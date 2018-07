Cô gái phát điên vì đống rác vương vãi khắp ban công hàng xóm chung cư vứt xuống, dân tình rào rào kể bao chuyện éo le hơn

Mới đây, trong một diễn đàn có rất đông thành viên trên mạng xã hội, có một cô nàng vừa đăng đàn kể về tình trạng "sống chung với rác" của gia đình mình vì "may mắn" có được vị hàng xóm thích ném rác bừa bãi. Nhiều khi tiện tay, vị hàng xóm ấy ném bao rác bay vèo vèo từ ban công, xong nhà nào "bị" hứng bao rác ấy phải hốt hoảng vì bỗng dưng nhà mình trở thành bãi chiến trường, còn mình phải đóng vai "chiến sĩ" thu dọn rác.

"Làm sao bây giờ hả các bạn. Ăn xong vẫn không quên vứt cho tầng dưới ngửi cùng nữa. Có lần mình còn suýt ăn cả quả vật liệu xây dựng vào đầu lúc đang phơi đồ nữa. Thiết nghĩ bọn mình ở tầng 14 chúng nó vứt xuống chắc chỉ sứt đầu mẻ trán là cùng chứ một ngày đẹp trời vứt xuống đường thì không biết hậu quả sao. Thêm là mình không biết của tầng nào, thao tác nhanh như cắt, tinh tế và đầy tính chuyên nghiệp".

Đăng đàn kèm với câu chuyện này là hai hình ảnh sân ban công phơi đồ tràn ngập rác vương vãi khắp nơi. Nên ngay lập tức, bài viết đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm bao gồm nhiều bình luận chỉ trích, ném đá của cộng đồng người dùng mạng trong hội nhóm đăng tải. Ai ai cũng nhanh tay "khen" cô nàng nhân vật chính có được một vị hàng xóm văn minh hết phần thiên hạ.

"Ở chung cư mà kém sang vậy", "đây là minh chứng cho việc không phải cứ ở chung cư thì người ta sẽ quên luật lệ ở rừng", "ý thực cao, nằm ngang mắt cá chân", "có hàng xóm như này sớm muộn cũng nhập viện vì rác rơi vào đầu", "đồ giặt sạch sẽ phơi mà ngủ dậy chắc phải mang đi giặt lại", "chả hiểu sống bẩn thế này sao lại chọn sống ở chung cư đông người thế nhỉ", "mắng cho một trận chứ sao bỏ qua được",...

Đó là đa số nhiều bình luận với đầy đủ sắc thái tiêu cực của cộng đồng người dùng mạng dành cho vị hàng xóm vô ý thức của cô nàng xui xẻo bên trên. Bên cạnh đó, cũng có một số người nhân tiện kể về một số tình trạng tương tự mà mình cũng đang gặp phải khi sống trong môi trường chung cư - nơi hay được xem chỗ ở của những người dân trí cao, văn minh và có học thức.

- Một bà chị nhà ở tầng trên, mắc cái thói "ăn đâu ném đó", có hôm chị ta còn ném từ ban công căn hộ mình xuống nhà người khác một bao rác to tướng có vỏ trái cây, bao nilon, đầu cá và cả bao cao su.

- Căn hộ đối diện lại có hai bà cháu nhàn tản, cả ngày bà hầu như chẳng phải làm gì, chỉ trông cháu cho các con đi làm, ngặt nỗi thằng bé kén ăn, chiều nào bà cũng dụ nó ăn bằng cách bấm thang máy cho thang tới lầu mình, cửa mở ra, bên trong đang có rất nhiều người trố mắt nhìn, hai bà cháu "hồn nhiên" như chơi trò "ú òa", mặc cho cả đám người đó đang vội vàng cần dùng thang máy gấp.

- Tầng dưới thì lại có một cặp đôi sống thử chăm tập tạ thể thao, đêm nào cũng treo bao cát ngoài hành lang mà huỳnh huỵch đánh, người gần đó không ai dám đi qua đi lại vì nhỡ không may một cú đánh lại dán vào đầu, có đêm cặp đôi ấy còn "tập tạ" cùng nhau trong nhà, âm thanh nhạy cảm phát ra khiến mọi người sống xung quanh phải đỏ mặt.

- Hay căn hộ kế bên, rộng 90m2 mà hay làm tiệc mời cả dòng họ hơn 20 người tới chơi, ăn uống hát hò đến tận nửa đêm cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Ban quản lý chung cư thiếu điều phải quỳ lạy năn nỉ thì may ra cả dòng họ mới trả lại sự thanh bình cho cư dân tòa nhà.

Quả thật, trước đây ai ai cũng cho rằng hiện đại là phải sống ở chung cư, vì chung cư thiết kế căn hộ đẹp, hợp lý, lại đảm bảo an ninh, có bảo vệ gần như 24/24, cư dân sống cùng cũng gần gũi, ra vào chạm mặt chào hỏi nhau, có tiệc tùng thì ý ới nhau một tiếng chứ không hề xa cách như ở nhà dưới đất. Thế là họ kéo nhau đi mua chung cư để sống.

Nhưng được vài năm, gia đình nào may mắn thì vẫn sóng yên biển lặng, quen dần với việc sống trong các "hộp" chung cư mình đã bỏ tiền mua, nhưng nhà nào kém may thì hỡi ôi cả một bầu trời vụn vỡ. Và lý do khiến họ vỡ mộng đa số đều bắt nguồn từ những vị hàng xóm kém văn minh.

Theo đó, nhiều người đã nhận ra, dù sống ở môi trường được cho là văn minh sạch đẹp này, cũng còn tồn tại 1 bộ phận cư dân đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt chung và sự an toàn của cộng đồng. Đây đích thị là những con sâu đang làm rầu nồi canh, nhưng lại không có cách nào thay đổi được. Thay đổi một thói quen, dù xấu, dù tốt suy cho cùng là điều hoàn toàn không phải dễ.

(Ảnh: Facebook)