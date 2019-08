Clip: Xót xa lễ khâm liệm bé trai 6 tuổi, bố mẹ khóc ngất khi con nghi bị trường Gateway bỏ quên đến tử vong

Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 trường Quốc tế Gateway tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón, trao đổi với báo chí tối 6/8, đại diện Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh, cơ quan công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường (Bệnh viện E) để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đến rạng sáng ngày 07/8 công tác khám nghiệm tử thi kết thúc, cơ quan công an công bế kết quả khám nghiệm.

Ngay sau đó, vào lúc 4h sáng ngày 07/8 lễ khâm liệm cho bé được tiến hành tại nhà đại thể bệnh viện E. Sau đó bé sẽ được đưa về nhà ở Trung Hòa (Cầu Giấy) trước khi đưa thi thể bé về Nga Sơn (Thanh Hóa) để làm lễ mai táng.

Clip: Đưa thi thể bé trai tử vong trên xe đưa đón về nhà.

Trong lễ khâm liệm, người nhà gia đình bé liên tục gọi khóc tên cháu. Những người chứng kiến cũng không cầm được nước mắt trước sự ra đi một cách oan ức của cháu.

Như trước đó đã thông tin, chiều tối 6/8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đau đớn khi nhận hung tin khi được nhà trường báo con trai mình đã bị tử vong.



Theo chia sẻ của anh Sơn, 7h sáng 6/8, vợ chồng anh đưa con trai là L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (Cầu Giấy, Hà Nội) học tập.

Sau khi giáo viên của Trường Gateway đón bé L. lên xe, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm như mọi ngày.

Tuy nhiên, đến 16h ngày 6/8, vợ anh Sơn nhận được tin báo của giáo viên chủ nhiệm lớp của con, nói rằng không thấy con đâu. Sau nhiều lần gặng hỏi giáo viên chủ nhiệm, thì mỗi lúc cô nói một khác. Sau đó mới thừa nhận là sáng 6/8 đã không chú ý nên để quên bé L trên xe ô tô dẫn đến bé tử vong.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.