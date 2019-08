Cô gái 20 tuổi sống độc thân bị người đàn ông lạ mặt hù dọa trong thang máy phải dọn đi sau 2 năm thuê nhà

Sina đưa tin, vào rạng sáng ngày 8/8, một cô gái trẻ độc thân tuổi ngoài 20 sổng ở Nam Ninh, Trung Quốc đã trải qua một phen hù dọa khiếp vía. Sau khi thông báo với ban quản lý tòa nhà và cảnh sát, cô gái ấy đã buộc phải dọn đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, sự việc vẫn khiến những người xung quanh lo sợ không ngừng.



Người đàn ông làm hành động khiếm nhã trước mặt cô gái.

Được biết, vụ việc xảy ra tại khu căn hộ nằm ở Nam Uyển, Phong Linh, Nam Ninh, Trung Quốc. Vào sáng sớm ngày 8/8, dân cư tại căn hộ này đã chia sẻ về câu chuyện một cô gái độc thân bị người đàn ông lạ mặt hù dọa, không những thế người đàn ông này còn có hành động khiếm nhã khiến cô gái kia không khỏi khiếp sợ. Trước tình hình này, nhân viên tòa nhà lập tức mở camera giám sát để xác định sự việc.

Theo CCTV, vào lúc 0 giờ 36 phút ngày 8/8, tại tòa nhà thứ 3 của khu căn hộ, có một người đàn ông mặc áo đen đi theo cô gái - người này là nạn nhân trong câu chuyện bước vào thang máy. Trong lúc này, cô gái vẫn đang bấm điện thoại và không để ý rằng người đàn ông kia đang có hành động khiếm nhã. Một lúc sau, cô gái nhận thấy tình hình đã nhanh chóng nhấn nút thang máy ở tầng 18 và bước ra ngoài. Lúc này, người đàn ông kia vẫn ở trong thang máy, không đi theo.

Người đàn ông bất ngờ xuất hiện khiến cô gái hoảng sợ tột độ và quyết định dọn nhà đi nơi khác.

Hai phút sau, vào khoảng 0 giờ 38 phút, cô gái đi thang máy khác từ tầng 18 lên tầng 20, nhưng khi cửa thang máy mở ra, cô gái vẫn chưa hết hoảng sợ, vẫn thấp thỏm quan sát xung quanh thì người đàn ông kia bất ngờ xuất hiện trước mặt và tiếp tục làm hành động khiếm nhã khiến cô sợ hãi tột độ và bỏ chạy ngay sau đó. Người đàn ông kia cũng nhanh chóng rời khỏi bằng cách đi thang bộ.

Nhân viên tòa nhà cho biết, cô gái kia đã một mình thuê nhà tại đây được hơn 2 năm. Người đàn ông mặc áo đen không phải là cư dân sống tại đây. Vào buổi sáng 8/8, cô gái cùng một người bạn đã đến sở cảnh sát báo án, đại diện cảnh sát cũng tham gia vào cuộc điều tra. Sau chuyện này, tâm trạng của cô gái vô cùng bất an và quyết định dọn khỏi đây. Bên cạnh đó, những người dân sống tại đây cũng hoảng sợ không kém. Hy vọng trong thời gian tới, tòa nhà sẽ thắt chặt an ninh để bảo vệ sự an toàn cho cư dân.

(Nguồn: Sina)