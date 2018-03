Cô bé 16 tuổi sáng tác về tình yêu cực cảm xúc khiến Đức Trí - Giáng Son phát cuồng

Tập 2 của chương trình truyền hình Bài hát hay nhất - Sing my song 2018 đã lên sóng vào tối 11/3 với sự góp mặt của Đức Trí - Lê Minh Sơn - Giáng Son - Hồ Hoài Anh. Trong tập này, các thí sinh tiếp tục trình diễn ca khúc do mình sáng tác để thuyết phục 4 vị huấn luyện viên chọn mình về đội.

Cô bé 16 tuổi Tường Vy khiến cả trường quay Sing my song vỡ òa vì phần trình diễn đong đầy cảm xúc. Tường Vy diện chiếc váy trắng xinh xắn và thể hiện ca khúc do mình tự sáng tác mang tên Tập làm mưa. Khi Tường Vy vừa hát những câu đầu, Đức Trí - Lê Minh Sơn đã tấm tắc ngợi khen. Đến lúc cô bé bước vào phần điệp khúc, cả 4 vị huấn luyện viên đều đua nhau gạt cần lựa chọn.

Thí sinh Tường Vy.

Lời hát ngọt ngào, giai điệu như đi vào lòng người, ấy là cảm xúc mà Tường Vy mang lại. Sau khi Tường Vy kết thúc bài thi, các huấn luyện viên mới hỏi thông tin về cô bé này. Lúc biết Tường Vy mới 16 tuổi, cả 4 vị nhạc sĩ đình đám đều bày tỏ sự kinh ngạc. Lê Minh Sơn - Đức Trí chia sẻ rằng không thể ngờ rằng Tường Vy lại có thể viết ra những lời lẽ đầy triết lý về tình yêu đôi lứa. Tiếp đến, Hồ Hoài Anh lại tiết lộ một bí mật thú vị, ấy là Tường Vy từng tham gia The Voice Kids và thuộc đội Hồ Hoài Anh.

Đức Trí tiếc nuối khi Tường Vy về với đội của Giáng Son.

Trong quá trình trò chuyện với Tường Vy, Lê Minh Sơn gây choáng cho khán giả khi khuyên cô bé 16 tuổi hãy về với đội của Đức Trí. Được Lê Minh Sơn ủng hộ, Đức Trí vui như mở cờ trong bụng. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Tường Vy lại chọn đội của Giáng Son vì lý do thích ca khúc Thu cạn. Chứng kiến cảnh thí sinh yêu thích về với vòng tay Giáng Son, Đức Trí chỉ biết than trời vì không thể tin nổi.

Tập 2 "Sing my song": Cô bé 16 tuổi Tường Vy thể hiện ca khúc "Tập làm mưa"

Thí sinh điển trai đến từ Đà Lạt - Vũ Bình Minh mở đầu chương trình với ca khúc Hạnh phúc của bạn là gì. Giai điệu sôi nổi, lời bài hát ý nghĩa đã giúp Bình Minh thuyết phục được 2 vị huấn luyện viên là Giáng Son và Lê Minh Sơn. Giáng Son chia sẻ chị cảm thấy thích thú và ấn tượng trước phần trình diễn của Bình Minh. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận, xem xét kỹ càng, khán giả sẽ thấy Bình Minh còn khá nhiều khuyết điểm. Giáng Son cho biết, chị sẽ giúp Bình Minh khắc phục nhược điểm về sáng tác và trình diễn.

Dù rất thích Bình Minh nhưng Lê Minh Sơn chia sẻ, anh sẵn sàng nhường nam thí sinh này cho Giáng Son. Bởi trong quá khứ, Lê Minh Sơn từng nợ Giáng son một "ân tình cực lớn". Đấy là khi còn đi học, Giáng Son từng cho Lê Minh Sơn chép bài kiểm tra toán, kết quả Lê Minh Sơn được 9 điểm, còn Giáng Son chỉ có 4 điểm. Sau khi nghe chia sẻ này, cả trường quay Sing my song đã vỡ òa trong tiếng cười ngặt nghẽo. Cuối cùng, Bình Minh quyết định về với đội của Giáng Son.

Tập 2 "Sing my song": Vũ Bình Minh thể hiện ca khúc "Hạnh phúc của bạn là gì"

Thí sinh Lê Minh Phương tiếp nối chương trình với ca khúc Hương sắc trời. Lê Minh Phương bộc bạch, anh chàng đã sáng tác bài hát trong một dịp rất tình cờ, ấy là lúc chứng kiến cảnh những phận "thân sâu hồn bướm", sau khi phẫu thuật chuyển giới phải đi làm gái bán hoa, chịu cảnh khinh miệt, dè bỉu của người đời.

Với phần trình diễn thuyết phục của mình, cả Lê Minh Sơn lẫn Đức Trí đều gạt cần chọn lựa. Lê Minh Sơn bày tỏ sự phấn khích và dành lời khen cho Minh Phương vì thế hệ trẻ đã viết nên ca khúc về một vấn đề xã hội rất hay. Đức Trí lại bộc bạch sự bất ngờ khi biết đây là học trò của mình ở lớp sáng tác. Kết quả, Lê Minh Phương đã quyết định về với đội của người thầy Đức Trí.

Minh Phương.

Học trò của Lan Khuê ở The Face - Phan Ngân tham gia Sing my song cùng cậu bạn thân thiết Hải Sâm. Tuy có nhiều cố gắng nhưng ca khúc Sắp lớn hết rồi của Phan Ngân - Hải Sâm vẫn chưa thuyết phục được các huấn luyện viên. Kết quả, chẳng có ai gạt cần lựa chọn Phan Ngân. Tuy nhiên, trước khi Phan Ngân ra về, Hồ Hoài Anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì đã để lỡ mất 1 gương mặt từng nổi tiếng với The Face 2017.

Phan Ngân và Hải Sâm.

Sân khấu Sing my song gần như im bặt khi thí sinh Trương Phước Lộc bước lên sân khấu và trình diễn bài Ông kẹ. Ông kẹ là ca khúc nói về nạn xâm hại tình dục trẻ em đang làm nhức nhối xã hội thời gian gần đây. Đứng sau tấm màn, cùng bóng đen bao trùm Phước Lộc hát lên như tiếng gọi đau đớn của các bé bị xâm hại, giai điệu mạnh mẽ cùng ca từ như lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh hãy dành thời gian quan tâm con của mình nhiều hơn. Xúc động trước ca khúc này, Đức Trí, Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh, Giáng Son lần lượt gạt cần lựa chọn.

Phước Lộc.

HLV Đức Trí "rưng rưng" nước mắt khi nghe Phước Lộc hát, anh rất xúc động trước câu chuyện trong bài hát. HLV Lê Minh Sơn cũng không kiềm được nước mắt, anh chia sẻ: "Ở đâu đó trên đất nước của chúng ta, vấn đề này vẫn đang xảy ra, và đây thật sự là một điều rất khủng khiếp". HLV Giáng Son nổi da gà, và trân trọng tác phẩm âm nhạc của Phước Lộc. Kết quả, Phước Lộc chọn về đội của Lê Minh Sơn.

Thí sinh Kim Tuyên gần như rơi nước mắt khi cô được huấn luyện viên Đức Trí gạt cần lựa chọn vào những gây cuối cùng. Xuất hiện trên sân khấu Sing my song, Kim Tuyên thể hiện bài hát mang tên Sài Gòn tôi mưa. Mãi đến khi tiết mục gần như khép lại, Đức Trí mới nhẹ nhàng gạt cần. Đức Trí chia sẻ, lý do anh đợi đến phút cuối cùng mới lựa chọn là vì ca khúc của Kim Tuyên còn non, hồn nhiên, chưa đủ độ chín như chính tác giả. Đức Trí nghe trong lời bài hát có rất nhiều tâm sự và sẽ giúp cô bé phát huy hết thế mạnh của mình.

Kim Tuyên.

Thí sinh người Hàn Quốc - Jis Song Jooyoung mang đến tập 2 Sing my song bằng tiết mục mang tên Trôi. Nửa đầu bài hát, Jis Song Jooyoung hát bằng tiếng Hàn, nửa sau bài hát anh lại thể hiện bằng tiếng Việt. Dù phần hát tiếng Việt còn chưa rõ lời nhưng sự dễ thương, chân thật của nam thí sinh đã làm cho các huấn luyện viên thích thú. Kết quả, Jis Song Jooyoung quyết định về với đội của Lê Minh Sơn, đồng thời anh chàng cũng đưa ra lời từ chối huấn luyện viên Giáng Son.

Jis Song Jooyoung.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là tiết mục cuối cùng của chàng trai Trương Nguyễn Hoài Nam (Andiez), anh được khán giả biết đến với ca khúc Chỉ cần mình thương nhau, Berver và 1 phút. Hoài Nam từng tham gia Sing my song mùa đầu tiên nhưng không được vào sâu. Lần trở lại này, Hoài Nam thể hiện ca khúc Là anh đó. Nội dung bài hát kể về cảm xúc của Hoài Nam khi chứng kiến cảnh một chàng trai đã ra đi mãi mãi vì tai nạn giao thông. Giữa dòng người vội vã, có người giúp chàng trai đi bệnh viện, có người lại vội vã đi luôn. Điều đáng nói là sau vụ tai nạn thương tâm đó, bạn gái của chàng trai kia vẫn còn sống.

Hoài Nam.

Trên sóng truyền hình, Hoài Nam gửi lời nhắn nhủ đến cô gái rằng: "Dù chị có như thế nào, hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc, đó cũng là những gì người bạn trai mong muốn". Ngay vừa khi cất giọng, giai điệu và ca từ sâu lắng, ý nghĩa của bài hát này đã lập tức khiến người nghe lắng động. Cả 4 huấn luyện viên đều gạt cần lựa chọn Hoài Nam. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hoài Nam đã quyết định về đội của Hồ Hoài Anh. Trước khi Hoài Nam đưa ra kết quả, Hồ Hoài Anh còn gây cười cho khán giả khi năn nỉ nam thí sinh: "Xin em hãy về đội anh, vì anh quá thích em".