Có 2 món ăn sáng làm thay đổi tư duy của người Mỹ về ẩm thực Việt, bạn đã biết chưa?

Cơm chiên và bánh mì kẹp thịt là 2 món ăn sáng vốn dĩ cực kỳ quen thuộc với người Việt nói riêng và người châu Á nói chung đã được giới thiệu trên tạp chí The New York Times. 2 món ăn này được ra đời từ hai đầu bếp là "con lai" của hai nền văn hóa: Angela Dimayuga, là thế hệ thứ 2 của những người nhập cư từ Philippines và hiện là đầu bếp điều hành của Tổ chức Ẩm Thực Trung Quốc ở New York và Diệp Trần, chủ nhân của nhà hàng Good Girl Dinette, một nhà hàng Việt Nam ở Highland Park, Los Angeles.

CƠM CHIÊN KHOAI LANG TÍM

Cảm hứng của món ăn này là từ món cơm chiên tỏi truyền thống của người Philippines, họ thường nấu món ăn sáng bằng cách sử dụng cơm của bữa ăn trước. Để tạo ra món ăn với tiêu chí ngon và tối giản, Dimayuga đã kết hợp giữa món cơm chiên tỏi nghiền, kết hợp với lá tía tô thứ lá gia vị quen thuộc trong ẩm thực Nhật Bản cùng với khoai lang tím trong bữa ăn của các nữ tu Phật giáo Hàn Quốc.

Cơm chiên khoai tím

Nguyên liệu 1 chén cơm 1 củ khoai lang tím đã luộc 2 thìa cafe tỏi băm Lá tía tô Tiêu xay Dầu ăn Muối

Cách làm:

Bước 1 Dùng dĩa nghiền nhuyễn khoai lang tím.

Bước 2 Cho ít dầu vào chảo, cho ½ tỏi băm vào phi vàng, vớt ra. Cho dầu làm nóng chảo khác, cho tỏi vào phi thơm thì cho cơm vào, đảo đều. Cho tiếp khoai tím nghiền đảo đều, nêm nếm 1 thìa cafe muối và ½ thìa cafe tiêu xay.

Bước 3 Chiên thêm 2-3 phút bắc chảo xuống.

Cho cơm chiên ra đĩa, rắc lên kèm rau tía tô cắt nhỏ và tỏi phi vàng. Món cơm chiên khoai lang tím với phần tỏi thơm phức kết hợp với chút vị nồng từ lá tía tô. Với vài bước đơn giản bạn đã có bữa ăn sáng tốt lành cho cơ thể.

BÁNH MÌ THỊT NƯỚNG QUẾ



Diệp Trần đã làm món bánh mì này như một sự biết ơn khi mẹ cô bình phục trở lại. Cô nhớ lại những ngày cô sống cùng mẹ ở Sài Gòn. Vào những đêm khuya khó ngủ, mẹ cô muốn dỗ dành cơn đói cho các anh chị em cô, mẹ đã dùng tất cả nguyên liệu còn lại trong bếp để làm ra món bánh mì.

Cô đã ướp thêm một ít bột quế vào thịt bacon để món thịt thơm hơn và giảm độ ngấy. Rồi cô lại cho thêm ít rau mùi và sốt mayonnaise để thêm phần kích thích vị giác. Cô cũng không quên thứ rau ăn kèm là cà rốt và củ cải ngâm chua ngọt, món mà mẹ cô đã rất hay làm. Món ăn vặt buổi đêm của ngày xưa đã giúp đầu bếp Diệp Trần tạo nên món bánh mì thơm ngon đặc trưng của ẩm thực Việt tại xứ sở cờ hoa.

Bánh mì thịt nướng bacon

Nguyên liệu Bánh mì Thịt bacon Xà lách, cà chua Cà rốt, củ cải Rau mùi, ớt 1 lòng đỏ trứng gà Tiêu xay Bột quế Nước mắm Giấm, dầu ăn Muối, đường

Cách làm

Làm sốt mayonnaise rau mùi: Đánh tan lòng đỏ trứng gà, rót từ từ 50ml dầu ăn vào, đánh đến khi quyện đặc. Nêm nếm gia vị: ½ thìa cafe muối, 1 thìa cafe đường, ½ thìa cafe tiêu xay, 1 thìa cafe giấm, 1 thìa cafe nước mắm, rau mùi cắt nhỏ.

Cà rốt củ cải ngâm chua ngọt Cà rốt và củ cải cắt sợi vừa ăn, trộn cùng 1 thìa cafe muối, 2 thìa cafe đường, 3 thìa cafe giấm. Trộn đều để khoảng 20 phút cho ngấm.

Nướng thịt bacon Ướp thịt với ½ thìa cafe tiêu, 1 thìa cafe đường, ½ thìa cafe bột quế, 1 thìa cafe nước mắm. Đặt lên vỉ và nướng ở 250 độ C trong 8-10 phút, hoặc đến khi thịt vàng giòn.

Xẻ bánh mì, phết sốt mayonnaise, đặt rau xà lách, cà chua lên, tiếp đó cho thịt bacon và cà rốt củ cải ngâm chua ngọt vào. Thêm ớt nếu thích.



Hãy thử vào bếp và làm món ăn sáng quen thuộc theo một cách hoàn toàn mới mẻ xem sao nhé! Chắc chắn sẽ đem đến cho bạn nhiều cảm giác thú vị lắm đấy!

Chúc bạn ngon miệng!