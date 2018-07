Cô cháu tố bà thím Việt kiều về thăm quê, phải nấu ăn rửa bát 1 buổi mà nói xấu cháu khắp nơi, ai ngờ người ta mắng thêm

"Sống chung với mẹ chồng" giờ đã là cụm từ khiến nhiều người mệt mỏi, nói nghìn đời cũng không hết chuyện. Dù mẹ chồng tốt hay mẹ chồng khó tính thì cũng khiến cho người ta liên tưởng ngay đến cảnh những cô gái luôn phải lo lắng đủ thứ sau khi về làm dâu.

Tuy nhiên, đôi khi người khó ưa nhất không phải là mẹ chồng hay em chồng, mà lại đến từ chính những người thân trong gia đình của mình. Một cô gái 23 tuổi tên L.T vừa trải qua cảnh khó xử khi phát hiện ra người thím ở nhờ nhà cô bấy lâu nay lại nói xấu cháu gái khắp nơi, bị chính L.T bắt quả tang nghe thấy.

"Mấy chị mấy mẹ ơi em bực quá, chuyện là vợ chồng chú 3 của em ở bên nước ngoài về chơi, nên chú 3 về nhà em ở, mẹ em mất rồi chỉ còn ba với em nên rộng rãi dư phòng. Năm nào chú về cũng ở nhà em, còn bà thím đấy mọi năm ở nhà bả nhưng năm nay bả lên theo chú ở cùng, em cũng không quan tâm, ba với chú thì anh em trong nhà cả chứ không coi là khách, nhiều lúc chú thím có đi chơi về muộn ba cũng ra khóa cửa.

lin lin1 "Bà thím 2 mặt" đang là tâm điểm bàn tán của hội chị em.

Chú thì ở bên đó lâu về đây, chỉ thích kiểu ăn cơm gia đình chứ không thích ra tiệm này nọ nên chú bảo bà thím nấu cho chú ăn luôn, tiện em với ba ăn cùng, bả thì không nấu gì tới giờ trưa bả về nhà mẹ bả đem đồ ăn lên, em chỉ việc phụ dọn mâm bưng lên thôi. Mỗi lần ăn xong bưng xuống thì em cũng nói để em rửa cho, em cũng biết mặc dù nhà mình nhưng có ăn thì phải có làm. Thế nhưng bà thím nói thôi để thím rửa cho, quay 3 phút là xong liền, em không tranh được nên em lên nhà bê cái quạt xuống cho bả đứng mát vì dưới bếp giờ trưa hơi nóng.

Chuyện không có gì cho đến mấy ngày nay em bị đau họng nằm sốt mãi, sáng dậy không nổi nên em nằm tới trưa, mê man không biết mấy giờ luôn, chú gọi dậy ăn mới lết xuống ăn chén cơm với canh rồi nuốt 1 đống thuốc cảm xong lên phòng nằm bẹp. Cơ địa em yếu nên mỗi lần bệnh đau tới 5 - 7 ngày mới khỏi.

Hôm nay nhà chú út mở tiệc mời vợ chồng chú 3 sang, lúc ổng mời thì gặp em đang ngồi đó nên ổng mới nói em sang luôn nha, em cũng dạ dạ nhưng định bụng không sang, người ta mời Việt kiều mà, mình chỉ là đứa ăn bám theo. Tối em đang nằm trên phòng thì chú 3 lên gọi em sang luôn đi cho vui, nay nhà không nấu cơm đâu, em cũng nghĩ vậy thôi sang đó luôn cũng được. Lúc em sang tới thì thấy đang bày đồ ăn, em mới đi xuống bếp coi có bưng gì em phụ. Nhưng khi xuống tới thì em thấy bà thím 3 đang đứng nói xấu em với vợ chú út, bả nói 1 cách say mê lắm mấy chị ạ, nào là nó làm biếng ăn xong chả rửa dọn gì, ngủ thì tới giờ cơm đợi kêu dậy ăn, chị về dưới nhà mẹ chị kể vậy mẹ chị cũng nói nó con gái lười nhác chả biết làm gì v.v...

Nhờ bữa cơm mà T. biết bà thím 2 mặt, trước mặt đon đả sau lưng kể xấu cháu như giặc Ngô (ảnh minh họa)

Ồ thì ra nói xấu em từ dưới nhà mẹ đẻ của bả lên tận đây, em đứng ngay sau lưng luôn bả không biết gì cứ say mê nói, tới lúc bả quay lui thấy em bả trợn mắt lên, cái miệng bả đang đà nói xấu cái quéo lưỡi gọi tên em rõ to, nhưng em chỉ đứng đó im lặng nhìn, bả thấy bị hớ nên đi thẳng 1 mạch lên nhà. Em thì nghe thế đủ no rồi em vừa buồn vừa bực, bỏ đi về".

Đúng là cảnh bắt quả tang người khác bôi bác về mình cũng giật mình khó xử, giống như bắt được trộm là chính người thân quen vậy. Song, các cụ vẫn dạy rằng tiên trách kỷ hậu trách nhân, lời L.T kể nghe có vẻ cô rất biết điều tử tế, nhưng có lẽ nhiều thứ không hề được nói ra chăng?

L.T kể tiếp: "Lúc trước nhà bà thím đó nghèo lắm, mẹ em thấy thế giới thiệu bả cho chú em ở bển, lúc đi bả không mang ơn gì còn bóng gió với mẹ em rằng: đi xem bói thầy nói bả với chú 3 là do 2 bà cô cột với nhau, trước sau gì cũng tới với nhau thôi... Ý nói đâu cần mai mối giới thiệu đó, mẹ em cũng chẳng nói gì. Năm trước mẹ bệnh nặng nên mất, giờ chỉ còn em ở với ba, mà bà thím về còn nặng nhẹ với em thế. Đây là nhà em mà, em có đi ở ké nhà bả đâu, em ngủ mấy giờ dậy cũng quyền em, em thích thì em dọn nhà không thích em để thế đấy, bả quyền gì nói em chứ?

L.T rất ấm ức vì bà thím thích tranh việc nhà nhưng sau lưng lại chê bôi cháu gái lười biếng đủ kiểu (ảnh minh họa)

Từ bữa đó giờ bả gặp em là im im không nói gì, em cũng thế, làm lơ luôn. Chứ trước kia ý bả gặp em là cười nói bắt chuyện giả tạo lắm, em nhìn mặt là biết rồi trong bụng em đã không ưa từ lâu, không ngờ hôm đó bắt quả tang ngay trước mặt chắc cũng xấu hổ lắm, lớn rồi đi nói xấu cháu chắt không biết nhục (bả 33 tuổi còn em 23). Mấy chị cho em lời khuyên với, em tôn trọng chú 3 nên em mới không làm lớn chuyện đó".

Thay vì "xúi" L.T cách trị lại bà thím xấu bụng hay ngồi lê đôi mách, hội chị em lại cảm thấy cô nàng nên xem lại lối sống của chính mình. Cô còn trẻ, tất nhiên cô thích tự do được sống theo ý mình, bao năm qua cũng chẳng ai khắt khe cấm đoán gì nên L.T mới quen làm mọi việc ở nhà theo sở thích, tùy hứng và có phần lười biếng thật. Bà thím của L.T hơn cô 10 tuổi, ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm sống dày dặn hơn, L.T bức xúc vì bị thím nói xấu với họ hàng nhưng cô cũng không phủ nhận lời thím nói.

Là tình huống quen thuộc, nhiều người đồng cảnh ngộ nên câu chuyện của L.T thu hút sự quan tâm khá đông.

Mọi người đều góp ý rất khách quan với L.T rằng: "Em nên nói chuyện riêng với ba hoặc chú 3, hỏi khéo là thím có gì không vừa ý cứ nói thẳng với cháu, sao lại thậm thụt kể với người khác làm gì"; "Bà thím đó lớn tuổi mà không biết cư xử, sống cũng ích kỷ lá mặt lá trái, cháu nó có ý thức làm việc nhà thì tranh bằng được xong lấy đó làm cớ đi bôi bác cháu gái"; "Thím của em không đúng nhưng em cũng nên sửa đổi những cái mà thím nói, đồng ý là nhà em em có quyền, nhưng con gái 23 tuổi đầu cũng chẳng thể ăn ngủ chơi mãi"; "Mới ở với bà thím mấy hôm đã vậy, sau đi lấy chồng chắc em đánh nhau với mẹ chồng luôn à, người ta còn săm soi mắng thẳng trước mặt ấy chứ chẳng thèm nói sau lưng đâu"...

Trước những ý kiến quan điểm trái chiều, kẻ bênh người chê, L.T có vẻ đều chăm chú đọc hết, thấy bị phản ứng nhiều nên cô nàng lên tiếng đáp trả khá bức xúc: "Em thấy nhiều chị ác mồm ghê gớm, thử hỏi là các chị gặp họ hàng vậy liệu lúc ấy có ai không nóng giận mất bình tình không? 1 số khác thì chưa đọc kỹ bài còn nói em là cháu dâu gì này nọ nữa chứ, xin thưa đây là nhà em chứ em không làm dâu ai, mấy chị bị mẹ chồng đàn áp dạy đời dâu con ở nhà quen mồm bị ám ảnh hay sao mà vào áp đặt em thế? Em viết bài này để tâm sự cái việc em bực mình, ở nhà của mình chứ đi làm dâu ai mà bị nặng nhẹ chứ, mọi người có thể nhận xét em đúng hoặc sai tùy ý, nói em đanh đá gì cũng được, đó là dưới góc nhìn cá nhân, nhưng có những bà cô lôi bố mẹ em lên nói không dạy dỗ em biết quy tắc đãi khách gì đó, xin thưa em không tiếp".

Sau đó, có lẽ thấy lượng tương tác dưới tâm sự của mình quá nhiều, vượt quá tầm kiểm soát nên L.t đã xóa status đi trước sự ngỡ ngàng chưng hửng của hàng trăm chị em đang nhiệt tình theo dõi sự việc. Có lẽ L.T thấy mệt mỏi, còn trẻ nên suy nghĩ chưa thấu đáo, sợ bị đám đông chỉ trích. Không biết cô gái trẻ đã có cách giải quyết riêng cho êm ấm cửa nhà chưa nhỉ?