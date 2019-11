Cô gái Ngoại thương bị ung thư nhưng vẫn đi thi nhan sắc bất ngờ được Thủ tướng gửi thư động viên

Cuối tháng 10 vừa qua, câu chuyện Đặng Trần Thủy Tiên kiên cường chống lại căn bệnh ung thư vú đã chạm tới trái tim của nhiều người. Theo đó, cô gái trẻ dù mang trong mình bệnh nan y nhưng vẫn lạc quan với cuộc sống và còn đăng ký đi thi cuộc thi nhan sắc do trường Đại học Ngoại thương tổ chức.

Thủy Tiên trong đêm thi sơ khảo chương trình Duyên dáng Ngoại thương.

Cô gái trẻ rất kiên cường, mạnh mẽ.

Hình ảnh trước khi phát hiện bị bệnh của Thủy Tiên.

Mới đây nhất, Thủy Tiên còn khoe đã vinh dự nhận được thư động viên từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủy Tiên viết:

"Hôm nay là một ngày tràn đầy niềm vui và bất ngờ đối với tớ khi nhận được thư và hoa của bác Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tớ không ngờ câu chuyện nhỏ của mình được sự quan tâm của bác bởi tớ biết bác còn nhiều chuyện phải lo, phải nghĩ cho đất nước. Tớ cảm thấy thực sự hạnh phúc, xúc động và cảm thấy mình được lắng nghe, được tiếp thêm động lực rất nhiều cho những thử thách phía trước.

Đường còn dài, nhưng tớ tin bằng sự nỗ lực của bản thân và sự ủng hộ tuyệt vời từ mọi người, tớ sẽ vượt qua. Sự quan tâm, động viên của bác cũng như của mọi người có lẽ không chỉ dành cho tớ mà cho tất cả các bệnh nhân ung thư, cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Để tớ hiểu rằng: "Quan trọng không phải số phận đối xử với mình ra sao mà là cách mình đối diện với nó thế nào". Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ".

Thư động viên của Thủ tướng gửi cho Thủy Tiên.

Hiện bên cạnh việc tới Bệnh viện K hóa trị theo phác đồ của bác sĩ mỗi tuần, Thủy Tiên vẫn tham gia nhiều hoạt động của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 với chủ đề "She is the difference" (tạm dịch: Cô ấy là điều khác biệt).

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi, Thủy Tiên nói rằng muốn truyền cảm hứng cho những người cũng đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn giống như mình. Cách đây ít ngày, Thủy Tiên còn được mời làm người mẫu trình diễn bộ sưu tập áo dài mới của Hoa hậu Ngọc Hân tại Hà Nội. Ngoài ra, cô gái còn làm người mẫu cho các shop thời trang.

Dù tham gia nhiều hoạt động song song với việc chữa trị nhưng nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt trên đôi môi ngọt ngào của Thủy Tiên.

Thủy Tiên và hình ảnh mạnh mẽ đã chạm tới trái tim của nhiều người.