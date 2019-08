Clip: Núi lở, người dân hiếu kỳ tụ tập đứng xem cho đến khi núi... lở thật

Một đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại một cảnh tượng khó hiểu khi mà sự tò mò của con người vượt qua cả ý thức bảo vệ an toàn của bản thân.

Đoạn đường này có vách núi dựng thẳng đứng, mới đầu chỉ xuất hiện những mẩu đất đá nhỏ rơi với biên độ thấp, sự sạt lở này đã gây tò mò cho một số người dân.

Cách vị trí có vách núi sạt lở này một khoảng cách rất gần là sự có mặt của khoảng hơn 10 người, những người này đều đang chuyên tâm theo dõi sự sạt lở của vách núi. Thậm chí, có người còn rút điện thoại ra để ghi lại cảnh tượng này.

Nhiều người tò mò đứng xem sạt lở bất chấp nguy hiểm.

Sau đó, lượng đất đã rơi xuống ngày càng nhiều, trong số những người có mặt theo dõi núi lở có người đã lên tiếng "cái cục đá to kia mà rơi xuống chắc sẽ ra tận đây".

Thế nhưng trước sự cảnh báo này vẫn không có bất kì sự di chuyển nào của những người có mặt tại đây. Sự tò mò dường như khiến họ không còn lo lắng cho an toàn của bản thân nữa.

Đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau đó, đoạn đất đá khổng lồ sụp xuống bất ngờ khiến nhiều người sợ hãi. Lúc này, những người dân đang đứng sát khu vực nguy hiểm kia để thỏa trí tò mò mới vội vàng hô hoán nhau tháo chạy.

Cho đến khi tảng đất đá lớn sụp xuống những người dân này mới sợ hãi tháo chạy.

Hậu quả của sự tò mò này đã khiến cho một người đàn ông bị thương ở vùng đầu. Với vết thương đang chảy máu, người đàn ông này ôm đầu đi về phía những người khác.



Lúc này, mọi người mới thực sự sợ hãi và tìm cách cầm máu cho người đàn ông bị đất đá văng vào đầu kia.

Điều đáng nói rằng những người dân này không hề ý thức được sự nguy hiểm của việc sạt lở núi. Họ thậm chí coi đây là 1 hiện tượng lạ lẫm và tò mò theo dõi bất chấp nguy hiểm.

Hậu quả của sự tò mò bất chấp nguy hiểm này là 1 người đàn ông bị thương ở vùng đầu.

Khi đoạn clip này được đăng tải, tuy chỉ ngắn ngủi có 1 phút thế nhưng đã gây nhiều sự chú ý cho cộng đồng mạng.

Nhiều người tỏ ra khó hiểu và bất lực trước sự tò mò của những người dân này, bất chấp cả an toàn chỉ để theo dõi núi sạt lở có thể gây thương tích cho bản thân thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng.

"Người ta chạy đi còn không kịp mà sao mọi người lao vào ngắm nghía làm gì vậy? Ngắm núi lở mà làm như là ngắm phong cảnh trữ tình vậy đó", bạn H.L bình luận.

"Sợ cái sự tò mò của mấy người, may mà còn chạy kịp, mà cũng may là nó chỉ sụp mỗi chỗ đá to đấy, nhỡ mà nó sụp nữa thì không biết chạy đi đâu cho thoát", bạn D.K.A lo lắng.

Bên cạnh đó, một người dùng mạng có tên P.G chia sẻ: "Ý thức về sự nguy hiểm và ý thức tự bảo vệ mình của nhiều người còn kém quá, ngay khi nó có dấu hiệu sụt đất đá đáng lẽ phải suy luận ra được nó có thể lở nguyên tảng đá to đấy chứ?".

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH.