z. thỏa thuận về làm việc với V.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên V. cư xử như vậy với nhân viên. Theo em gái của Z. cho biết thì trước đây cũng đã có một nhân viên khác khác bị V. quỵt tiền y như vậy. Người này giúp cho page của V. nổi tiếng nhưng sau đó không may bị kiện, mất quyền kiếm tiền thì V. đổ lỗi cho cậu ấy và cho nghỉ việc trắng tay. Như vậy, kịch bản lại lặp lại và tiền lương thì vẫn ở trong tay V. chứ không hề được trao cho nhân viên dù họ đã có khoảng thời gian cống hiến hết sức mình.

Tin nhắn của cậu nhân viên cũ về việc bị V. quỵt tiền.

Thái Vy, em gái của Z. cũng làm trong ngành này nên thừa biết thu nhập của V. đến từ việc làm page cao như thế nào. Cách kiếm tiền của V. thì cũng như nhiều người làm page khác, đó là nuôi cho page ổn định về người like sau đó đăng clip chèn quảng cáo. Khi đủ lượt xem quảng cáo thì sẽ được tính tiền. Mỗi ngày các page này thường đăng đến hàng trăm clip cho nên với những người có kinh nghiệm thì số tiền thu về sẽ rất "khủng". Ấy vậy mà theo như lời kể từ phía Thái Vy thì V. lại đi lợi dụng sức lao động của người khác như vậy thì quả thật không nên chút nào.

Điều đặc biệt ở câu chuyện này mà Thái Vy muốn nhấn mạnh thêm đó là cách nói chuyện và xử lý của V. vô cùng khiếm nhã. Dù nói chuyện với phụ nữ nhưng V. toàn dùng những lời lẽ nặng nề khiến cho ai đọc cũng không khỏi cảm thấy "nóng mắt".

Vy cho hay những lời lẽ mà V. dùng quả thật không lịch sự chút nào.

Đến hiện tại, cả hai chị em Z. và Thái Vy vẫn đang vô cùng bức xúc vì cách làm việc của V. Hai người đã yêu cầu V. nói chuyện để thỏa thuận cốt là để lấy lại số tiền công của Z. nhưng mọi thứ vẫn chưa đi đến hồi kết. Liên lạc với V. thì người này hiện đã khóa chức năng bình luận trên Facebook nên hiện chưa có thông tin phản hồi.

Mặc dù vậy, khi đọc câu chuyện này và xem thêm những ảnh chụp tin nhắn giữa Z. và V. thì lại có thêm một chiều ý kiến nữa đó là thực chất ra, yêu cầu của V. là 100 clip đưa lên page mỗi ngày nhưng có vẻ như Z. chưa hoàn thành được nhiệm vụ khi số clip up lên là quá ít. Còn nguyên nhân của sự chậm trễ này có thể là do máy tính xử lý quá chậm không đáp ứng được công việc hay là do khả năng của Z. thì còn chưa xác định được. Thêm vào đó, cũng theo lời V. thì Z. làm hỏng page cũng khá nhiều vì đăng nhầm những hình ảnh và clip bị cấm nên cũng gây thiệt hại cho V. khá nhiều.

Như vậy, có vẻ như sự khúc mắc này là quá sâu sắc khi cả hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Phía Z. thì ban đầu có lẽ nghĩ kho video sẽ có sẵn nên mới nhận làm con số 100 clip mỗi ngày nhưng khi vào thực tế thì lại không được như vậy. Còn V. thì chắc là do trao đổi không rõ ràng cho nên mới dẫn đến hiểu sai và gây tổn hại cho nhân viên. Hiện câu chuyện này vẫn chưa có kết quả giải quyết rõ ràng từ các bên.